18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.05.2026, 14:28

Феномен «Казахмыса»: как 2026 год станет историческим для Жезказгана и Балхаша

Новости Казахстана 0 685

«Казахмыс» подвёл итоги работы за январь–апрель 2026 года: компания зафиксировала нулевую смертность среди персонала, сократила травматизм и значительно нарастила объёмы геологоразведки и инвестиций в производство, сообщает Lada.kz. 

Фото: Казахмыс
Фото: Казахмыс

Встреча под председательством главы Правления Руслана Өскенәлі и председателя Наблюдательного совета Нурмухамбета Абдибекова продемонстрировала, что гигант отечественной цветной металлургии демонстрирует уверенный рост по всем ключевым направлениям — от снижения травматизма до перевыполнения планов по добыче меди.

Промышленная безопасность: нулевой смертельный травматизм

Главным достижением отчетного периода руководство «Казахмыса» назвало кардинальное улучшение ситуации в сфере охраны труда и производственной безопасности. За первые четыре месяца 2026 года среди собственного персонала корпорации не допущено ни одного смертельного случая.

Благодаря системному подходу и внедрению жестких стандартов, общие показатели травматизма на предприятиях холдинга пошли на спад:

  • Количество пострадавших среди штатных сотрудников снизилось на 35%.

  • Зафиксировано стабильное снижение международного коэффициента частоты травм с временной потерей трудоспособности (показатель LTIFR).

Как это было достигнуто?

С начала года в компании был усилен контроль за соблюдением техники безопасности (ТБ). На объектах проведены сотни комплексных производственных обходов. В практику вошли так называемые «остановочные собрания» с привлечением первых руководителей предприятий. Кроме того, для оперативной адаптации новичков была успешно запущена программа вводного обучения Q-start, минимизирующая риски «человеческого фактора» на опасных производствах.

Геологоразведка: объемы бурения вырастут в два раза

2026 год станет отправной точкой для масштабного расширения минерально-сырьевой базы корпорации. Руководство заявило о фактическом удвоении программы геологоразведки.

Для сравнения: если в предыдущие годы совокупный объем эксплуатационного бурения по всей компании держался на отметке около 63 000 погонных метров в год, то в текущем году только по одному Жезказганскому направлению запланировано бурение 62 400 погонных метров. При этом Жезказган — лишь одно из трех ключевых региональных направлений работы геологов.

Показатели геологоразведки за 4 месяца 2026 года Значение
Общий объем пробуренных скважин > 20 000 пог. м
Количество непрерывно работающих буровых станков 7 единиц
Количество охваченных ключевых предприятий 5 объектов

Чтобы обеспечить такие темпы, «Казахмыс» провел глубокую модернизацию инфраструктуры буровых бригад: закуплены новейшие подземные буровые установки, а сами процессы были адаптированы для бесперебойной работы в суровых зимних условиях. Параллельно с этим специалисты корпорации начали активно изучать и вовлекать в оборот ранее неактивные, трудноизвлекаемые запасы медной руды.

Реальный разворот к инвестициям и модернизации мощностей

Текущий год в истории «Казахмыса» проходит под знаком беспрецедентных капитальных вложений. Модернизация затронула сразу несколько крупнейших производственных переделов.

Металлургический комплекс

На Балхашском медеплавильном заводе (БМЗ) успешно завершена замена критически важного оборудования в сернокислотном цехе. Также энергетикам и ремонтникам удалось существенно сократить нормативные сроки капитального ремонта плавильной печи ПВ-1, что минимизировало простой мощностей. В активной фазе находится разработка глобальных проектов модернизации плавильных комплексов в Жезказгане и Балхаше.

Горнорудный комплекс

Программы масштабного обновления парка техники и оборудования полным ходом реализуются на флагманских рудниках компании:

  • Рудник Жомарт

  • Рудник Жыланды

  • Рудник Нурказган

Ключевой вектор этих вложений — синергетический эффект: одновременное увеличение добывающих мощностей и вывод промышленной безопасности горняков на принципиально новый уровень.

Как результат, за январь–апрель 2026 года «Казахмыс» перевыполнил плановые показатели по выпуску катодной меди и меди в концентрате. Ряд производственных подразделений и вовсе отчитался о достижении максимальной производительности труда за последние несколько лет.

Социальный пакет и забота о человеке труда

Параллельно с производственными рекордами «Казахмыс» усиливает и социальную ответственность перед своими коллективами, инвестируя в улучшение условий труда и быта.

  • Транспорт и логистика: На баланс предприятий поступили 90 новых комфортабельных автобусов, предназначенных для безопасной доставки рабочих смен на удаленные объекты.

  • Бытовые условия: На промплощадках развернута масштабная реновация санитарно-бытовых комплексов. Полностью обновляются раздевалки, душевые и комнаты отдыха.

  • Медицина: Проводится дооснащение современным оборудованием ведомственных здравпунктов и региональных медицинских подразделений корпорации.

Для сотрудников компании продолжает действовать расширенный пакет социальной поддержки. Он включает в себя предоставление служебного жилья, организацию санаторно-курортного лечения для металлургов и горняков, а также выделение путевок в летние лагеря для детей работников.

«Компания продолжает системную, планомерную работу. Наш приоритет — это синергия безопасности, глубокой модернизации производства и создания достойных условий труда для каждого человека. "Казахмыс" сохраняет полную финансовую и производственную устойчивость, гарантируя стопроцентное выполнение всех взятых на себя обязательств перед нашими многотысячными трудовыми коллективами», — резюмировал итоги четырех месяцев Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь