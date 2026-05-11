Как школы Казахстана теперь «зарабатывают» на каждом ученике

В Казахстане размер бюджетных выплат школам напрямую зависит от образовательного уровня каждого конкретного ученика и условий его обучения. В Министерстве просвещения разъяснили нюансы единой методики подушевого финансирования, которая применяется как в государственных, так и в частных учебных заведениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Согласно действующей методике, утверждённой приказом министра образования и науки РК № 597 от 27 ноября 2017 года, объём финансирования рассчитывается индивидуально — исходя из количества учащихся и ряда дополнительных факторов.
Одним из основных параметров при расчёте финансирования является уровень обучения ученика. В системе учитываются:
Каждый уровень имеет свой норматив, что напрямую влияет на сумму средств, выделяемых школе.
В Министерстве просвещения отмечают, что система учитывает индивидуальные образовательные потребности учащихся. Повышающие коэффициенты применяются в отношении:
Такой подход позволяет учитывать дополнительные затраты на организацию образовательного процесса.
На размер финансирования также влияет местоположение школы. Дополнительные коэффициенты применяются для учебных заведений:
Таким образом учитываются особенности инфраструктуры и доступности образовательных услуг в различных регионах страны.
По данным Министерства просвещения, подушевое финансирование позволяет более эффективно распределять бюджетные средства и направлять их в те сферы, где существует реальная потребность.
Фактически принцип системы заключается в том, что финансирование следует за учеником, а не распределяется равномерно между всеми школами.
В ведомстве также отмечают, что в последние годы существенно увеличился объём финансирования частных школ в рамках государственного образовательного заказа. Это связано с необходимостью:
Система финансирования школ в Казахстане основана на индивидуальном подходе и учитывает не только количество учащихся, но и уровень их образования, образовательные потребности, а также условия обучения в конкретных регионах.
