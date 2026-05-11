Беспроцентная ипотека в Казахстане: Отбасы банк назвал дату, когда исчезнут переплаты

В Казахстане готовятся к запуску новых финансовых инструментов для покупки жилья — от «зеленой» ипотеки до исламских беспроцентных продуктов. Первые программы могут появиться уже в 2026 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
В Казахстане планируется расширение линейки ипотечных и депозитных продуктов за счет внедрения исламских финансовых механизмов и «зеленых» решений в сфере жилья. Об этом рассказала председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова в подкасте BIZDIÑ ORTA.
По ее словам, банк уже активно работает над запуском новых инструментов, ориентированных как на экологичность жилья, так и на альтернативные финансовые модели без классических процентов.
Одним из ключевых источников финансирования новых программ станут средства Азиатского банка развития.
Руководство банка отмечает, что такие инвестиции отражают высокий уровень доверия к казахстанскому институту жилищных сбережений.
В «Отбасы банке» подчеркивают, что расходы семей в последние годы заметно смещаются в сторону коммунальных платежей.
По ее словам, разница в ежемесячных расходах между энергоэффективным и обычным жильем может достигать десятков тысяч тенге.
Банк уже начал стимулировать строительство энергоэффективного жилья.
В противном случае, как отмечают в банке, совокупные расходы заемщика могут существенно вырасти и превысить сам платеж по ипотеке.
Отдельное направление работы — снижение стоимости ипотечных кредитов.
Важным нововведением станет развитие исламских финансовых инструментов.
Соответствующие нормы уже рассматриваются в рамках законопроекта «О кредитном рейтинговом агентстве», который предусматривает право «Отбасы банка» работать в сфере исламского финансирования.
Таким образом, первые исламские и «зеленые» ипотечные решения могут появиться в Казахстане уже осенью 2026 года.
«Отбасы банк» формирует новую модель жилищного финансирования, где акцент смещается на энергоэффективность, устойчивое строительство и альтернативные финансовые механизмы вместо классической процентной ипотеки.
