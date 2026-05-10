Сделка сорвется в последний момент: проверьте эти 3 документа перед продажей квартиры в Казахстане

Перед сделкой купли-продажи недвижимости в Казахстане ключевое значение имеет не «новизна» документов, а их юридическая корректность. Если данные актуальны и совпадают с государственными реестрами, менять их заранее не требуется. Однако есть ситуации, когда обновление обязательно, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Какие документы нужны для продажи квартиры

Для оформления сделки продавцу необходимо подготовить три основных документа:

Правоустанавливающий документ

Это главный документ, подтверждающий право собственности на жильё. К нему относятся:

договор купли-продажи;

договор дарения;

договор мены;

договор приватизации;

свидетельство о наследстве;

решение суда.

Важно: документ должен быть зарегистрирован в государственной базе.

Проверить это можно через сервисы eGov или eGov Mobile — в справке должны совпадать данные собственника и дата возникновения права собственности.

Технический паспорт (кадастровый паспорт)

Документ содержит основные характеристики квартиры:

адрес;

площадь;

этаж;

планировка;

материал стен;

год постройки.

С 1 июля 2023 года в Казахстане выдают обновлённый формат — кадастровый паспорт.

Старые техпаспорта остаются действительными, и менять их специально для продажи не требуется.

Когда техпаспорт нужно обновить

Замена документа потребуется, если:

была перепланировка квартиры;

обнаружены ошибки или неточности в данных;

проводилось объединение или разделение объектов недвижимости.

Также некоторые банки могут потребовать обновлённый документ при сделках с ипотечным жильём, особенно если старый техпаспорт оформлен давно.

Сколько стоит обновление техпаспорта

Стоимость услуги складывается из двух частей:

базовая услуга — около 3 800 тенге;

обмер объекта — примерно 30 тенге за квадратный метр.

Итоговая сумма зависит от площади квартиры.

Удостоверение личности для сделки

Для оформления купли-продажи обязательно требуется удостоверение личности как продавца, так и покупателя.

Ключевое условие — документ должен быть действующим. Если срок действия истёк, нотариус не сможет оформить сделку.

Замена удостоверения личности

плановая замена — бесплатно;

при просрочке более 10 дней — штраф 7 МРП (30 275 тенге);

срок изготовления — до 15 рабочих дней;

ускоренное оформление доступно за дополнительную плату.

Вывод

Перед продажей квартиры менять документы заранее не обязательно. Однако важно проверить их актуальность, отсутствие ошибок и соответствие государственным базам. В противном случае сделка может быть приостановлена до устранения несоответствий.