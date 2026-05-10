© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.05.2026, 13:11

Минобороны сделало заявление о появлении истребителей над Астаной

Министерство обороны Казахстана предупредило жителей Астаны о демонстрационных и тренировочных полётах истребителей, которые начнутся 10 мая и завершатся показным пролётом 15 мая, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Министерство обороны Казахстана официально сообщило о проведении плановых авиационных мероприятий над столицей. С 10 мая жители Астаны смогут наблюдать тренировочные полёты истребителей, а кульминацией станет демонстрационный пролёт, запланированный на 15 мая.

В ведомстве подчёркивают, что все мероприятия проводятся в рамках подготовки Сил воздушной обороны Вооружённых сил Республики Казахстан.

Тренировочные полёты начнутся заранее

Как уточнили в Минобороны, авиационные экипажи приступят к тренировочным полётам над городом уже с 10 мая. Эти манёвры необходимы для отработки слаженности действий пилотов перед демонстрационным выступлением.

Жители столицы в этот период могут заметить истребители в небе, а также кратковременное увеличение уровня шума.

Демонстрационный пролёт 15 мая

Основное мероприятие состоится 15 мая — в этот день над Астаной пройдёт демонстрационный пролёт военной авиации.

В министерстве отмечают, что полёты будут выполняться на безопасной высоте и не повлияют на повседневную жизнь города.

Обращение к жителям

В Минобороны призвали граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

«Пролет истребителей и тренировочные мероприятия будут проходить на безопасной высоте и не нарушат привычный ритм городской жизни. Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к возможному кратковременному повышению уровня шума», — сообщили в ведомстве.

Также подчёркивается, что все полёты организованы с соблюдением требований безопасности и не представляют угрозы для населения.

Цветной дым — часть шоу

Отдельно в Минобороны разъяснили, что использование цветных дымов во время пролёта носит исключительно демонстрационный характер. Оно не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и применяется для визуального сопровождения показательных элементов.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь