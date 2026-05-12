С 17 мая за перевод в 2 000 000 тенге в Казахстане придется «платить» своим лицом

В Казахстане вводятся новые правила для мобильных переводов между физическими лицами: при превышении дневного лимита операции будут требовать усиленного подтверждения личности, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

В Казахстане усиливают контроль за P2P-переводами

Национальный банк внедряет единый механизм защиты для переводов между физическими лицами (P2P-операций). Новые правила начнут действовать с 17 мая 2026 года и будут распространяться на все банки и организации, осуществляющие отдельные банковские операции.

Цель нововведения — снизить риски мошенничества и перекрыть схемы быстрого вывода средств через так называемых «дропперов».

Новый лимит: свыше 2 млн тенге в сутки

Согласно установленным правилам, если сумма переводов от одного человека другому превышает 2 000 000 тенге в течение одного календарного дня, банк обязан применить усиленную проверку.

Важно, что речь идет не об ограничении самих переводов, а о дополнительном уровне безопасности при крупных операциях.

Двойная идентификация станет обязательной

При превышении лимита пользователю потребуется пройти расширенную процедуру подтверждения личности. Она включает:

ввод одноразового кода (динамическая аутентификация);

биометрическую проверку пользователя.

Таким образом, для завершения операции потребуется сразу два фактора подтверждения, что существенно усложняет проведение мошеннических транзакций.

Борьба с мошенничеством и «дропперами»

Новые меры направлены прежде всего на предотвращение схем, при которых злоумышленники используют подставных лиц для быстрого вывода украденных средств.

Ранее крупные переводы могли проходить практически мгновенно — достаточно было получить доступ к SMS-коду. Теперь же операция потребует личного подтверждения перед камерой, что должно снизить число подобных преступлений.

Единые правила для всех банков

Обновленные требования будут действовать во всех банках страны без исключения, формируя единый «безопасный периметр» для пользователей.

Регулятор подчеркивает, что нововведение направлено на повышение доверия к цифровым финансовым сервисам и защиту средств клиентов.