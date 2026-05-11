Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
11.05.2026, 14:01

Миллиарды из мусора: как в Казахстане будут зажигать свет с помощью обычных отходов

Новости Казахстана

В Алатау появится современный техноэкопарк, который будет перерабатывать отходы и вырабатывать электроэнергию из биогаза. Проект стоимостью 32 млрд тенге реализуют при участии турецкой компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gazeta-curier.ru
Проект на 32 млрд тенге: что известно

В Алматинской области готовится к реализации масштабный экологический проект — строительство завода по переработке отходов и производству электроэнергии.

Как сообщили в акимате региона, инициатива реализуется совместно с инвестором из Турции. Общая стоимость проекта составляет 32 млрд тенге.

Что будет делать новый техноэкопарк

На территории будущего предприятия планируется создание комплекса по глубокой переработке отходов. Основные направления работы:

  • переработка до 320 тыс. тонн отходов в год;
  • производство электроэнергии из биогаза;
  • внедрение технологий экологичной утилизации мусора.

Мощность будущей электростанции составит около 16 МВт в час.

Рабочие места и инфраструктура

Проект также предусматривает создание новых рабочих мест. По предварительным данным, на предприятии смогут трудоустроиться около 70 человек.

В акимате отметили, что на данный момент проводятся лабораторные исследования, которые позволят определить технологические возможности переработки отходов.

Параллельно ведутся подготовительные работы, включая ограждение территории, выделенной под строительство завода.

Экологический эффект проекта

Реализация техноэкопарка позволит не только сократить объемы захоронения отходов, но и частично обеспечить регион экологически чистой энергией за счет переработки мусора в биогаз.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь