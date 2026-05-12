18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.05.2026, 13:28

Главнее паспорта: в Казахстане раскрыли секрет документа, который нельзя держать в руках

Новости Казахстана 0 996

В «Правительстве для граждан» объяснили, что именно актовая запись является ключевой основой для оформления всех официальных документов казахстанцев. Этот служебный государственный реестр фиксирует важные события жизни человека и лежит в основе выдачи свидетельств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Речь идет о записи, которая фиксирует ключевые события жизни человека и используется государством как юридическое подтверждение фактов.

Что такое актовая запись

Актовая запись — это официальная государственная регистрация важного события в жизни гражданина. Она вносится в систему органов РАГС и хранится в государственных информационных базах.

Такие записи формируются при регистрации:

  • рождения;
  • брака;
  • развода;
  • других юридически значимых событий.

Почему актовая запись имеет ключевое значение

На основе актовых записей государственные органы:

  • оформляют и выдают официальные документы;
  • вносят данные в государственные базы;
  • подтверждают юридические факты.

Как пояснили в пресс-службе госкорпорации, именно на основании этой записи гражданам выдаются основные документы.

Какие документы формируются на её основе

На базе актовой записи граждане получают:

  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о разводе;
  • повторные свидетельства при необходимости.

Также при запросе можно получить справку, подтверждающую наличие записи или внесенные в нее изменения.

Можно ли получить саму актовую запись

В госкорпорации уточнили, что актовая запись и ее копии не выдаются гражданам на руки. Это служебный документ, который хранится в государственных системах.

Хранение осуществляется:

  • в органах РАГС;
  • в архивных учреждениях;
  • в государственных информационных системах.

Вывод

Актовая запись фактически является базовым элементом всей системы регистрации гражданского состояния в Казахстане. Именно она лежит в основе оформления большинства официальных документов и госуслуг.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь