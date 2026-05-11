Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
11.05.2026, 10:40

Конец «советам биев»: в Казахстане законодательно запретят организации по родоплеменному признаку

Новости Казахстана

Казахстан берет под жесткий контроль деятельность некоммерческих организаций (НКО), эксплуатирующих родоплеменную тематику, и готовит поправки о ликвидации объединений, дублирующих функции госорганов, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: кадр YouTube

В Казахстане инициированы масштабные изменения в законодательство, направленные на борьбу с проявлениями трайбализма в общественном секторе. Премьер-министр страны Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов Мажилиса, подтвердил разработку мер, которые поставят заслон организациям, подрывающим единство народа.

Новые запреты: что изменится в законе?

Правительство совместно с заинтересованными госорганами уже приступило к согласованию поправок. Согласно заявлению премьера, ключевые изменения затронут регистрацию и мониторинг юридических лиц.

В частности, планируется ввести:

  • Прямой запрет на создание НКО, чье название или деятельность указывают на принадлежность к родоплеменным структурам.

  • Ужесточение требований к подтверждению республиканского статуса организаций.

  • Механизм безусловной ликвидации для объединений, нарушающих принципы общественного согласия.

  • Запрет на госсимволику в названиях: юридическим лицам запретят использовать наименования, создающие ассоциации с властными структурами или их функциями.

«Советы биев» под прицелом

Особое внимание в правительстве уделили организациям, использующим в названиях термины «бии», «совет биев» или «главный бий». По данным на апрель 2026 года, в стране зарегистрировано 20 таких объединений.

«Некоторые объединения, позиционирующие себя как "советы биев", фактически пытаются вмешиваться в процессы разрешения споров. Это прямо противоречит Конституции РК и принципам невмешательства в деятельность судов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

География распространения подобных НКО охватывает почти весь Казахстан. Лидером является Туркестанская область (5 организаций), за ней следуют область Абай (2), остальные регионы имеют по одному представительству.

Выявленные нарушения и ликвидация

Анализ деятельности существующих «трайбалистских» НКО выявил системные нарушения:

  1. Несоответствие статусу: Две из трех республиканских организаций не смогли подтвердить свой статус, так как не создали филиалы в большинстве регионов.

  2. Налоговые нарушения: Четыре организации признаны бездействующими, а одна полностью прекратила сдачу отчетности.

  3. Фиктивные адреса: Ряд объединений отсутствует по месту фактической регистрации.

Органы юстиции уже начали процедуры принудительной ликвидации тех структур, которые не соблюдают закон.

Правовой заслон: дублирование функций государства

Премьер-министр напомнил, что согласно статье 6 новой Конституции, общественные объединения не могут наделяться государственными функциями. Любые попытки НКО принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции судов или полиции, признаются юридически ничтожными.

«Только уполномоченные госорганы вправе осуществлять надзор и применять меры принуждения. Любые решения общественных организаций в этой сфере не имеют силы и влекут за собой ответственность», — резюмировал глава кабмина.

Предложенные меры носят превентивный характер и призваны укрепить общественную стабильность, исключив любые попытки раскола общества по родоплеменному признаку.

