Феномен «Казахмыса»: как 2026 год станет историческим для Жезказгана и Балхаша

«Казахмыс» подвёл итоги работы за январь–апрель 2026 года: компания зафиксировала нулевую смертность среди персонала, сократила травматизм и значительно нарастила объёмы геологоразведки и инвестиций в производство, сообщает Lada.kz.
Встреча под председательством главы Правления Руслана Өскенәлі и председателя Наблюдательного совета Нурмухамбета Абдибекова продемонстрировала, что гигант отечественной цветной металлургии демонстрирует уверенный рост по всем ключевым направлениям — от снижения травматизма до перевыполнения планов по добыче меди.
Главным достижением отчетного периода руководство «Казахмыса» назвало кардинальное улучшение ситуации в сфере охраны труда и производственной безопасности. За первые четыре месяца 2026 года среди собственного персонала корпорации не допущено ни одного смертельного случая.
Благодаря системному подходу и внедрению жестких стандартов, общие показатели травматизма на предприятиях холдинга пошли на спад:
Количество пострадавших среди штатных сотрудников снизилось на 35%.
Зафиксировано стабильное снижение международного коэффициента частоты травм с временной потерей трудоспособности (показатель LTIFR).
Как это было достигнуто?
С начала года в компании был усилен контроль за соблюдением техники безопасности (ТБ). На объектах проведены сотни комплексных производственных обходов. В практику вошли так называемые «остановочные собрания» с привлечением первых руководителей предприятий. Кроме того, для оперативной адаптации новичков была успешно запущена программа вводного обучения Q-start, минимизирующая риски «человеческого фактора» на опасных производствах.
2026 год станет отправной точкой для масштабного расширения минерально-сырьевой базы корпорации. Руководство заявило о фактическом удвоении программы геологоразведки.
Для сравнения: если в предыдущие годы совокупный объем эксплуатационного бурения по всей компании держался на отметке около 63 000 погонных метров в год, то в текущем году только по одному Жезказганскому направлению запланировано бурение 62 400 погонных метров. При этом Жезказган — лишь одно из трех ключевых региональных направлений работы геологов.
|Показатели геологоразведки за 4 месяца 2026 года
|Значение
|Общий объем пробуренных скважин
|> 20 000 пог. м
|Количество непрерывно работающих буровых станков
|7 единиц
|Количество охваченных ключевых предприятий
|5 объектов
Чтобы обеспечить такие темпы, «Казахмыс» провел глубокую модернизацию инфраструктуры буровых бригад: закуплены новейшие подземные буровые установки, а сами процессы были адаптированы для бесперебойной работы в суровых зимних условиях. Параллельно с этим специалисты корпорации начали активно изучать и вовлекать в оборот ранее неактивные, трудноизвлекаемые запасы медной руды.
Текущий год в истории «Казахмыса» проходит под знаком беспрецедентных капитальных вложений. Модернизация затронула сразу несколько крупнейших производственных переделов.
На Балхашском медеплавильном заводе (БМЗ) успешно завершена замена критически важного оборудования в сернокислотном цехе. Также энергетикам и ремонтникам удалось существенно сократить нормативные сроки капитального ремонта плавильной печи ПВ-1, что минимизировало простой мощностей. В активной фазе находится разработка глобальных проектов модернизации плавильных комплексов в Жезказгане и Балхаше.
Программы масштабного обновления парка техники и оборудования полным ходом реализуются на флагманских рудниках компании:
Рудник Жомарт
Рудник Жыланды
Рудник Нурказган
Ключевой вектор этих вложений — синергетический эффект: одновременное увеличение добывающих мощностей и вывод промышленной безопасности горняков на принципиально новый уровень.
Как результат, за январь–апрель 2026 года «Казахмыс» перевыполнил плановые показатели по выпуску катодной меди и меди в концентрате. Ряд производственных подразделений и вовсе отчитался о достижении максимальной производительности труда за последние несколько лет.
Параллельно с производственными рекордами «Казахмыс» усиливает и социальную ответственность перед своими коллективами, инвестируя в улучшение условий труда и быта.
Транспорт и логистика: На баланс предприятий поступили 90 новых комфортабельных автобусов, предназначенных для безопасной доставки рабочих смен на удаленные объекты.
Бытовые условия: На промплощадках развернута масштабная реновация санитарно-бытовых комплексов. Полностью обновляются раздевалки, душевые и комнаты отдыха.
Медицина: Проводится дооснащение современным оборудованием ведомственных здравпунктов и региональных медицинских подразделений корпорации.
Для сотрудников компании продолжает действовать расширенный пакет социальной поддержки. Он включает в себя предоставление служебного жилья, организацию санаторно-курортного лечения для металлургов и горняков, а также выделение путевок в летние лагеря для детей работников.
«Компания продолжает системную, планомерную работу. Наш приоритет — это синергия безопасности, глубокой модернизации производства и создания достойных условий труда для каждого человека. "Казахмыс" сохраняет полную финансовую и производственную устойчивость, гарантируя стопроцентное выполнение всех взятых на себя обязательств перед нашими многотысячными трудовыми коллективами», — резюмировал итоги четырех месяцев Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі.
Комментарии0 комментарий(ев)