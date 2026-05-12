Четыре АЭС: куда дотянется «атомная рука» Казахстана к 2050 году

В Казахстане обсуждают возможность строительства сразу нескольких атомных электростанций, включая перспективу четвертой АЭС. Эксперты считают, что такие планы возможны, но только при поэтапной реализации и наличии четкой стратегии развития энергетики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
В Казахстане, где пока не запущена даже первая атомная электростанция, уже поднимается вопрос о возможном строительстве четвертой АЭС. Управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев прокомментировал, насколько реалистичны такие долгосрочные энергетические амбиции страны.
По его словам, сама постановка вопроса не является преждевременной, если рассматривать ее в контексте стратегического планирования на десятилетия вперед.
Эксперт подчеркнул, что крупные энергетические объекты требуют длительной подготовки — от проектирования до ввода в эксплуатацию проходят годы.
Он отметил, что Казахстану необходимо уже сейчас учитывать развитие отрасли до 2040–2050 годов, поскольку базовая генерация не создается быстро.
Также, по его словам, потенциальные площадки, включая Костанайскую область, рассматриваются в долгосрочной перспективе — с учетом будущего энергобаланса страны.
Жакып Хайрушев считает, что говорить о четырех АЭС одновременно без последовательного плана неправильно.
По его мнению, развитие атомной энергетики должно проходить поэтапно:
При этом эксперт подчеркнул, что обсуждать вторую, третью и четвертую станции нужно уже сейчас, чтобы избежать будущего дефицита электроэнергии.
По словам специалиста, Казахстану необходима стабильная базовая генерация из-за:
АЭС, по его словам, не заменяет другие источники, а дополняет энергетический баланс страны вместе с углем, газом, гидроэнергетикой и ВИЭ.
Эксперт напомнил, что первая АЭС в Казахстане может включать два энергоблока типа ВВЭР-1200 общей мощностью около 2,4 ГВт. Ориентировочная стоимость такого проекта оценивается примерно в 15 млрд долларов, однако итоговая сумма станет известна только после завершения проектирования.
Он отметил, что строительство нескольких станций не означает простого умножения стоимости, так как итоговые затраты зависят от:
Каждая крупная станция может обойтись в десятки миллиардов долларов.
Согласно стратегическим планам развития отрасли, к 2050 году в Казахстане может быть построено не менее трех атомных станций.
По оценке эксперта:
Таким образом, проект в Костанайской области рассматривается как резервная площадка на долгосрочную перспективу.
Жакып Хайрушев отметил, что атомная энергетика может дать Казахстану сразу несколько преимуществ:
При этом он подчеркнул, что эффективность проекта напрямую зависит от качества управления, контроля стоимости и прозрачности реализации.
По мнению эксперта, ключевой фактор успеха атомной программы заключается не в количестве станций, а в управленческой и институциональной готовности страны.
Без четкой стратегии, кадровой базы и финансовой модели даже масштабные планы могут остаться декларацией.
Комментарии0 комментарий(ев)