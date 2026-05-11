18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.05.2026, 12:46

Железнодорожные билеты в Казахстане станут дороже: Серик Жумангарин назвал процент повышения

Новости Казахстана 0 556

В Казахстане рассматривают возможность повышения стоимости железнодорожных услуг. По предварительным данным, рост тарифов может составить до 12%, однако окончательное решение пока не принято, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© Photo: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
© Photo: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

В правительстве сообщили о возможном повышении тарифов

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин 8 мая во время брифинга в правительстве сообщил, что власти рассматривают вопрос корректировки тарифов в сфере железнодорожных услуг.

Речь идет как о перевозках, так и о других услугах, связанных с железнодорожной инфраструктурой. По словам министра, повышение планируется сделать умеренным.

Он отметил, что на первом этапе рассматривается увеличение стоимости в среднем до 12%. При этом окончательные параметры пока находятся на стадии расчетов и обсуждений.

Оконательное решение еще не принято

В правительстве подчеркнули, что точный размер возможного повышения пока неизвестен. Сейчас профильные ведомства продолжают анализировать экономические показатели и формировать тарифную политику на текущий год.

Как пояснил Жумангарин, вопрос повышения стоимости железнодорожных услуг будет рассматриваться только после окончательного утверждения основных тарифов.

«Мы сейчас рассматриваем вопрос незначительного повышения стоимости услуг железной дороги. Речь идет о магистральных сетях и перевозках. На данный момент мы находимся в процессе подсчетов», — пояснил Жумангарин.

Что может попасть под повышение

Пока власти не уточнили, какие именно категории железнодорожных услуг затронет возможное изменение цен. Однако речь может идти как о грузовых, так и о пассажирских перевозках, а также об услугах национальной железнодорожной сети.

Ожидается, что дополнительные разъяснения по тарифам появятся после завершения расчетов и обсуждений между государственными органами и участниками рынка.

В Казахстане продолжают пересматривать тарифную политику

В последние годы в Казахстане активно обсуждается необходимость модернизации транспортной инфраструктуры и обновления железнодорожной сети. На этом фоне власти периодически поднимают вопрос пересмотра тарифов для покрытия расходов на обслуживание и развитие отрасли.

Вместе с тем чиновники подчеркивают, что повышение должно быть поэтапным и не создавать чрезмерной нагрузки для населения и бизнеса.

0
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь