Во сколько обойдется последний звонок в Казахстане: цены на ленты, фартуки и виньетки

В Казахстане подсчитали стоимость популярных товаров и услуг к последнему звонку и выпускным мероприятиям 2026 года. В список вошли школьные ленты, фартуки, виньетки, костюмы и другие традиционные атрибуты выпускников. По данным аналитиков, цены на часть товаров заметно выросли по сравнению с прошлым годом, передаёт Lada.kz со сылкой на Kazinform.

Фото pixabay.com

В Казахстане представили так называемый «индекс последнего звонка-2026», отражающий стоимость наиболее популярных товаров и услуг для выпускников школ. Анализ охватывает цены на ленты, школьные фартуки, виньетки, одежду и праздничные аксессуары, которые традиционно приобретаются к завершению учебного года.

Согласно исследованию, средняя стоимость ленты выпускника в этом году составляет около 3 тысяч тенге. Цена зависит от качества материала, оформления и индивидуального дизайна. Более дорогие варианты с вышивкой и декоративными элементами могут стоить значительно выше.

Школьные фартуки, пользующиеся популярностью у выпускниц во время последнего звонка, в среднем обходятся от 5 до 15 тысяч тенге. На стоимость влияют ткань, фасон и сложность отделки. Некоторые модели, выполненные на заказ, стоят еще дороже.

Одной из самых затратных статей расходов остаются виньетки и выпускные альбомы. В зависимости от оформления, количества страниц и уровня фотосъемки их цена варьируется в среднем от 10 до 30 тысяч тенге на одного ученика.

Дополнительные расходы связаны с приобретением одежды и обуви для торжественных мероприятий. Классический мужской костюм может стоить от 30 до 80 тысяч тенге, а вечерние платья для выпускниц — от 20 тысяч тенге и выше.

Кроме того, многие семьи тратятся на услуги фотографов, оформление залов, подарки учителям и проведение выпускных вечеров. В результате общая сумма расходов на одного выпускника может достигать нескольких сотен тысяч тенге.

Эксперты отмечают, что в 2026 году рост цен затронул практически все категории праздничных товаров. При этом спрос на выпускную атрибутику остается высоким, несмотря на стремление некоторых родителей сократить затраты.

В Министерстве просвещения ранее напоминали, что школы не должны требовать от родителей обязательных дорогостоящих мероприятий или сборов средств на проведение выпускных вечеров.