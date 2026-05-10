Надпись «Здесь был я» ценой в три года тюрьмы: в МВД Казахстана сделали жесткое предупреждение

Министерство внутренних дел Казахстана выступило с официальным обращением к гражданам, предупредив о суровых уголовных последствиях за порчу природных и исторических достопримечательностей. Погоня за «лайками» в соцсетях теперь может закончиться для казахстанцев реальным тюремным сроком, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В последнее время в Казахстане участились случаи осквернения природных ландшафтов и исторических памятников. Туристы и блогеры, стремясь привлечь внимание аудитории в социальных сетях, оставляют надписи на скалах, повреждают рельефы в национальных парках и заповедниках. В ведомстве подчеркивают: то, что многие считают «безобидной шалостью» или способом самовыражения, на самом деле является серьезным правонарушением, наносящим непоправимый ущерб культурному и экологическому коду страны.
Все природные памятники и заповедные зоны находятся под особой охраной государства. Нанесение граффити, вырезание имен на камнях и любые другие формы деформации объектов расцениваются как прямое посягательство на национальное достояние.
МВД напоминает, что за подобные действия предусмотрена строгая ответственность в рамках статьи 294 Уголовного кодекса РК («Вандализм»). В зависимости от тяжести нанесенного ущерба, виновным могут грозить следующие санкции:
Денежные штрафы: сумма варьируется от 100 до 2000 МРП (что в 2026 году составляет внушительные суммы, исчисляемые миллионами тенге);
Общественные работы: привлечение к труду на благо города или района;
Административный арест: временная изоляция сроком до 50 суток;
Ограничение или лишение свободы: в наиболее серьезных случаях правонарушитель может отправиться в колонию на срок до трех лет.
В правоохранительных органах подчеркивают, что теперь к каждому случаю вандализма будет применяться «принципиальная правовая оценка». Современные средства мониторинга, камеры видеонаблюдения в нацпарках и помощь активных граждан позволяют оперативно идентифицировать нарушителей, даже если они пытаются скрыть свои действия.
«Закон и порядок основываются на личной ответственности каждого гражданина. Уважение к истории и природе своей земли — это не просто слова, а обязанность, закрепленная законодательно», — резюмировали в ведомстве.
Чтобы избежать проблем с законом, эксперты рекомендуют при посещении сакральных и природных мест Казахстана придерживаться принципа «не оставляй следов». Помните, что любое механическое воздействие на скальную породу или стены исторических зданий фиксируется правоохранительными органами, а цифровой след в соцсетях становится прямым доказательством вины в суде.
