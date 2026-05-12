Главнее паспорта: в Казахстане раскрыли секрет документа, который нельзя держать в руках

В «Правительстве для граждан» объяснили, что именно актовая запись является ключевой основой для оформления всех официальных документов казахстанцев. Этот служебный государственный реестр фиксирует важные события жизни человека и лежит в основе выдачи свидетельств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Речь идет о записи, которая фиксирует ключевые события жизни человека и используется государством как юридическое подтверждение фактов.

Что такое актовая запись

Актовая запись — это официальная государственная регистрация важного события в жизни гражданина. Она вносится в систему органов РАГС и хранится в государственных информационных базах.

Такие записи формируются при регистрации:

рождения;

брака;

развода;

других юридически значимых событий.

Почему актовая запись имеет ключевое значение

На основе актовых записей государственные органы:

оформляют и выдают официальные документы;

вносят данные в государственные базы;

подтверждают юридические факты.

Как пояснили в пресс-службе госкорпорации, именно на основании этой записи гражданам выдаются основные документы.

Какие документы формируются на её основе

На базе актовой записи граждане получают:

свидетельство о рождении;

свидетельство о браке;

свидетельство о разводе;

повторные свидетельства при необходимости.

Также при запросе можно получить справку, подтверждающую наличие записи или внесенные в нее изменения.

Можно ли получить саму актовую запись

В госкорпорации уточнили, что актовая запись и ее копии не выдаются гражданам на руки. Это служебный документ, который хранится в государственных системах.

Хранение осуществляется:

в органах РАГС;

в архивных учреждениях;

в государственных информационных системах.

Вывод

Актовая запись фактически является базовым элементом всей системы регистрации гражданского состояния в Казахстане. Именно она лежит в основе оформления большинства официальных документов и госуслуг.