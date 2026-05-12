На западе Казахстана полностью перестраивают главные ворота в Россию

На казахстанско-российской границе продолжается масштабная реконструкция пограничного пункта пропуска «Алимбет» в Актюбинской области. Завершить модернизацию планируют до конца 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Как сообщили в акимате региона, объект продолжает функционировать в штатном режиме, несмотря на активные строительные работы.

Для обеспечения бесперебойного движения транспорта на период реконструкции организован временный пункт пропуска.

Старые здания демонтированы, идет масштабное строительство

В рамках проекта на территории погранперехода полностью демонтированы устаревшие здания. Параллельно ведутся работы по возведению новой инфраструктуры.

По данным областных властей, строительство включает:

административное здание;

инспекционно-досмотровые комплексы;

ангар для углубленного досмотра транспорта;

питомник для служебных собак.

Отмечается, что значительная часть работ уже выполнена, а строительство находится в активной фазе.

Продолжаются инженерные и монтажные работы

Также на объекте близится к завершению прокладка водопровода. Подрядные организации занимаются изготовлением металлоконструкций на заводе в Актобе, после чего они поэтапно доставляются на стройплощадку.

Сейчас на территории погранперехода продолжаются строительно-монтажные работы, включая масштабные земляные работы. По информации областного филиала АО «НК КазАвтоЖол», уже выполнены работы на площади около 151 тысячи квадратных метров.

Завершение проекта запланировано на 2026 год

Как сообщил заместитель директора регионального филиала «КазАвтоЖол» Курмангазы Исмайлов, старые объекты на территории пункта пропуска полностью демонтированы, а реконструкция ведется по утвержденному графику.

