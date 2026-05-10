Когда 5G реально «залетит» во все города Казахстана: Жаслан Мадиев назвал конкретные сроки

В 2027 году Казахстан планирует обеспечить до 90% сельских населённых пунктов оптоволоконным интернетом, а труднодоступные районы перевести на спутниковую связь. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Качественный интернет по всей стране: основные планы

Казахстан запускает масштабную программу цифровизации, ключевая цель которой — обеспечить страну стабильным и быстрым интернетом вне зависимости от региона проживания.

Как отметил Жаслан Мадиев в интервью, в 2025 году уже стартовали основные инфраструктурные проекты, направленные на расширение покрытия сетями связи.

Оптоволокно для большинства сёл

Одним из приоритетов остаётся развитие оптоволоконной сети:

уже подключено более 3 тысяч сельских населённых пунктов

текущее покрытие составляет около 45%

к концу 2027 года планируется довести показатель до 90%

При этом власти признают, что подключение всех без исключения сёл экономически не всегда оправдано.

Спутниковый интернет для отдалённых регионов

Для малонаселённых и труднодоступных территорий планируется использовать спутниковые технологии.

В Казахстане уже работают такие системы, как:

OneWeb

Starlink SpaceX

По словам министра, около 2 тысяч школ уже обеспечены спутниковым интернетом. Однако по мере появления оптоволокна часть из них будет переводиться на проводные сети как более стабильные и защищённые.

Новые международные проекты и цифровые партнёрства

Казахстан активно расширяет сотрудничество с глобальными технологическими компаниями.

Среди ключевых направлений:

контракт с Amazon — запуск спутникового интернета ожидается в 2026 году

тестирование решений китайской Shanghai SpaceSail

развитие наземной инфраструктуры для международного трафика

По словам Мадиева, Казахстан стремится стать региональным цифровым хабом, через который будет проходить интернет-трафик между странами Азии и Европы.

Казахстан как транзитный интернет-хаб

Власти также развивают проект транскаспийской ВОЛС — подводного кабеля через Каспийское море в Азербайджан с выходом на Европу.

Ожидается, что:

проект будет завершён в 2026 году

Казахстан получит альтернативный маршрут интернета в обход существующих каналов

доля страны в транзите Азии и Европы вырастет с 1,5% до 5%

5G и цифровая инфраструктура городов

До конца 2027 года планируется:

покрыть 60–75% крупных городов сетью 5G

повысить качество мобильной связи и скорости передачи данных

расширить инфраструктуру для бизнеса и дата-центров

Центр искусственного интеллекта и дата-хабы

Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта.

В Экибастузе создаётся «долина дата-центров» с планируемой мощностью до 1 ГВт. Уже сейчас доступно около 300 МВт.

Проект ориентирован на крупные вычислительные мощности и международные IT-компании, которым требуется стабильная энергетическая и интернет-инфраструктура.

eGov, AI и новые цифровые инициативы

В интервью также затрагивались другие направления цифровой трансформации:

развитие eGov в формате ChatGPT

создание IT-хаба в Алматы

запуск AI-университета

формирование фонда для поддержки стартапов

Итог

По словам Жаслана Мадиева, Казахстан делает ставку на сочетание оптоволоконных и спутниковых технологий, развитие транзитного потенциала и инфраструктуры для искусственного интеллекта. Именно это должно обеспечить стране устойчивый и качественный интернет в ближайшие годы.