Больше не «сырьевой придаток»: Казахстан показал миру, что умеет делать с нефтью

В Казахстане выросла глубина переработки нефти на крупных НПЗ, достигнув 90% по итогам 2025 года. В Минэнерго заявляют, что дальнейшая модернизация позволит довести показатель до 94%, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube

Рост показателя связан с модернизацией производственных мощностей и увеличением выпуска светлых нефтепродуктов.

Как изменились показатели на НПЗ

Существенный рост глубины переработки зафиксирован на всех ключевых предприятиях отрасли:

  • Атырауский НПЗ – с 85% до 88%
  • Шымкентский НПЗ – с 86% до 88%
  • Павлодарский нефтехимический завод – с 91% до 94%

Таким образом, наиболее высокий уровень эффективности по-прежнему демонстрирует Павлодарский НХЗ.

Рост производства светлых нефтепродуктов

В Минэнерго отмечают, что улучшение показателей обеспечено за счет увеличения доли светлых нефтепродуктов — с 70–79% до 75–81%.

Также зафиксирован рост производства отдельных видов продукции:

  • автобензины — 5,7 млн тонн (107%)
  • дизельное топливо — 6,1 млн тонн (116%)

Отдельно отмечается увеличение выпуска битума на Павлодарском НХЗ — с 366 до 426 тыс. тонн.

Планы по дальнейшей модернизации

Ведомство подчеркивает, что повышение эффективности нефтепереработки будет продолжено.

Следующим этапом станет расширение и модернизация мощностей НПЗ, что позволит довести глубину переработки нефти в стране до 94%.

