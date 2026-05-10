Основное ЕНТ-2026 началось в Казахстане: формат, правила и пороговые баллы

С 10 мая в Казахстане началось основное Единое национальное тестирование, которое продлится до 10 июля. Для участия в ЕНТ заявления подали около 240 тысяч абитуриентов, а с учетом двух попыток принято более 446 тысяч заявок. В Министерстве науки и высшего образования напомнили о формате экзамена, пороговых баллах и правилах прохождения тестирования, передаёт Lada.kz со сылкой на Tengri Education .

Большинство участников выбрали казахский язык сдачи экзамена. По информации Национального центра тестирования, 74 процента абитуриентов будут проходить ЕНТ на казахском языке, около 26 процентов — на русском. Еще 851 человек изъявил желание сдавать тестирование на английском языке.

«При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно выбирали дату, время и пункт проведения тестирования. В первый день ЕНТ по всей стране тестирование проходят 926 человек, в том числе 359 абитуриентов в Астане. Всего ЕНТ организовано в 45 пунктах тестирования», — отметил директор Национального центра тестирования Нурсеит Байжанов.

Формат ЕНТ в 2026 году остался без изменений. Абитуриенты сдают пять предметов: три обязательных и два профильных на выбор. Общее количество заданий составляет 120, а максимальный результат — 140 баллов.

Структура тестирования включает:

20 заданий по истории Казахстана;

по 10 заданий по математической грамотности и грамотности чтения;

по 40 заданий по каждому профильному предмету.

На выполнение теста отводится 4 часа — 240 минут. Для участников с особыми образовательными потребностями предусмотрены дополнительные 40 минут. Во время экзамена разрешается пользоваться калькулятором, таблицей Менделеева и таблицей растворимости солей.

Минимальные пороговые баллы для поступления в вузы также остались прежними:

для национальных вузов — 65 баллов;

для других вузов — 50 баллов;

для педагогических и юридических направлений — 75 баллов;

для медицинских специальностей — 70 баллов.

Дополнительно установлены минимальные баллы по отдельным предметам: не менее 5 баллов по профильным дисциплинам и истории Казахстана, а также не менее 3 баллов по математической грамотности и грамотности чтения.

В пунктах тестирования действуют усиленные меры контроля. На входе используются металлоискатели, а в аудиториях работают системы видеонаблюдения и подавления мобильной связи. Использование смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов может привести к аннулированию результатов.

Кроме того, записи с камер видеонаблюдения будут проверяться до 31 октября 2026 года. В случае выявления нарушений результаты тестирования могут быть отменены даже после присуждения образовательного гранта.