Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
10.05.2026, 15:48

Список купюр, которые перестанут принимать в Казахстане

В Казахстане продолжается плановая замена банкнот старого образца. В Национальном банке разъяснили, какие купюры постепенно выводятся из обращения и до какого срока их можно использовать или обменять, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото: gov.kz

Какие купюры обсуждают в сети

В социальных сетях распространилась информация о якобы скором исчезновении сразу нескольких номиналов банкнот. В вирусных публикациях утверждалось, что из оборота могут выйти купюры 500, 2 000, 10 000 и 20 000 тенге различных годов выпуска.

Сообщения быстро набрали популярность и вызвали активное обсуждение среди пользователей. Многие казахстанцы выразили недовольство частой заменой банкнот и отметили, что пожилым людям бывает сложно адаптироваться к новым деньгам.

Что происходит на самом деле

В Национальном банке Казахстана пояснили, что речь не идет о внезапном запрете старых купюр. Процесс замены является плановым и проходит постепенно.

Старые банкноты продолжают использоваться параллельно с новыми сериями в течение установленного срока, после чего постепенно выводятся из оборота.

Какие купюры выводят из обращения

По данным Национального банка, сейчас идет постепенное обновление следующих банкнот:

  • 500 тенге (образца 2017 года) — будут находиться в обращении до 24 декабря 2027 года
  • 1 000 тенге (образца 2014 года) — используются до 27 марта 2027 года
  • 2 000 тенге (образца 2012 года) — параллельное обращение до 24 июня 2026 года
  • 10 000 тенге (образца 2012 года) — срок обращения продлен до июня 2027 года
  • 20 000 тенге (образца 2013/2015 года) — замена начнется после выпуска новой серии в 2027 году

После этого старые банкноты будут постепенно исчезать из оборота по мере их замены новыми.

Можно ли будет расплачиваться старыми купюрами

Да, в период параллельного обращения все указанные банкноты остаются законным платежным средством. Их обязаны принимать в магазинах, банках и других организациях.

После завершения установленного срока использовать такие купюры для оплаты уже будет нельзя, однако их можно будет обменять.

Где можно обменять старые банкноты

Национальный банк уточнил, что после выхода купюр из обращения предусмотрены следующие возможности:

  • банки второго уровня — обмен в установленном порядке;
  • отделения «Казпочты» — в течение трёх лет;
  • филиалы Национального банка — без ограничения по срокам.

Что важно знать казахстанцам

В Нацбанке подчеркивают: замена банкнот — это стандартный процесс обновления денежной массы, который направлен на повышение защиты от подделок и улучшение качества наличных денег в обращении.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь