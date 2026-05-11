Как школы Казахстана теперь «зарабатывают» на каждом ученике

В Казахстане размер бюджетных выплат школам напрямую зависит от образовательного уровня каждого конкретного ученика и условий его обучения. В Министерстве просвещения разъяснили нюансы единой методики подушевого финансирования, которая применяется как в государственных, так и в частных учебных заведениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Согласно действующей методике, утверждённой приказом министра образования и науки РК № 597 от 27 ноября 2017 года, объём финансирования рассчитывается индивидуально — исходя из количества учащихся и ряда дополнительных факторов.

Уровень образования как ключевой критерий

Одним из основных параметров при расчёте финансирования является уровень обучения ученика. В системе учитываются:

начальное образование

основное среднее образование

общее среднее образование

Каждый уровень имеет свой норматив, что напрямую влияет на сумму средств, выделяемых школе.

Дополнительные коэффициенты для отдельных категорий учеников

В Министерстве просвещения отмечают, что система учитывает индивидуальные образовательные потребности учащихся. Повышающие коэффициенты применяются в отношении:

детей с особыми образовательными потребностями

учеников, обучающихся в инклюзивной среде

учащихся коррекционных классов

детей, получающих обучение на дому

Такой подход позволяет учитывать дополнительные затраты на организацию образовательного процесса.

Влияние региона и условий обучения

На размер финансирования также влияет местоположение школы. Дополнительные коэффициенты применяются для учебных заведений:

в сельской местности

в зонах экологического бедствия

в регионах с повышенным радиационным риском

Таким образом учитываются особенности инфраструктуры и доступности образовательных услуг в различных регионах страны.

Цель системы финансирования

По данным Министерства просвещения, подушевое финансирование позволяет более эффективно распределять бюджетные средства и направлять их в те сферы, где существует реальная потребность.

Фактически принцип системы заключается в том, что финансирование следует за учеником, а не распределяется равномерно между всеми школами.

В ведомстве также отмечают, что в последние годы существенно увеличился объём финансирования частных школ в рамках государственного образовательного заказа. Это связано с необходимостью:

снижения дефицита ученических мест

расширения доступа к среднему образованию

разгрузки государственных школ

Итог

Система финансирования школ в Казахстане основана на индивидуальном подходе и учитывает не только количество учащихся, но и уровень их образования, образовательные потребности, а также условия обучения в конкретных регионах.