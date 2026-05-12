Четыре АЭС: куда дотянется «атомная рука» Казахстана к 2050 году

В Казахстане обсуждают возможность строительства сразу нескольких атомных электростанций, включая перспективу четвертой АЭС. Эксперты считают, что такие планы возможны, но только при поэтапной реализации и наличии четкой стратегии развития энергетики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

В Казахстане, где пока не запущена даже первая атомная электростанция, уже поднимается вопрос о возможном строительстве четвертой АЭС. Управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев прокомментировал, насколько реалистичны такие долгосрочные энергетические амбиции страны.

По его словам, сама постановка вопроса не является преждевременной, если рассматривать ее в контексте стратегического планирования на десятилетия вперед.

Энергетика на горизонте 2040–2050 годов

Эксперт подчеркнул, что крупные энергетические объекты требуют длительной подготовки — от проектирования до ввода в эксплуатацию проходят годы.

Он отметил, что Казахстану необходимо уже сейчас учитывать развитие отрасли до 2040–2050 годов, поскольку базовая генерация не создается быстро.

Также, по его словам, потенциальные площадки, включая Костанайскую область, рассматриваются в долгосрочной перспективе — с учетом будущего энергобаланса страны.

Поэтапное развитие вместо «скачка»

Жакып Хайрушев считает, что говорить о четырех АЭС одновременно без последовательного плана неправильно.

По его мнению, развитие атомной энергетики должно проходить поэтапно:

первая АЭС станет базовым проектом и моделью для отрасли;

на ней будут отработаны технологии, регулирование и кадровая подготовка;

только после этого возможно масштабирование программы.

При этом эксперт подчеркнул, что обсуждать вторую, третью и четвертую станции нужно уже сейчас, чтобы избежать будущего дефицита электроэнергии.

Зачем Казахстану атомная энергетика

По словам специалиста, Казахстану необходима стабильная базовая генерация из-за:

высокого износа угольных электростанций;

роста потребления электроэнергии;

увеличения нагрузки со стороны промышленности;

ограниченных возможностей возобновляемых источников без накопителей.

АЭС, по его словам, не заменяет другие источники, а дополняет энергетический баланс страны вместе с углем, газом, гидроэнергетикой и ВИЭ.

Стоимость проектов и параметры станций

Эксперт напомнил, что первая АЭС в Казахстане может включать два энергоблока типа ВВЭР-1200 общей мощностью около 2,4 ГВт. Ориентировочная стоимость такого проекта оценивается примерно в 15 млрд долларов, однако итоговая сумма станет известна только после завершения проектирования.

Он отметил, что строительство нескольких станций не означает простого умножения стоимости, так как итоговые затраты зависят от:

выбранной технологии;

уровня локализации;

инфраструктуры;

условий финансирования;

требований безопасности.

Каждая крупная станция может обойтись в десятки миллиардов долларов.

Возможные сроки реализации

Согласно стратегическим планам развития отрасли, к 2050 году в Казахстане может быть построено не менее трех атомных станций.

По оценке эксперта:

первая АЭС может быть введена в эксплуатацию в 2035–2036 годах;

вторая — ближе к 2040-м годам;

третья и четвертая — в период 2040–2050 годов и позже.

Таким образом, проект в Костанайской области рассматривается как резервная площадка на долгосрочную перспективу.

Экономические и стратегические эффекты

Жакып Хайрушев отметил, что атомная энергетика может дать Казахстану сразу несколько преимуществ:

энергетическую безопасность;

снижение зависимости от импорта электроэнергии;

стабильную базовую генерацию;

развитие промышленной кооперации;

сокращение выбросов углекислого газа.

При этом он подчеркнул, что эффективность проекта напрямую зависит от качества управления, контроля стоимости и прозрачности реализации.

Главный вопрос — не «нужна ли АЭС», а «как реализовать»

По мнению эксперта, ключевой фактор успеха атомной программы заключается не в количестве станций, а в управленческой и институциональной готовности страны.

Без четкой стратегии, кадровой базы и финансовой модели даже масштабные планы могут остаться декларацией.