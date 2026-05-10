Когда 5G реально «залетит» во все города Казахстана: Жаслан Мадиев назвал конкретные сроки

В 2027 году Казахстан планирует обеспечить до 90% сельских населённых пунктов оптоволоконным интернетом, а труднодоступные районы перевести на спутниковую связь. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.
Казахстан запускает масштабную программу цифровизации, ключевая цель которой — обеспечить страну стабильным и быстрым интернетом вне зависимости от региона проживания.
Как отметил Жаслан Мадиев в интервью, в 2025 году уже стартовали основные инфраструктурные проекты, направленные на расширение покрытия сетями связи.
Одним из приоритетов остаётся развитие оптоволоконной сети:
При этом власти признают, что подключение всех без исключения сёл экономически не всегда оправдано.
Для малонаселённых и труднодоступных территорий планируется использовать спутниковые технологии.
В Казахстане уже работают такие системы, как:
По словам министра, около 2 тысяч школ уже обеспечены спутниковым интернетом. Однако по мере появления оптоволокна часть из них будет переводиться на проводные сети как более стабильные и защищённые.
Казахстан активно расширяет сотрудничество с глобальными технологическими компаниями.
Среди ключевых направлений:
По словам Мадиева, Казахстан стремится стать региональным цифровым хабом, через который будет проходить интернет-трафик между странами Азии и Европы.
Власти также развивают проект транскаспийской ВОЛС — подводного кабеля через Каспийское море в Азербайджан с выходом на Европу.
Ожидается, что:
До конца 2027 года планируется:
Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта.
В Экибастузе создаётся «долина дата-центров» с планируемой мощностью до 1 ГВт. Уже сейчас доступно около 300 МВт.
Проект ориентирован на крупные вычислительные мощности и международные IT-компании, которым требуется стабильная энергетическая и интернет-инфраструктура.
В интервью также затрагивались другие направления цифровой трансформации:
По словам Жаслана Мадиева, Казахстан делает ставку на сочетание оптоволоконных и спутниковых технологий, развитие транзитного потенциала и инфраструктуры для искусственного интеллекта. Именно это должно обеспечить стране устойчивый и качественный интернет в ближайшие годы.
