Нацбанк Казахстана обязал раскрывать всю цепочку переводов в чеках: новые требования

Национальный банк Казахстана утвердил масштабные изменения в правилах выпуска и использования электронных денег. Новые требования касаются чеков, переводов, контроля операций и усиления кибербезопасности операторов электронных систем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Национальный банк Казахстана постановлением от 29 апреля 2026 года обновил правила выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требования к эмитентам и операторам систем электронных денег на территории страны.
Поправки затронули сразу несколько направлений — от детализации платежных чеков до обязательного внедрения систем кибербезопасности для платежных организаций.
Одним из ключевых нововведений стало расширение перечня сведений, которые должны содержаться в торговом чеке после оплаты электронными деньгами.
Теперь в чеке обязательно должны отображаться:
При этом документ может содержать и дополнительные реквизиты.
Чек может выдаваться как в электронном формате, так и на бумажном носителе.
Отдельное внимание уделено переводам через платежных посредников, в том числе зарубежных.
Теперь платежные организации обязаны обеспечивать отображение полной цепочки участников операции в чеках, квитанциях и детализации платежей. Это касается случаев, когда электронные деньги переводятся в пользу посредника для оплаты услуг третьих лиц.
Фактически регулятор усиливает прозрачность подобных операций и контроль за движением средств.
Серьезный блок изменений касается требований к защите цифровой инфраструктуры.
Операторы систем электронных денег теперь обязаны:
Проверка состояния кибербезопасности должна проводиться минимум один раз в год. По итогам обследования руководство компании обязано получать официальный отчет.
Для платежных организаций, зарегистрированных в Нацбанке, вводится новое требование — создание отдельного подразделения кибербезопасности либо назначение ответственного специалиста.
Такие сотрудники будут:
Кроме того, работников обязали регулярно проходить обучение и повышать квалификацию. Внешнее обучение должно проводиться не реже одного раза в два года.
Новых сотрудников теперь будут знакомить с требованиями кибербезопасности в течение пяти рабочих дней после трудоустройства.
Поправки предусматривают и конкретные технические требования.
Операторы систем электронных денег обязаны:
Также компании должны разработать планы реагирования на киберугрозы и вести специальный журнал учета инцидентов.
Новые правила обязывают операторов уведомлять Нацбанк о выявленных инцидентах кибербезопасности не позднее 48 часов после обнаружения проблемы.
Сообщать необходимо о:
Каждый инцидент должен оформляться отдельной картой кибербезопасности через специальную платформу Нацбанка.
Помимо правил использования электронных денег, Нацбанк обновил порядок учетной регистрации платежных организаций.
Также для них официально закрепили новые требования по обеспечению кибербезопасности и защите цифровых сервисов.
