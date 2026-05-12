Какие области Казахстана могут столкнуться с дефицитом осадков летом

В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана рассказали о прогнозах на предстоящий летний сезон. Несмотря на в целом благоприятную ситуацию с влагой в почве, в некоторых регионах страны возможны засуха и дефицит осадков. Риски затрагивают как пастбищные территории, так и отдельные зерносеющие районы, передаёт Lada.kz сос ссылкой на Zakon.kz.

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев 12 мая 2026 года на заседании правительства озвучил прогноз по погодным условиям на летний период и рассказал о регионах, где могут возникнуть риски засухи.

По его словам, в период проведения весенне-полевых работ ситуация с увлажнением почвы в стране в целом остается благоприятной. Однако в отдельных районах возможен локальный дефицит влаги.

"На пастбищах Шалкарского района Актюбинской области и Кордайского района Жамбылской области возможно формирование засухи", – заявил он.

В министерстве также сообщили, что в июне на большей части зерносеющих регионов Казахстана количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы. Вместе с тем дефицит осадков ожидается в центральной и юго-западной частях страны.

"Дефицит осадков возможен лишь в центре и на юго-западе страны. Это области Улытау, Актюбинская, южная половина Костанайской, север Туркестанской и юго-восток Западно-Казахстанского региона", – резюмировал глава Минэкологии.

Ранее в правительстве также сообщали, что вегетационный сезон 2026 года будет проходить под влиянием последствий засушливого 2025 года. В связи с этим в отдельных бассейнах рек и водохранилищах уже фиксируется пониженная водообеспеченность.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в бассейне реки Сырдарья ожидаемый объем стока на территорию Казахстана может составить около 70% от среднемноголетней нормы. Кроме того, в бассейнах рек Шу и Талас прогнозируется умеренно маловодный режим.