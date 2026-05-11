Беспроцентная ипотека в Казахстане: Отбасы банк назвал дату, когда исчезнут переплаты

В Казахстане готовятся к запуску новых финансовых инструментов для покупки жилья — от «зеленой» ипотеки до исламских беспроцентных продуктов. Первые программы могут появиться уже в 2026 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

«Отбасы банк» готовит новые подходы к жилищному финансированию

В Казахстане планируется расширение линейки ипотечных и депозитных продуктов за счет внедрения исламских финансовых механизмов и «зеленых» решений в сфере жилья. Об этом рассказала председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова в подкасте BIZDIÑ ORTA.

По ее словам, банк уже активно работает над запуском новых инструментов, ориентированных как на экологичность жилья, так и на альтернативные финансовые модели без классических процентов.

Поддержка со стороны международных партнеров

Одним из ключевых источников финансирования новых программ станут средства Азиатского банка развития.

общий объем привлеченного финансирования — около 90 млрд тенге

средства направят на ипотечные и социальные программы

особое внимание уделят женской ипотеке «Умай» и «зеленой ипотеке»

Руководство банка отмечает, что такие инвестиции отражают высокий уровень доверия к казахстанскому институту жилищных сбережений.

Почему ставка сделана на «зеленое» жилье

В «Отбасы банке» подчеркивают, что расходы семей в последние годы заметно смещаются в сторону коммунальных платежей.

Ляззат Ибрагимова отметила, что:

растут затраты на электричество и отопление

коммунальные платежи становятся сопоставимы с ипотекой

энергоэффективность жилья напрямую влияет на семейный бюджет

По ее словам, разница в ежемесячных расходах между энергоэффективным и обычным жильем может достигать десятков тысяч тенге.

Новые требования к застройщикам

Банк уже начал стимулировать строительство энергоэффективного жилья.

Речь идет о проектах, где используются:

современные теплоизоляционные материалы

автономные системы энергоснабжения

решения для снижения теплопотерь

В противном случае, как отмечают в банке, совокупные расходы заемщика могут существенно вырасти и превысить сам платеж по ипотеке.

Снижение ставок и запуск новых программ

Отдельное направление работы — снижение стоимости ипотечных кредитов.

ранее ставки находились в диапазоне 12,5–14,5% годовых

сейчас рассматриваются меры по их снижению

запуск обновленных условий ожидается ориентировочно в июне

Исламское финансирование и беспроцентные продукты

Важным нововведением станет развитие исламских финансовых инструментов.

Речь идет о:

беспроцентных депозитах

беспроцентных схемах финансирования жилья

альтернативной модели кредитования без процентных начислений

Соответствующие нормы уже рассматриваются в рамках законопроекта «О кредитном рейтинговом агентстве», который предусматривает право «Отбасы банка» работать в сфере исламского финансирования.

Когда появятся новые продукты

По предварительным планам:

закон может быть принят до конца июня

лицензирование ожидается в августе

запуск новых продуктов — сентябрь или не позднее 1 октября

Таким образом, первые исламские и «зеленые» ипотечные решения могут появиться в Казахстане уже осенью 2026 года.

Итог

«Отбасы банк» формирует новую модель жилищного финансирования, где акцент смещается на энергоэффективность, устойчивое строительство и альтернативные финансовые механизмы вместо классической процентной ипотеки.