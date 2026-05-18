Феномен «Казахмыса»: как 2026 год станет историческим для Жезказгана и Балхаша

«Казахмыс» подвёл итоги работы за январь–апрель 2026 года: компания зафиксировала нулевую смертность среди персонала, сократила травматизм и значительно нарастила объёмы геологоразведки и инвестиций в производство, сообщает Lada.kz.

Фото: Казахмыс

Встреча под председательством главы Правления Руслана Өскенәлі и председателя Наблюдательного совета Нурмухамбета Абдибекова продемонстрировала, что гигант отечественной цветной металлургии демонстрирует уверенный рост по всем ключевым направлениям — от снижения травматизма до перевыполнения планов по добыче меди.

Промышленная безопасность: нулевой смертельный травматизм

Главным достижением отчетного периода руководство «Казахмыса» назвало кардинальное улучшение ситуации в сфере охраны труда и производственной безопасности. За первые четыре месяца 2026 года среди собственного персонала корпорации не допущено ни одного смертельного случая.

Благодаря системному подходу и внедрению жестких стандартов, общие показатели травматизма на предприятиях холдинга пошли на спад:

Количество пострадавших среди штатных сотрудников снизилось на 35% .

Зафиксировано стабильное снижение международного коэффициента частоты травм с временной потерей трудоспособности (показатель LTIFR).

Как это было достигнуто? С начала года в компании был усилен контроль за соблюдением техники безопасности (ТБ). На объектах проведены сотни комплексных производственных обходов. В практику вошли так называемые «остановочные собрания» с привлечением первых руководителей предприятий. Кроме того, для оперативной адаптации новичков была успешно запущена программа вводного обучения Q-start, минимизирующая риски «человеческого фактора» на опасных производствах.

Геологоразведка: объемы бурения вырастут в два раза

2026 год станет отправной точкой для масштабного расширения минерально-сырьевой базы корпорации. Руководство заявило о фактическом удвоении программы геологоразведки.

Для сравнения: если в предыдущие годы совокупный объем эксплуатационного бурения по всей компании держался на отметке около 63 000 погонных метров в год, то в текущем году только по одному Жезказганскому направлению запланировано бурение 62 400 погонных метров. При этом Жезказган — лишь одно из трех ключевых региональных направлений работы геологов.

Показатели геологоразведки за 4 месяца 2026 года Значение Общий объем пробуренных скважин > 20 000 пог. м Количество непрерывно работающих буровых станков 7 единиц Количество охваченных ключевых предприятий 5 объектов

Чтобы обеспечить такие темпы, «Казахмыс» провел глубокую модернизацию инфраструктуры буровых бригад: закуплены новейшие подземные буровые установки, а сами процессы были адаптированы для бесперебойной работы в суровых зимних условиях. Параллельно с этим специалисты корпорации начали активно изучать и вовлекать в оборот ранее неактивные, трудноизвлекаемые запасы медной руды.

Реальный разворот к инвестициям и модернизации мощностей

Текущий год в истории «Казахмыса» проходит под знаком беспрецедентных капитальных вложений. Модернизация затронула сразу несколько крупнейших производственных переделов.

Металлургический комплекс

На Балхашском медеплавильном заводе (БМЗ) успешно завершена замена критически важного оборудования в сернокислотном цехе. Также энергетикам и ремонтникам удалось существенно сократить нормативные сроки капитального ремонта плавильной печи ПВ-1, что минимизировало простой мощностей. В активной фазе находится разработка глобальных проектов модернизации плавильных комплексов в Жезказгане и Балхаше.

Горнорудный комплекс

Программы масштабного обновления парка техники и оборудования полным ходом реализуются на флагманских рудниках компании:

Рудник Жомарт

Рудник Жыланды

Рудник Нурказган

Ключевой вектор этих вложений — синергетический эффект: одновременное увеличение добывающих мощностей и вывод промышленной безопасности горняков на принципиально новый уровень.

Как результат, за январь–апрель 2026 года «Казахмыс» перевыполнил плановые показатели по выпуску катодной меди и меди в концентрате. Ряд производственных подразделений и вовсе отчитался о достижении максимальной производительности труда за последние несколько лет.

Социальный пакет и забота о человеке труда

Параллельно с производственными рекордами «Казахмыс» усиливает и социальную ответственность перед своими коллективами, инвестируя в улучшение условий труда и быта.

Транспорт и логистика: На баланс предприятий поступили 90 новых комфортабельных автобусов , предназначенных для безопасной доставки рабочих смен на удаленные объекты.

Бытовые условия: На промплощадках развернута масштабная реновация санитарно-бытовых комплексов. Полностью обновляются раздевалки, душевые и комнаты отдыха.

Медицина: Проводится дооснащение современным оборудованием ведомственных здравпунктов и региональных медицинских подразделений корпорации.

Для сотрудников компании продолжает действовать расширенный пакет социальной поддержки. Он включает в себя предоставление служебного жилья, организацию санаторно-курортного лечения для металлургов и горняков, а также выделение путевок в летние лагеря для детей работников.