Железнодорожные билеты в Казахстане станут дороже: Серик Жумангарин назвал процент повышения

В Казахстане рассматривают возможность повышения стоимости железнодорожных услуг. По предварительным данным, рост тарифов может составить до 12%, однако окончательное решение пока не принято, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В правительстве сообщили о возможном повышении тарифов

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин 8 мая во время брифинга в правительстве сообщил, что власти рассматривают вопрос корректировки тарифов в сфере железнодорожных услуг.

Речь идет как о перевозках, так и о других услугах, связанных с железнодорожной инфраструктурой. По словам министра, повышение планируется сделать умеренным.

Он отметил, что на первом этапе рассматривается увеличение стоимости в среднем до 12%. При этом окончательные параметры пока находятся на стадии расчетов и обсуждений.

Оконательное решение еще не принято

В правительстве подчеркнули, что точный размер возможного повышения пока неизвестен. Сейчас профильные ведомства продолжают анализировать экономические показатели и формировать тарифную политику на текущий год.

Как пояснил Жумангарин, вопрос повышения стоимости железнодорожных услуг будет рассматриваться только после окончательного утверждения основных тарифов.

«Мы сейчас рассматриваем вопрос незначительного повышения стоимости услуг железной дороги. Речь идет о магистральных сетях и перевозках. На данный момент мы находимся в процессе подсчетов», — пояснил Жумангарин.

Что может попасть под повышение

Пока власти не уточнили, какие именно категории железнодорожных услуг затронет возможное изменение цен. Однако речь может идти как о грузовых, так и о пассажирских перевозках, а также об услугах национальной железнодорожной сети.

Ожидается, что дополнительные разъяснения по тарифам появятся после завершения расчетов и обсуждений между государственными органами и участниками рынка.

В Казахстане продолжают пересматривать тарифную политику

В последние годы в Казахстане активно обсуждается необходимость модернизации транспортной инфраструктуры и обновления железнодорожной сети. На этом фоне власти периодически поднимают вопрос пересмотра тарифов для покрытия расходов на обслуживание и развитие отрасли.

Вместе с тем чиновники подчеркивают, что повышение должно быть поэтапным и не создавать чрезмерной нагрузки для населения и бизнеса.