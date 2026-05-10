10.05.2026, 11:47

Когда 5G реально «залетит» во все города Казахстана: Жаслан Мадиев назвал конкретные сроки

Новости Казахстана 0 854

В 2027 году Казахстан планирует обеспечить до 90% сельских населённых пунктов оптоволоконным интернетом, а труднодоступные районы перевести на спутниковую связь. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: ernur.kz

Качественный интернет по всей стране: основные планы

Казахстан запускает масштабную программу цифровизации, ключевая цель которой — обеспечить страну стабильным и быстрым интернетом вне зависимости от региона проживания.

Как отметил Жаслан Мадиев в интервью, в 2025 году уже стартовали основные инфраструктурные проекты, направленные на расширение покрытия сетями связи.

Оптоволокно для большинства сёл

Одним из приоритетов остаётся развитие оптоволоконной сети:

  • уже подключено более 3 тысяч сельских населённых пунктов
  • текущее покрытие составляет около 45%
  • к концу 2027 года планируется довести показатель до 90%

При этом власти признают, что подключение всех без исключения сёл экономически не всегда оправдано.

Спутниковый интернет для отдалённых регионов

Для малонаселённых и труднодоступных территорий планируется использовать спутниковые технологии.

В Казахстане уже работают такие системы, как:

  • OneWeb
  • Starlink SpaceX

По словам министра, около 2 тысяч школ уже обеспечены спутниковым интернетом. Однако по мере появления оптоволокна часть из них будет переводиться на проводные сети как более стабильные и защищённые.

Новые международные проекты и цифровые партнёрства

Казахстан активно расширяет сотрудничество с глобальными технологическими компаниями.

Среди ключевых направлений:

  • контракт с Amazon — запуск спутникового интернета ожидается в 2026 году
  • тестирование решений китайской Shanghai SpaceSail
  • развитие наземной инфраструктуры для международного трафика

По словам Мадиева, Казахстан стремится стать региональным цифровым хабом, через который будет проходить интернет-трафик между странами Азии и Европы.

Казахстан как транзитный интернет-хаб

Власти также развивают проект транскаспийской ВОЛС — подводного кабеля через Каспийское море в Азербайджан с выходом на Европу.

Ожидается, что:

  • проект будет завершён в 2026 году
  • Казахстан получит альтернативный маршрут интернета в обход существующих каналов
  • доля страны в транзите Азии и Европы вырастет с 1,5% до 5%

5G и цифровая инфраструктура городов

До конца 2027 года планируется:

  • покрыть 60–75% крупных городов сетью 5G
  • повысить качество мобильной связи и скорости передачи данных
  • расширить инфраструктуру для бизнеса и дата-центров

Центр искусственного интеллекта и дата-хабы

Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта.

В Экибастузе создаётся «долина дата-центров» с планируемой мощностью до 1 ГВт. Уже сейчас доступно около 300 МВт.

Проект ориентирован на крупные вычислительные мощности и международные IT-компании, которым требуется стабильная энергетическая и интернет-инфраструктура.

eGov, AI и новые цифровые инициативы

В интервью также затрагивались другие направления цифровой трансформации:

  • развитие eGov в формате ChatGPT
  • создание IT-хаба в Алматы
  • запуск AI-университета
  • формирование фонда для поддержки стартапов

Итог

По словам Жаслана Мадиева, Казахстан делает ставку на сочетание оптоволоконных и спутниковых технологий, развитие транзитного потенциала и инфраструктуры для искусственного интеллекта. Именно это должно обеспечить стране устойчивый и качественный интернет в ближайшие годы.

