Миллиарды из мусора: как в Казахстане будут зажигать свет с помощью обычных отходов

В Алатау появится современный техноэкопарк, который будет перерабатывать отходы и вырабатывать электроэнергию из биогаза. Проект стоимостью 32 млрд тенге реализуют при участии турецкой компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Проект на 32 млрд тенге: что известно

В Алматинской области готовится к реализации масштабный экологический проект — строительство завода по переработке отходов и производству электроэнергии.

Как сообщили в акимате региона, инициатива реализуется совместно с инвестором из Турции. Общая стоимость проекта составляет 32 млрд тенге.

Что будет делать новый техноэкопарк

На территории будущего предприятия планируется создание комплекса по глубокой переработке отходов. Основные направления работы:

переработка до 320 тыс. тонн отходов в год;

производство электроэнергии из биогаза;

внедрение технологий экологичной утилизации мусора.

Мощность будущей электростанции составит около 16 МВт в час.

Рабочие места и инфраструктура

Проект также предусматривает создание новых рабочих мест. По предварительным данным, на предприятии смогут трудоустроиться около 70 человек.

В акимате отметили, что на данный момент проводятся лабораторные исследования, которые позволят определить технологические возможности переработки отходов.

Параллельно ведутся подготовительные работы, включая ограждение территории, выделенной под строительство завода.

Экологический эффект проекта

Реализация техноэкопарка позволит не только сократить объемы захоронения отходов, но и частично обеспечить регион экологически чистой энергией за счет переработки мусора в биогаз.