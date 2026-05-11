Бумажный дефицит в Казахстане: что происходит?

Казахстанские фабрики сокращают объемы выпуска бумажной продукции, вынуждая рынок компенсировать нехватку за счет поставок из России, Китая, Европы и Центральной Азии, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По итогам первых двух месяцев 2026 года в бумажной промышленности Казахстана наметилась тревожная динамика. Согласно актуальным статистическим данным, внутреннее производство бумаги и картона просело на 12% по сравнению с показателями прошлого года, составив всего 41,6 тыс. тонн.
Параллельно со снижением активности местных предприятий наблюдается обратный процесс во внешней торговле. За январь-февраль текущего года объем ввозимой продукции вырос до 55,7 тыс. тонн (+8,5%). На обеспечение страны бумажными изделиями из бюджета и средств бизнеса уже затрачено более 83,1 млн долларов.
Наиболее впечатляющий рост показал сегмент товаров личной гигиены. Спрос на зарубежную туалетную бумагу подскочил в полтора раза — общие поставки достигли отметки в 11,4 тыс. тонн. География импорта в этом сегменте крайне обширна:
Традиционные партнеры: Россия, Китай и Узбекистан;
Дальнее зарубежье: Австрия и Турция.
Помимо гигиенических средств, казахстанцы стали чаще интересоваться эстетикой интерьера. Импорт фотобумаги и декоративных самоклеящихся покрытий для мебели и стен увеличился на 39% (7,9 тыс. тонн). Эту нишу активно осваивают производители из Китая, Польши, Финляндии, Сербии и Франции.
Положительная динамика импорта затронула и другие категории повседневных товаров:
Бумажные салфетки и полотенца: рост на 12% (1,6 тыс. тонн). Основными хабами снабжения остаются Узбекистан, КНР и РФ.
Бумага для печати и письма: закупки выросли на 7,3%, составив 6,7 тыс. тонн. Здесь лидируют поставщики из Германии, Словакии и Австрии, наряду с российскими и китайскими компаниями.
Несмотря на общий тренд к росту импорта, некоторые позиции показали отрицательную динамику. Значительнее всего — в 1,5 раза — сократился ввоз картона и бумаги, покрытых каолином (белой глиной).
Рынок отделочных материалов также демонстрирует изменения. Закупки обоев снизились на 18,2% (до 1,4 тыс. тонн). В этой категории произошла интересная перестановка сил:
Поставки из Украины обвалились почти в 11 раз.
Импорт из России, напротив, показал уверенный рост на 44%.
Также на 29,2% упал завоз упаковочной тары и пакетов. Несмотря на снижение объемов, список стран-экспортеров остается диверсифицированным: от Нидерландов и Италии до ОАЭ.
Текущая ситуация на рынке указывает на усиление позиций зарубежных игроков, особенно в масс-маркет сегменте (гигиена и канцелярия). Для стабилизации рынка эксперты указывают на необходимость стимулирования внутреннего производства, которое на данный момент не справляется с растущими аппетитами потребителей.
