Больше не «сырьевой придаток»: Казахстан показал миру, что умеет делать с нефтью

В Казахстане выросла глубина переработки нефти на крупных НПЗ, достигнув 90% по итогам 2025 года. В Минэнерго заявляют, что дальнейшая модернизация позволит довести показатель до 94%, сообщает Lada.kz.
Рост показателя связан с модернизацией производственных мощностей и увеличением выпуска светлых нефтепродуктов.
Существенный рост глубины переработки зафиксирован на всех ключевых предприятиях отрасли:
Таким образом, наиболее высокий уровень эффективности по-прежнему демонстрирует Павлодарский НХЗ.
В Минэнерго отмечают, что улучшение показателей обеспечено за счет увеличения доли светлых нефтепродуктов — с 70–79% до 75–81%.
Также зафиксирован рост производства отдельных видов продукции:
Отдельно отмечается увеличение выпуска битума на Павлодарском НХЗ — с 366 до 426 тыс. тонн.
Ведомство подчеркивает, что повышение эффективности нефтепереработки будет продолжено.
Следующим этапом станет расширение и модернизация мощностей НПЗ, что позволит довести глубину переработки нефти в стране до 94%.
