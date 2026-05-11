Миллиарды из мусора: как в Казахстане будут зажигать свет с помощью обычных отходов

В Алатау появится современный техноэкопарк, который будет перерабатывать отходы и вырабатывать электроэнергию из биогаза. Проект стоимостью 32 млрд тенге реализуют при участии турецкой компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
В Алматинской области готовится к реализации масштабный экологический проект — строительство завода по переработке отходов и производству электроэнергии.
Как сообщили в акимате региона, инициатива реализуется совместно с инвестором из Турции. Общая стоимость проекта составляет 32 млрд тенге.
На территории будущего предприятия планируется создание комплекса по глубокой переработке отходов. Основные направления работы:
Мощность будущей электростанции составит около 16 МВт в час.
Проект также предусматривает создание новых рабочих мест. По предварительным данным, на предприятии смогут трудоустроиться около 70 человек.
В акимате отметили, что на данный момент проводятся лабораторные исследования, которые позволят определить технологические возможности переработки отходов.
Параллельно ведутся подготовительные работы, включая ограждение территории, выделенной под строительство завода.
Реализация техноэкопарка позволит не только сократить объемы захоронения отходов, но и частично обеспечить регион экологически чистой энергией за счет переработки мусора в биогаз.
