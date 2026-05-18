«Ухожу сам»: названа неожиданная причина, по которой сотни тысяч казахстанцев бросают работу

Несмотря на общее снижение уровня безработицы в Казахстане до 4,5%, на рынке труда наметились тревожные тренды: поиск вакансий затягивается, а число безработных предпенсионного возраста подскочило сразу на 30%, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: smi24.kz

Общая статистика: цифры идут на спад, но вопросы остаются

Согласно данным за I квартал 2026 года, ситуация с занятостью в Казахстане демонстрирует умеренный оптимизм лишь на первый взгляд. Общее число нетрудоустроенных граждан составило 446 тыс. человек, что на 1,2% меньше, чем в прошлом году.

Снижение зафиксировано во всех типах населенных пунктов:

В городах: количество безработных упало до 282,9 тыс. (-1,7%);

В селах: показатель снизился до 163,1 тыс. (-0,4%).

При этом сохраняется гендерный дисбаланс: уровень безработицы среди женщин (5%) по-прежнему заметно выше, чем среди мужчин (4%).

Демографический перекос: предпенсионеры и молодежь под ударом

Наиболее резонансным изменением в структуре рынка труда стал резкий рост безработицы среди старшего поколения. Группа казахстанцев в возрасте от 55 до 64 лет увеличилась на рекордные 30,6%, достигнув 88,3 тыс. человек. Эксперты связывают это с трудностями адаптации предпенсионеров к меняющимся требованиям работодателей.

Среди молодежи ситуация неоднозначна:

Подростки и студенты (16–24 года): число безработных выросло на 10,5% (до 41,6 тыс.). Молодые специалисты (25–34 года): напротив, стали трудоустраиваться чаще — здесь наблюдается существенное сокращение числа ищущих работу (до -16%).

Основные причины увольнений: от желания до банкротства

Почему казахстанцы остаются без работы? Исследование выявило несколько ключевых факторов. Самой массовой причиной остается увольнение по собственному желанию — так ответили 129,4 тыс. респондентов. Это может свидетельствовать о высокой ротации кадров в поисках лучших условий труда.

Другие важные причины:

Прямой дефицит вакансий: 106 тыс. человек просто не могут найти подходящее место.

Личные и семейные обстоятельства: 52,3 тыс. человек.

Ликвидация компаний: Почти 40 тыс. человек лишились дохода из-за закрытия организаций или сокращения штата.

Домашнее хозяйство: 42,6 тыс. человек сознательно выбрали занятость внутри семьи.

Срок поиска работы: тревожный рост «затяжной» безработицы

Главным индикатором проблем на рынке стало время, которое человек тратит на поиск новой позиции. Хотя большинство (около 130 тыс. человек) справляется с задачей за один–три месяца, пугающими темпами растет сегмент тех, кто находится в поиске более года. Число таких людей увеличилось на 18,7% (до 27,8 тыс. человек). Это сигнализирует о риске формирования прослойки «хронически безработных», которым с каждым месяцем всё сложнее вернуться в строй.