18.05.2026, 09:07

«Ухожу сам»: названа неожиданная причина, по которой сотни тысяч казахстанцев бросают работу

Новости Казахстана

Несмотря на общее снижение уровня безработицы в Казахстане до 4,5%, на рынке труда наметились тревожные тренды: поиск вакансий затягивается, а число безработных предпенсионного возраста подскочило сразу на 30%, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Общая статистика: цифры идут на спад, но вопросы остаются

Согласно данным за I квартал 2026 года, ситуация с занятостью в Казахстане демонстрирует умеренный оптимизм лишь на первый взгляд. Общее число нетрудоустроенных граждан составило 446 тыс. человек, что на 1,2% меньше, чем в прошлом году.

Снижение зафиксировано во всех типах населенных пунктов:

  • В городах: количество безработных упало до 282,9 тыс. (-1,7%);

  • В селах: показатель снизился до 163,1 тыс. (-0,4%).

При этом сохраняется гендерный дисбаланс: уровень безработицы среди женщин (5%) по-прежнему заметно выше, чем среди мужчин (4%).

Демографический перекос: предпенсионеры и молодежь под ударом

Наиболее резонансным изменением в структуре рынка труда стал резкий рост безработицы среди старшего поколения. Группа казахстанцев в возрасте от 55 до 64 лет увеличилась на рекордные 30,6%, достигнув 88,3 тыс. человек. Эксперты связывают это с трудностями адаптации предпенсионеров к меняющимся требованиям работодателей.

Среди молодежи ситуация неоднозначна:

  1. Подростки и студенты (16–24 года): число безработных выросло на 10,5% (до 41,6 тыс.).

  2. Молодые специалисты (25–34 года): напротив, стали трудоустраиваться чаще — здесь наблюдается существенное сокращение числа ищущих работу (до -16%).

Основные причины увольнений: от желания до банкротства

Почему казахстанцы остаются без работы? Исследование выявило несколько ключевых факторов. Самой массовой причиной остается увольнение по собственному желанию — так ответили 129,4 тыс. респондентов. Это может свидетельствовать о высокой ротации кадров в поисках лучших условий труда.

Другие важные причины:

  • Прямой дефицит вакансий: 106 тыс. человек просто не могут найти подходящее место.

  • Личные и семейные обстоятельства: 52,3 тыс. человек.

  • Ликвидация компаний: Почти 40 тыс. человек лишились дохода из-за закрытия организаций или сокращения штата.

  • Домашнее хозяйство: 42,6 тыс. человек сознательно выбрали занятость внутри семьи.

Срок поиска работы: тревожный рост «затяжной» безработицы

Главным индикатором проблем на рынке стало время, которое человек тратит на поиск новой позиции. Хотя большинство (около 130 тыс. человек) справляется с задачей за один–три месяца, пугающими темпами растет сегмент тех, кто находится в поиске более года. Число таких людей увеличилось на 18,7% (до 27,8 тыс. человек). Это сигнализирует о риске формирования прослойки «хронически безработных», которым с каждым месяцем всё сложнее вернуться в строй.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь