Список купюр, которые перестанут принимать в Казахстане

В Казахстане продолжается плановая замена банкнот старого образца. В Национальном банке разъяснили, какие купюры постепенно выводятся из обращения и до какого срока их можно использовать или обменять, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Какие купюры обсуждают в сети

В социальных сетях распространилась информация о якобы скором исчезновении сразу нескольких номиналов банкнот. В вирусных публикациях утверждалось, что из оборота могут выйти купюры 500, 2 000, 10 000 и 20 000 тенге различных годов выпуска.

Сообщения быстро набрали популярность и вызвали активное обсуждение среди пользователей. Многие казахстанцы выразили недовольство частой заменой банкнот и отметили, что пожилым людям бывает сложно адаптироваться к новым деньгам.

Что происходит на самом деле

В Национальном банке Казахстана пояснили, что речь не идет о внезапном запрете старых купюр. Процесс замены является плановым и проходит постепенно.

Старые банкноты продолжают использоваться параллельно с новыми сериями в течение установленного срока, после чего постепенно выводятся из оборота.

Какие купюры выводят из обращения

По данным Национального банка, сейчас идет постепенное обновление следующих банкнот:

500 тенге (образца 2017 года) — будут находиться в обращении до 24 декабря 2027 года

— будут находиться в обращении до 1 000 тенге (образца 2014 года) — используются до 27 марта 2027 года

— используются до 2 000 тенге (образца 2012 года) — параллельное обращение до 24 июня 2026 года

— параллельное обращение до 10 000 тенге (образца 2012 года) — срок обращения продлен до июня 2027 года

— срок обращения продлен до 20 000 тенге (образца 2013/2015 года) — замена начнется после выпуска новой серии в 2027 году

После этого старые банкноты будут постепенно исчезать из оборота по мере их замены новыми.

Можно ли будет расплачиваться старыми купюрами

Да, в период параллельного обращения все указанные банкноты остаются законным платежным средством. Их обязаны принимать в магазинах, банках и других организациях.

После завершения установленного срока использовать такие купюры для оплаты уже будет нельзя, однако их можно будет обменять.

Где можно обменять старые банкноты

Национальный банк уточнил, что после выхода купюр из обращения предусмотрены следующие возможности:

банки второго уровня — обмен в установленном порядке;

отделения «Казпочты» — в течение трёх лет ;

; филиалы Национального банка — без ограничения по срокам.

Что важно знать казахстанцам

В Нацбанке подчеркивают: замена банкнот — это стандартный процесс обновления денежной массы, который направлен на повышение защиты от подделок и улучшение качества наличных денег в обращении.