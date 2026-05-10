10.05.2026, 13:01

Сделка сорвется в последний момент: проверьте эти 3 документа перед продажей квартиры в Казахстане

Новости Казахстана 0 901

Перед сделкой купли-продажи недвижимости в Казахстане ключевое значение имеет не «новизна» документов, а их юридическая корректность. Если данные актуальны и совпадают с государственными реестрами, менять их заранее не требуется. Однако есть ситуации, когда обновление обязательно, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: rialight.kz
Какие документы нужны для продажи квартиры

Для оформления сделки продавцу необходимо подготовить три основных документа:

Правоустанавливающий документ

Это главный документ, подтверждающий право собственности на жильё. К нему относятся:

  • договор купли-продажи;
  • договор дарения;
  • договор мены;
  • договор приватизации;
  • свидетельство о наследстве;
  • решение суда.

Важно: документ должен быть зарегистрирован в государственной базе.

Проверить это можно через сервисы eGov или eGov Mobile — в справке должны совпадать данные собственника и дата возникновения права собственности.

Технический паспорт (кадастровый паспорт)

Документ содержит основные характеристики квартиры:

  • адрес;
  • площадь;
  • этаж;
  • планировка;
  • материал стен;
  • год постройки.

С 1 июля 2023 года в Казахстане выдают обновлённый формат — кадастровый паспорт.

Старые техпаспорта остаются действительными, и менять их специально для продажи не требуется.

Когда техпаспорт нужно обновить

Замена документа потребуется, если:

  • была перепланировка квартиры;
  • обнаружены ошибки или неточности в данных;
  • проводилось объединение или разделение объектов недвижимости.

Также некоторые банки могут потребовать обновлённый документ при сделках с ипотечным жильём, особенно если старый техпаспорт оформлен давно.

Сколько стоит обновление техпаспорта

Стоимость услуги складывается из двух частей:

  • базовая услуга — около 3 800 тенге;
  • обмер объекта — примерно 30 тенге за квадратный метр.

Итоговая сумма зависит от площади квартиры.

Удостоверение личности для сделки

Для оформления купли-продажи обязательно требуется удостоверение личности как продавца, так и покупателя.

Ключевое условие — документ должен быть действующим. Если срок действия истёк, нотариус не сможет оформить сделку.

Замена удостоверения личности

  • плановая замена — бесплатно;
  • при просрочке более 10 дней — штраф 7 МРП (30 275 тенге);
  • срок изготовления — до 15 рабочих дней;
  • ускоренное оформление доступно за дополнительную плату.

Вывод

Перед продажей квартиры менять документы заранее не обязательно. Однако важно проверить их актуальность, отсутствие ошибок и соответствие государственным базам. В противном случае сделка может быть приостановлена до устранения несоответствий.

