За что ЕНПФ лишает казахстанцев пенсионных выплат: подробности

В Казахстане регулярность пенсионных взносов напрямую влияет на размер будущей пенсии. Даже пропущенные месяцы участия в системе могут сократить стаж и снизить выплаты, предупреждают в ЕНПФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Почему регулярные взносы имеют ключевое значение

В Казахстане действует накопительная пенсионная система, где размер будущих выплат формируется из нескольких компонентов. Основу составляет участие гражданина в системе и регулярная уплата обязательных пенсионных взносов (ОПВ).

Как отмечают в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), даже временные перерывы в отчислениях напрямую отражаются на пенсионном стаже и размере будущих выплат.

Как формируется стаж для базовой пенсии

Базовая пенсия в Казахстане зависит от общего стажа участия в пенсионной системе. При этом стаж после 1998 года подтверждается исключительно через регулярные пенсионные отчисления.

Если гражданин не делает взносы в отдельные месяцы, эти периоды могут не учитываться при расчете стажа, что снижает итоговый размер базовой пенсии.

С 2023 года в стране продолжается поэтапное повышение базовых выплат, однако их размер по-прежнему зависит от стажа участия в системе:

при небольшом стаже назначается минимальный размер пенсии,

при длительном стаже (34 года и более) — максимальный уровень выплат.

Солидарная пенсия: от чего зависит размер

Солидарная пенсия назначается гражданам, которые имеют трудовой стаж до 1 января 1998 года. Ее размер зависит от двух ключевых факторов:

стажа работы до 1998 года;

среднемесячного дохода за любые три последовательных года после 1998 года.

Подтверждением дохода выступают ежемесячные пенсионные взносы.

Таким образом, даже для солидарной части пенсии важна стабильность официальных доходов и регулярные отчисления.

Роль накопительной системы и ОПВ

Основная часть будущей пенсии формируется в рамках накопительной системы за счет обязательных пенсионных взносов.

Чем стабильнее и выше взносы, тем больше итоговые накопления гражданина. Важным условием является официальное трудоустройство и «прозрачная» заработная плата, с которой регулярно перечисляются ОПВ.

При неофициальной занятости или отсутствии трудового договора:

взносы могут не поступать,

пенсионный стаж не формируется,

будущие выплаты снижаются.

Что происходит при пропусках взносов

Специалисты отмечают, что даже кратковременные перерывы в уплате взносов могут привести к:

уменьшению подтвержденного стажа,

снижению базовой пенсии,

сокращению накоплений в ЕНПФ,

снижению общей суммы пенсионных выплат.

Фактически каждый «пропущенный месяц» уменьшает будущий финансовый результат гражданина в пенсионной системе.

Итог

Пенсионная система Казахстана напрямую зависит от трудовой активности и регулярности взносов. Отсутствие официального дохода и перерывы в отчислениях могут привести к тому, что часть стажа «выпадает», а итоговая пенсия оказывается ниже ожидаемой.