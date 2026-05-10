18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.05.2026, 16:32

Надпись «Здесь был я» ценой в три года тюрьмы: в МВД Казахстана сделали жесткое предупреждение

Новости Казахстана 0 346

Министерство внутренних дел Казахстана выступило с официальным обращением к гражданам, предупредив о суровых уголовных последствиях за порчу природных и исторических достопримечательностей. Погоня за «лайками» в соцсетях теперь может закончиться для казахстанцев реальным тюремным сроком, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото с сайта акимата Карагандинской области Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz https://informburo.kz/novosti/zdes-byl-sasha-volontyory-stirayut-nadpisi-v-pesherah-karkaralinskogo-nacparka
Фото с сайта акимата Карагандинской области Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz https://informburo.kz/novosti/zdes-byl-sasha-volontyory-stirayut-nadpisi-v-pesherah-karkaralinskogo-nacparka

Тяга к «хайпу» против закона: почему МВД бьет тревогу

В последнее время в Казахстане участились случаи осквернения природных ландшафтов и исторических памятников. Туристы и блогеры, стремясь привлечь внимание аудитории в социальных сетях, оставляют надписи на скалах, повреждают рельефы в национальных парках и заповедниках. В ведомстве подчеркивают: то, что многие считают «безобидной шалостью» или способом самовыражения, на самом деле является серьезным правонарушением, наносящим непоправимый ущерб культурному и экологическому коду страны.

Все природные памятники и заповедные зоны находятся под особой охраной государства. Нанесение граффити, вырезание имен на камнях и любые другие формы деформации объектов расцениваются как прямое посягательство на национальное достояние.

Уголовная ответственность по статье 294 УК: от штрафов до колонии

МВД напоминает, что за подобные действия предусмотрена строгая ответственность в рамках статьи 294 Уголовного кодекса РК («Вандализм»). В зависимости от тяжести нанесенного ущерба, виновным могут грозить следующие санкции:

  • Денежные штрафы: сумма варьируется от 100 до 2000 МРП (что в 2026 году составляет внушительные суммы, исчисляемые миллионами тенге);

  • Общественные работы: привлечение к труду на благо города или района;

  • Административный арест: временная изоляция сроком до 50 суток;

  • Ограничение или лишение свободы: в наиболее серьезных случаях правонарушитель может отправиться в колонию на срок до трех лет.

Принцип неотвратимости наказания

В правоохранительных органах подчеркивают, что теперь к каждому случаю вандализма будет применяться «принципиальная правовая оценка». Современные средства мониторинга, камеры видеонаблюдения в нацпарках и помощь активных граждан позволяют оперативно идентифицировать нарушителей, даже если они пытаются скрыть свои действия.

«Закон и порядок основываются на личной ответственности каждого гражданина. Уважение к истории и природе своей земли — это не просто слова, а обязанность, закрепленная законодательно», — резюмировали в ведомстве.

Рекомендации туристам

Чтобы избежать проблем с законом, эксперты рекомендуют при посещении сакральных и природных мест Казахстана придерживаться принципа «не оставляй следов». Помните, что любое механическое воздействие на скальную породу или стены исторических зданий фиксируется правоохранительными органами, а цифровой след в соцсетях становится прямым доказательством вины в суде.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь