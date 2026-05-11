Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
Как школы Казахстана теперь «зарабатывают» на каждом ученике

В Казахстане размер бюджетных выплат школам напрямую зависит от образовательного уровня каждого конкретного ученика и условий его обучения. В Министерстве просвещения разъяснили нюансы единой методики подушевого финансирования, которая применяется как в государственных, так и в частных учебных заведениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

Согласно действующей методике, утверждённой приказом министра образования и науки РК № 597 от 27 ноября 2017 года, объём финансирования рассчитывается индивидуально — исходя из количества учащихся и ряда дополнительных факторов.

Уровень образования как ключевой критерий

Одним из основных параметров при расчёте финансирования является уровень обучения ученика. В системе учитываются:

  • начальное образование
  • основное среднее образование
  • общее среднее образование

Каждый уровень имеет свой норматив, что напрямую влияет на сумму средств, выделяемых школе.

Дополнительные коэффициенты для отдельных категорий учеников

В Министерстве просвещения отмечают, что система учитывает индивидуальные образовательные потребности учащихся. Повышающие коэффициенты применяются в отношении:

  • детей с особыми образовательными потребностями
  • учеников, обучающихся в инклюзивной среде
  • учащихся коррекционных классов
  • детей, получающих обучение на дому

Такой подход позволяет учитывать дополнительные затраты на организацию образовательного процесса.

Влияние региона и условий обучения

На размер финансирования также влияет местоположение школы. Дополнительные коэффициенты применяются для учебных заведений:

  • в сельской местности
  • в зонах экологического бедствия
  • в регионах с повышенным радиационным риском

Таким образом учитываются особенности инфраструктуры и доступности образовательных услуг в различных регионах страны.

Цель системы финансирования

По данным Министерства просвещения, подушевое финансирование позволяет более эффективно распределять бюджетные средства и направлять их в те сферы, где существует реальная потребность.

Фактически принцип системы заключается в том, что финансирование следует за учеником, а не распределяется равномерно между всеми школами.

Ранее о частных школах

В ведомстве также отмечают, что в последние годы существенно увеличился объём финансирования частных школ в рамках государственного образовательного заказа. Это связано с необходимостью:

  • снижения дефицита ученических мест
  • расширения доступа к среднему образованию
  • разгрузки государственных школ

Итог

Система финансирования школ в Казахстане основана на индивидуальном подходе и учитывает не только количество учащихся, но и уровень их образования, образовательные потребности, а также условия обучения в конкретных регионах.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь