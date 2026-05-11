Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Беспроцентная ипотека в Казахстане: Отбасы банк назвал дату, когда исчезнут переплаты

Новости Казахстана 0 615

В Казахстане готовятся к запуску новых финансовых инструментов для покупки жилья — от «зеленой» ипотеки до исламских беспроцентных продуктов. Первые программы могут появиться уже в 2026 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: freepik

«Отбасы банк» готовит новые подходы к жилищному финансированию

В Казахстане планируется расширение линейки ипотечных и депозитных продуктов за счет внедрения исламских финансовых механизмов и «зеленых» решений в сфере жилья. Об этом рассказала председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова в подкасте BIZDIÑ ORTA.

По ее словам, банк уже активно работает над запуском новых инструментов, ориентированных как на экологичность жилья, так и на альтернативные финансовые модели без классических процентов.

Поддержка со стороны международных партнеров

Одним из ключевых источников финансирования новых программ станут средства Азиатского банка развития.

  • общий объем привлеченного финансирования — около 90 млрд тенге
  • средства направят на ипотечные и социальные программы
  • особое внимание уделят женской ипотеке «Умай» и «зеленой ипотеке»

Руководство банка отмечает, что такие инвестиции отражают высокий уровень доверия к казахстанскому институту жилищных сбережений.

Почему ставка сделана на «зеленое» жилье

В «Отбасы банке» подчеркивают, что расходы семей в последние годы заметно смещаются в сторону коммунальных платежей.

Ляззат Ибрагимова отметила, что:

  • растут затраты на электричество и отопление
  • коммунальные платежи становятся сопоставимы с ипотекой
  • энергоэффективность жилья напрямую влияет на семейный бюджет

По ее словам, разница в ежемесячных расходах между энергоэффективным и обычным жильем может достигать десятков тысяч тенге.

Новые требования к застройщикам

Банк уже начал стимулировать строительство энергоэффективного жилья.

Речь идет о проектах, где используются:

  • современные теплоизоляционные материалы
  • автономные системы энергоснабжения
  • решения для снижения теплопотерь

В противном случае, как отмечают в банке, совокупные расходы заемщика могут существенно вырасти и превысить сам платеж по ипотеке.

Снижение ставок и запуск новых программ

Отдельное направление работы — снижение стоимости ипотечных кредитов.

  • ранее ставки находились в диапазоне 12,5–14,5% годовых
  • сейчас рассматриваются меры по их снижению
  • запуск обновленных условий ожидается ориентировочно в июне

Исламское финансирование и беспроцентные продукты

Важным нововведением станет развитие исламских финансовых инструментов.

Речь идет о:

  • беспроцентных депозитах
  • беспроцентных схемах финансирования жилья
  • альтернативной модели кредитования без процентных начислений

Соответствующие нормы уже рассматриваются в рамках законопроекта «О кредитном рейтинговом агентстве», который предусматривает право «Отбасы банка» работать в сфере исламского финансирования.

Когда появятся новые продукты

По предварительным планам:

  • закон может быть принят до конца июня
  • лицензирование ожидается в августе
  • запуск новых продуктов — сентябрь или не позднее 1 октября

Таким образом, первые исламские и «зеленые» ипотечные решения могут появиться в Казахстане уже осенью 2026 года.

Итог

«Отбасы банк» формирует новую модель жилищного финансирования, где акцент смещается на энергоэффективность, устойчивое строительство и альтернативные финансовые механизмы вместо классической процентной ипотеки.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь