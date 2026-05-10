Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.05.2026, 10:46

В Кокшетау машина при въезде на парковку переехала женщину во дворе дома (видео)

Новости Казахстана

В Кокшетау во дворе жилого дома произошло смертельное ДТП: автомобиль при въезде на парковку сбил женщину. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Кадр из видео

По предварительным данным, водитель заезжал на парковку во дворе, когда транспортное средство сначала наехало на бордюр, после чего сбило находившуюся рядом женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Момент ДТП попал на видео

На кадрах, распространившихся в сети, видно, как автомобиль при въезде на парковочную зону теряет контроль, наезжает на препятствие и совершает наезд на пешехода.

Через несколько секунд после происшествия из машины выходит женщина — по предварительной информации, именно она находилась за рулем транспортного средства в момент аварии.

Полиция начала расследование

В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии, включая причины потери контроля над автомобилем и соблюдение правил дорожного движения.

Что известно на данный момент

Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Устанавливаются:

  • техническое состояние автомобиля
  • действия водителя в момент маневра
  • обстоятельства нахождения пешехода во дворе
  • возможные нарушения правил движения на придомовой территории

Официальные результаты расследования пока не озвучены.

