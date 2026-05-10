18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.05.2026, 18:00

В каком году Казахстан официально станет «богаче» России: МВФ назвал точную дату

Новости Казахстана 0 469

Согласно свежему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в ближайшие три года Казахстан может занять лидирующие позиции по уровню производства и доходов на одного гражданина, опередив по этому показателю Российскую Федерацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: expert.ru
Фото: expert.ru

Смена лидеров в СНГ: что говорят цифры

Международные аналитики предсказывают важный геополитический и экономический сдвиг на постсоветском пространстве. Основным маркером изменений станет ВВП на душу населения — показатель, демонстрирующий рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране в пересчете на одного жителя.

Согласно данным МВФ, уже к 2027 году ожидается следующая расстановка сил:

  • Казахстан: прогнозный уровень составит $18,55 тыс. на человека.

  • Россия: показатель ожидается на отметке $17,71 тыс. на человека.

Эта динамика свидетельствует о стабильном росте казахстанской экономики на фоне глобальных трансформаций. Для сравнения, по итогам 2024 года ВВП РК едва превысил планку в $15 тыс., что делает предстоящий скачок в 2025 году (до $17,5 тыс.) крайне амбициозным.

Динамика роста: от 2027 до 2031 года

Эксперты МВФ не ограничиваются краткосрочными прогнозами. Ожидается, что набранный темп позволит Казахстану удерживать дистанцию от соседей по региону на протяжении как минимум пяти лет. Прогнозная траектория выглядит следующим образом:

Год Прогноз ВВП на душу населения (USD)
2028 $19,54 тыс.
2029 $20,69 тыс.
2030 $21,87 тыс.
2031 $23,17 тыс.

Если данные прогнозы сбудутся, к 2031 году Казахстан закрепит за собой статус одной из самых успешных экономик среди бывших республик СССР, значительно увеличив разрыв с другими странами Центральной Азии и Восточной Европы.

Что это значит для обычного гражданина?

Важно понимать терминологию: ВВП на душу населения — это в первую очередь индикатор «мощности» экономики, а не прямой показатель личного богатства каждого человека.

Важно: Данный индекс не учитывает коэффициент имущественного расслоения (разрыв между богатыми и бедными), доступность социальных благ или реальную покупательную способность внутри страны.

Тем не менее, рост ВВП является позитивным сигналом для инвесторов. Это означает увеличение объемов производства, приток иностранного капитала и расширение налоговой базы, что в долгосрочной перспективе создает условия для повышения уровня жизни и развития инфраструктуры.

Нюансы и риски прогнозирования

Несмотря на оптимистичный тон отчета, аналитики напоминают, что любые долгосрочные расчеты МВФ остаются лишь математическими моделями. Реальные цифры будут зависеть от:

  1. Мировых цен на энергоносители и сырье.

  2. Геополитической стабильности в регионе.

  3. Темпов проведения внутренних структурных реформ в Казахстане.

На текущий момент республика демонстрирует готовность к качественному росту, что и позволяет международным институтам ставить её выше традиционных экономических тяжеловесов региона.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь