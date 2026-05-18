В Казахстане вводят систему, перед которой бессильны VIP-номера и кошельки

В Казахстане тестируют новую балльную систему учета нарушений ПДД, которая может привести к автоматическому лишению водительских прав при накоплении 20 баллов за год. Пилотный проект уже запущен в трех городах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

В Астане, Алматы и Шымкенте стартовала апробация новой системы учета нарушений правил дорожного движения. Она предполагает начисление водителям штрафных баллов, которые в перспективе могут привести к временной потере водительских прав.

Проект пока работает в тестовом режиме и не внедрен на уровне всей страны. Его основная задача — проверить техническую реализацию и подготовить изменения в законодательство.

Как будут начисляться баллы за нарушения ПДД

По данным Министерства внутренних дел, за каждое нарушение правил дорожного движения водителям будут начисляться:

административный штраф;

от 1 до 3 баллов в зависимости от тяжести проступка.

Информация о нарушениях будет поступать в систему из Единого реестра административных производств, который ведет Генеральная прокуратура.

При этом точная шкала распределения баллов за конкретные нарушения пока официально не раскрыта.

Порог в 20 баллов и лишение водительских прав

Ключевым элементом системы станет установленный лимит — 20 баллов в течение одного календарного года.

Если водитель достигает этой отметки:

он лишается водительских прав;

срок лишения составляет один год;

досрочное восстановление прав не предусмотрено;

повторная сдача экзамена не потребуется.

Таким образом, система фактически вводит накопительный механизм ответственности за систематические нарушения.

Возможность обжалования нарушений

Важной особенностью новой модели является то, что баллы будут начисляться только после того, как постановление вступит в законную силу.

Это означает, что водитель сохраняет право:

обжаловать штраф;

оспорить факт нарушения в установленном порядке.

Балльная система для тех, у кого нет водительских прав

Механизм затрагивает не только действующих водителей. Как отмечалось ранее в ответе на депутатский запрос премьер-министра Олжаса Бектенова, аналогичные ограничения могут вводиться и для других участников дорожного движения.

Если человек без водительского удостоверения наберет 20 баллов:

ему запретят получать права;

ограничение будет действовать в течение 6 месяцев.

Эксперты: система может снизить число «хронических нарушителей»

Автоэксперты считают, что новая модель способна повлиять на поведение водителей, которые регулярно игнорируют правила дорожного движения.

По словам специалиста Алексея Алексеева, сейчас многие нарушители просто оплачивают штрафы и продолжают ездить по привычной модели поведения.

Он отмечает, что подобные меры могут быть эффективнее денежного наказания, поскольку воздействуют на право управления автомобилем.

Альтернативный подход: «обратная» балльная система

Эксперт также предложил иной вариант модели — старт с фиксированных 100 баллов в год с последующим их списанием за нарушения.

Пример его логики:

легкое нарушение — минус 10 баллов;

проезд на красный свет — минус 20 баллов;

ДТП или создание аварийной ситуации — индивидуальная оценка.

Также он считает, что лишение прав должно быть более гибким: сначала краткосрочным, чтобы водитель мог пересмотреть поведение, а при повторных нарушениях — более строгим.

Важный статус проекта

На текущем этапе система остается пилотной. Ее внедрение в масштабах всей страны возможно только после: