Минобороны сделало заявление о появлении истребителей над Астаной

Министерство обороны Казахстана предупредило жителей Астаны о демонстрационных и тренировочных полётах истребителей, которые начнутся 10 мая и завершатся показным пролётом 15 мая, сообщает Lada.kz.

Министерство обороны Казахстана официально сообщило о проведении плановых авиационных мероприятий над столицей. С 10 мая жители Астаны смогут наблюдать тренировочные полёты истребителей, а кульминацией станет демонстрационный пролёт, запланированный на 15 мая.

В ведомстве подчёркивают, что все мероприятия проводятся в рамках подготовки Сил воздушной обороны Вооружённых сил Республики Казахстан.

Тренировочные полёты начнутся заранее

Как уточнили в Минобороны, авиационные экипажи приступят к тренировочным полётам над городом уже с 10 мая. Эти манёвры необходимы для отработки слаженности действий пилотов перед демонстрационным выступлением.

Жители столицы в этот период могут заметить истребители в небе, а также кратковременное увеличение уровня шума.

Демонстрационный пролёт 15 мая

Основное мероприятие состоится 15 мая — в этот день над Астаной пройдёт демонстрационный пролёт военной авиации.

В министерстве отмечают, что полёты будут выполняться на безопасной высоте и не повлияют на повседневную жизнь города.

Обращение к жителям

В Минобороны призвали граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

«Пролет истребителей и тренировочные мероприятия будут проходить на безопасной высоте и не нарушат привычный ритм городской жизни. Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к возможному кратковременному повышению уровня шума», — сообщили в ведомстве.

Также подчёркивается, что все полёты организованы с соблюдением требований безопасности и не представляют угрозы для населения.

Цветной дым — часть шоу

Отдельно в Минобороны разъяснили, что использование цветных дымов во время пролёта носит исключительно демонстрационный характер. Оно не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и применяется для визуального сопровождения показательных элементов.