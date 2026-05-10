В каком году Казахстан официально станет «богаче» России: МВФ назвал точную дату

Согласно свежему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в ближайшие три года Казахстан может занять лидирующие позиции по уровню производства и доходов на одного гражданина, опередив по этому показателю Российскую Федерацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: expert.ru

Смена лидеров в СНГ: что говорят цифры

Международные аналитики предсказывают важный геополитический и экономический сдвиг на постсоветском пространстве. Основным маркером изменений станет ВВП на душу населения — показатель, демонстрирующий рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране в пересчете на одного жителя.

Согласно данным МВФ, уже к 2027 году ожидается следующая расстановка сил:

Казахстан: прогнозный уровень составит $18,55 тыс. на человека.

Россия: показатель ожидается на отметке $17,71 тыс. на человека.

Эта динамика свидетельствует о стабильном росте казахстанской экономики на фоне глобальных трансформаций. Для сравнения, по итогам 2024 года ВВП РК едва превысил планку в $15 тыс., что делает предстоящий скачок в 2025 году (до $17,5 тыс.) крайне амбициозным.

Динамика роста: от 2027 до 2031 года

Эксперты МВФ не ограничиваются краткосрочными прогнозами. Ожидается, что набранный темп позволит Казахстану удерживать дистанцию от соседей по региону на протяжении как минимум пяти лет. Прогнозная траектория выглядит следующим образом:

Год Прогноз ВВП на душу населения (USD) 2028 $19,54 тыс. 2029 $20,69 тыс. 2030 $21,87 тыс. 2031 $23,17 тыс.

Если данные прогнозы сбудутся, к 2031 году Казахстан закрепит за собой статус одной из самых успешных экономик среди бывших республик СССР, значительно увеличив разрыв с другими странами Центральной Азии и Восточной Европы.

Что это значит для обычного гражданина?

Важно понимать терминологию: ВВП на душу населения — это в первую очередь индикатор «мощности» экономики, а не прямой показатель личного богатства каждого человека.

Важно: Данный индекс не учитывает коэффициент имущественного расслоения (разрыв между богатыми и бедными), доступность социальных благ или реальную покупательную способность внутри страны.

Тем не менее, рост ВВП является позитивным сигналом для инвесторов. Это означает увеличение объемов производства, приток иностранного капитала и расширение налоговой базы, что в долгосрочной перспективе создает условия для повышения уровня жизни и развития инфраструктуры.

Нюансы и риски прогнозирования

Несмотря на оптимистичный тон отчета, аналитики напоминают, что любые долгосрочные расчеты МВФ остаются лишь математическими моделями. Реальные цифры будут зависеть от:

Мировых цен на энергоносители и сырье. Геополитической стабильности в регионе. Темпов проведения внутренних структурных реформ в Казахстане.

На текущий момент республика демонстрирует готовность к качественному росту, что и позволяет международным институтам ставить её выше традиционных экономических тяжеловесов региона.