Список купюр, которые перестанут принимать в Казахстане

В Казахстане продолжается плановая замена банкнот старого образца. В Национальном банке разъяснили, какие купюры постепенно выводятся из обращения и до какого срока их можно использовать или обменять, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.
В социальных сетях распространилась информация о якобы скором исчезновении сразу нескольких номиналов банкнот. В вирусных публикациях утверждалось, что из оборота могут выйти купюры 500, 2 000, 10 000 и 20 000 тенге различных годов выпуска.
Сообщения быстро набрали популярность и вызвали активное обсуждение среди пользователей. Многие казахстанцы выразили недовольство частой заменой банкнот и отметили, что пожилым людям бывает сложно адаптироваться к новым деньгам.
В Национальном банке Казахстана пояснили, что речь не идет о внезапном запрете старых купюр. Процесс замены является плановым и проходит постепенно.
Старые банкноты продолжают использоваться параллельно с новыми сериями в течение установленного срока, после чего постепенно выводятся из оборота.
По данным Национального банка, сейчас идет постепенное обновление следующих банкнот:
После этого старые банкноты будут постепенно исчезать из оборота по мере их замены новыми.
Да, в период параллельного обращения все указанные банкноты остаются законным платежным средством. Их обязаны принимать в магазинах, банках и других организациях.
После завершения установленного срока использовать такие купюры для оплаты уже будет нельзя, однако их можно будет обменять.
Национальный банк уточнил, что после выхода купюр из обращения предусмотрены следующие возможности:
В Нацбанке подчеркивают: замена банкнот — это стандартный процесс обновления денежной массы, который направлен на повышение защиты от подделок и улучшение качества наличных денег в обращении.
