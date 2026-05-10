10.05.2026, 14:15

Основное ЕНТ-2026 началось в Казахстане: формат, правила и пороговые баллы

Новости Казахстана

С 10 мая в Казахстане началось основное Единое национальное тестирование, которое продлится до 10 июля. Для участия в ЕНТ заявления подали около 240 тысяч абитуриентов, а с учетом двух попыток принято более 446 тысяч заявок. В Министерстве науки и высшего образования напомнили о формате экзамена, пороговых баллах и правилах прохождения тестирования, передаёт Lada.kz со сылкой на Tengri Education.

Фото pixabay.com

В Казахстане стартовало основное ЕНТ-2026. Тестирование продлится до 10 июля и пройдет во всех регионах страны на базе специализированных пунктов тестирования.

По данным Министерства науки и высшего образования, заявления на участие подали около 240 тысяч абитуриентов. С учетом возможности сдачи экзамена дважды было принято более 446 тысяч заявлений.

Большинство участников выбрали казахский язык сдачи экзамена. По информации Национального центра тестирования, 74 процента абитуриентов будут проходить ЕНТ на казахском языке, около 26 процентов — на русском. Еще 851 человек изъявил желание сдавать тестирование на английском языке.

«При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно выбирали дату, время и пункт проведения тестирования. В первый день ЕНТ по всей стране тестирование проходят 926 человек, в том числе 359 абитуриентов в Астане. Всего ЕНТ организовано в 45 пунктах тестирования», — отметил директор Национального центра тестирования Нурсеит Байжанов.

Формат ЕНТ в 2026 году остался без изменений. Абитуриенты сдают пять предметов: три обязательных и два профильных на выбор. Общее количество заданий составляет 120, а максимальный результат — 140 баллов.

Структура тестирования включает:

  • 20 заданий по истории Казахстана;
  • по 10 заданий по математической грамотности и грамотности чтения;
  • по 40 заданий по каждому профильному предмету.

На выполнение теста отводится 4 часа — 240 минут. Для участников с особыми образовательными потребностями предусмотрены дополнительные 40 минут. Во время экзамена разрешается пользоваться калькулятором, таблицей Менделеева и таблицей растворимости солей.

Минимальные пороговые баллы для поступления в вузы также остались прежними:

  • для национальных вузов — 65 баллов;
  • для других вузов — 50 баллов;
  • для педагогических и юридических направлений — 75 баллов;
  • для медицинских специальностей — 70 баллов.

Дополнительно установлены минимальные баллы по отдельным предметам: не менее 5 баллов по профильным дисциплинам и истории Казахстана, а также не менее 3 баллов по математической грамотности и грамотности чтения.

В пунктах тестирования действуют усиленные меры контроля. На входе используются металлоискатели, а в аудиториях работают системы видеонаблюдения и подавления мобильной связи. Использование смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов может привести к аннулированию результатов.

Кроме того, записи с камер видеонаблюдения будут проверяться до 31 октября 2026 года. В случае выявления нарушений результаты тестирования могут быть отменены даже после присуждения образовательного гранта.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь