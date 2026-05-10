Сделка сорвется в последний момент: проверьте эти 3 документа перед продажей квартиры в Казахстане

Перед сделкой купли-продажи недвижимости в Казахстане ключевое значение имеет не «новизна» документов, а их юридическая корректность. Если данные актуальны и совпадают с государственными реестрами, менять их заранее не требуется. Однако есть ситуации, когда обновление обязательно, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Для оформления сделки продавцу необходимо подготовить три основных документа:
Это главный документ, подтверждающий право собственности на жильё. К нему относятся:
Важно: документ должен быть зарегистрирован в государственной базе.
Проверить это можно через сервисы eGov или eGov Mobile — в справке должны совпадать данные собственника и дата возникновения права собственности.
Документ содержит основные характеристики квартиры:
С 1 июля 2023 года в Казахстане выдают обновлённый формат — кадастровый паспорт.
Старые техпаспорта остаются действительными, и менять их специально для продажи не требуется.
Замена документа потребуется, если:
Также некоторые банки могут потребовать обновлённый документ при сделках с ипотечным жильём, особенно если старый техпаспорт оформлен давно.
Стоимость услуги складывается из двух частей:
Итоговая сумма зависит от площади квартиры.
Для оформления купли-продажи обязательно требуется удостоверение личности как продавца, так и покупателя.
Ключевое условие — документ должен быть действующим. Если срок действия истёк, нотариус не сможет оформить сделку.
Перед продажей квартиры менять документы заранее не обязательно. Однако важно проверить их актуальность, отсутствие ошибок и соответствие государственным базам. В противном случае сделка может быть приостановлена до устранения несоответствий.
