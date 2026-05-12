Температура воды в Каспийском море
12.05.2026, 08:38

Вас обманули: почему «подпись за 90 секунд» в Казахстане — это юридическая пустышка

В Казахстане предупредили о юридических рисках использования SMS-кодов для подписания договоров: в суде такие подтверждения могут оказаться недостаточными доказательствами, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Новый цифровой подход: SMS-код ≠ электронная подпись

В Казахстане активно развиваются сервисы, позволяющие подписывать договоры через SMS-коды, push-уведомления или биометрию. Такой формат стал популярной альтернативой электронной цифровой подписи (ЭЦП), так как позволяет оформлять документы за считаные минуты прямо со смартфона.

Однако новый Цифровой кодекс Республики Казахстан впервые четко разграничил понятия: электронная цифровая подпись и так называемое цифровое подтверждение. SMS-коды и другие упрощенные способы относятся именно ко второй категории и не приравниваются к полноценной ЭЦП.

В чем юридическая проблема SMS-подписи

Управляющий партнер SOLIS Partners Чингис Оралбаев отмечает, что основная слабость SMS-подписи заключается в невозможности достоверно установить личность подписанта.

По его словам, SMS-код подтверждает лишь доступ к телефону, но не фиксирует, кто именно совершил действие.

В качестве примера юрист приводит ситуацию, когда клиент оформляет договор через SMS, но позже отказывается от обязательств, заявляя, что не подписывал документ лично.

Основные риски для судов и бизнеса

Эксперты выделяют несколько ключевых проблем SMS-подписания:

  • невозможно точно идентифицировать человека, совершившего действие;
  • отсутствует подтверждение, что пользователь ознакомился с условиями договора;
  • нет гарантии защиты документа от последующих изменений.

По словам специалистов, именно эти факторы делают подобные доказательства уязвимыми в судебных спорах.

Где SMS-подпись допустима, а где нет

Несмотря на риски, полностью запрещать SMS-подписание в Казахстане не планируется.

Его допускают в случаях простых гражданско-правовых договоров, например:

  • услуги фитнес-клубов;
  • туристические сервисы;
  • онлайн-сервисы и подписки.

Однако важно условие — такой способ подтверждения должен быть заранее согласован сторонами.

Ограничения: какие сделки требуют ЭЦП

SMS-подтверждение не может использоваться для ряда юридически значимых документов, включая:

  • сделки с недвижимостью;
  • документы для государственных органов;
  • трудовые договоры;
  • нотариальные сделки;
  • налоговые и корпоративные документы.

Дополнительные риски: персональные данные

Отдельное внимание юристы обращают на вопрос защиты данных. Сервисы SMS-подписания обрабатывают чувствительную информацию пользователей: ИИН, номера телефонов, договоры и иногда биометрические данные.

Это повышает риски утечки или неправомерного использования персональной информации.

Вывод

Юристы подчеркивают: несмотря на удобство и скорость, SMS-подпись не может считаться полноценной заменой электронной цифровой подписи. В спорной ситуации такой формат может создать серьезные юридические риски как для бизнеса, так и для граждан.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь