В Казахстане накрыли ОПГ, грабившую государство через спецЦОНы — в схеме замешан полицейский

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность преступной группы, которая через спецЦОНы легализовала десятки грузовых автомобилей. Используя служебные данные МВД и фиктивные документы, злоумышленники нанесли государству ущерб, превышающий 700 миллионов тенге, сообщает Lada.kz.

География обмана: как работала сеть в трех областях

Масштабная преступная схема охватила сразу три западных региона Казахстана: Актюбинскую, Атыраускую и Западно-Казахстанскую области. По данным следствия, участники ОПГ специализировались на незаконной постановке на учет большегрузного транспорта.

Всего преступникам удалось нелегально зарегистрировать 82 транспортных средства. Целью махинаций было уклонение от обязательных государственных платежей, включая первичную регистрацию и утилизационный сбор, что позволяло владельцам «серых» авто экономить миллионы, обходя закон.

Роль госавтоинспектора и нотариуса: «внутренняя» кухня ОПГ

Следствие установило, что успех схемы обеспечивался тесным взаимодействием с должностными лицами. В состав преступной группы входили:

Сотрудник МВД (госавтоинспектор): пользуясь служебным положением, выискивал в базе данных сведения о машинах, которые ранее были сняты с учета, но имели схожие технические характеристики с «нужными» объектами.

Нотариус: обеспечивал юридическую чистоту махинаций, оформляя поддельные доверенности и фиктивные договоры купли-продажи.

Поиск клиентов осуществлялся через популярные мессенджеры. Подозреваемые предлагали услуги по «быстрой и дешевой» регистрации транспорта, привлекая тех, кто хотел сэкономить на налогах.

Механизм кражи данных: владельцы ничего не знали

Преступники использовали данные реальных автомобилей и их бывших владельцев. На основе информации, предоставленной полицейским, создавался пакет фальшивых документов. Затем через подставных лиц (номинальных владельцев) грузовики оформлялись в спецЦОНах.

Самым циничным в этой схеме стало то, что реальные, законные владельцы транспортных средств даже не догадывались, что их данные используются для легализации чужих машин.

Финансовые итоги: ущерб и арестованные миллиарды

Масштаб деятельности ОПГ отражается в сухих цифрах уголовного дела. На текущий момент ситуация выглядит следующим образом:

Показатель Значение Прямой ущерб государству 705 миллионов тенге Количество нелегальных авто 82 грузовика Стоимость арестованного имущества ОПГ 2,4 миллиарда тенге Количество подозреваемых 8 человек (5 в СИЗО, 3 под домашним арестом)

Судебные перспективы

В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд. Чтобы покрыть нанесенный государству ущерб, правоохранительные органы наложили арест на имущество участников группы — от недвижимости до личных автомобилей — на сумму, почти в три раза превышающую объем доказанного ущерба.

Данный инцидент вновь поднял вопрос о необходимости усиления контроля за доступом рядовых сотрудников к базам данных МВД и прозрачности процедур в специализированных центрах обслуживания населения.