Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
11.05.2026, 09:34

Бумажный дефицит в Казахстане: что происходит?

Казахстанские фабрики сокращают объемы выпуска бумажной продукции, вынуждая рынок компенсировать нехватку за счет поставок из России, Китая, Европы и Центральной Азии, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Спад местного производства и рост зависимости от импорта

По итогам первых двух месяцев 2026 года в бумажной промышленности Казахстана наметилась тревожная динамика. Согласно актуальным статистическим данным, внутреннее производство бумаги и картона просело на 12% по сравнению с показателями прошлого года, составив всего 41,6 тыс. тонн.

Параллельно со снижением активности местных предприятий наблюдается обратный процесс во внешней торговле. За январь-февраль текущего года объем ввозимой продукции вырос до 55,7 тыс. тонн (+8,5%). На обеспечение страны бумажными изделиями из бюджета и средств бизнеса уже затрачено более 83,1 млн долларов.

Бум потребления: туалетная бумага и декор в приоритете

Наиболее впечатляющий рост показал сегмент товаров личной гигиены. Спрос на зарубежную туалетную бумагу подскочил в полтора раза — общие поставки достигли отметки в 11,4 тыс. тонн. География импорта в этом сегменте крайне обширна:

  • Традиционные партнеры: Россия, Китай и Узбекистан;

  • Дальнее зарубежье: Австрия и Турция.

Помимо гигиенических средств, казахстанцы стали чаще интересоваться эстетикой интерьера. Импорт фотобумаги и декоративных самоклеящихся покрытий для мебели и стен увеличился на 39% (7,9 тыс. тонн). Эту нишу активно осваивают производители из Китая, Польши, Финляндии, Сербии и Франции.

Салфетки, полотенца и офисная бумага: стабильный плюс

Положительная динамика импорта затронула и другие категории повседневных товаров:

  1. Бумажные салфетки и полотенца: рост на 12% (1,6 тыс. тонн). Основными хабами снабжения остаются Узбекистан, КНР и РФ.

  2. Бумага для печати и письма: закупки выросли на 7,3%, составив 6,7 тыс. тонн. Здесь лидируют поставщики из Германии, Словакии и Австрии, наряду с российскими и китайскими компаниями.

Где зафиксировано падение спроса?

Несмотря на общий тренд к росту импорта, некоторые позиции показали отрицательную динамику. Значительнее всего — в 1,5 раза — сократился ввоз картона и бумаги, покрытых каолином (белой глиной).

Рынок отделочных материалов также демонстрирует изменения. Закупки обоев снизились на 18,2% (до 1,4 тыс. тонн). В этой категории произошла интересная перестановка сил:

  • Поставки из Украины обвалились почти в 11 раз.

  • Импорт из России, напротив, показал уверенный рост на 44%.

Также на 29,2% упал завоз упаковочной тары и пакетов. Несмотря на снижение объемов, список стран-экспортеров остается диверсифицированным: от Нидерландов и Италии до ОАЭ.

Итоги и перспективы

Текущая ситуация на рынке указывает на усиление позиций зарубежных игроков, особенно в масс-маркет сегменте (гигиена и канцелярия). Для стабилизации рынка эксперты указывают на необходимость стимулирования внутреннего производства, которое на данный момент не справляется с растущими аппетитами потребителей.

