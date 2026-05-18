В Казахстане вводят систему, перед которой бессильны VIP-номера и кошельки

В Казахстане тестируют новую балльную систему учета нарушений ПДД, которая может привести к автоматическому лишению водительских прав при накоплении 20 баллов за год. Пилотный проект уже запущен в трех городах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
В Астане, Алматы и Шымкенте стартовала апробация новой системы учета нарушений правил дорожного движения. Она предполагает начисление водителям штрафных баллов, которые в перспективе могут привести к временной потере водительских прав.
Проект пока работает в тестовом режиме и не внедрен на уровне всей страны. Его основная задача — проверить техническую реализацию и подготовить изменения в законодательство.
По данным Министерства внутренних дел, за каждое нарушение правил дорожного движения водителям будут начисляться:
Информация о нарушениях будет поступать в систему из Единого реестра административных производств, который ведет Генеральная прокуратура.
При этом точная шкала распределения баллов за конкретные нарушения пока официально не раскрыта.
Ключевым элементом системы станет установленный лимит — 20 баллов в течение одного календарного года.
Если водитель достигает этой отметки:
Таким образом, система фактически вводит накопительный механизм ответственности за систематические нарушения.
Важной особенностью новой модели является то, что баллы будут начисляться только после того, как постановление вступит в законную силу.
Это означает, что водитель сохраняет право:
Механизм затрагивает не только действующих водителей. Как отмечалось ранее в ответе на депутатский запрос премьер-министра Олжаса Бектенова, аналогичные ограничения могут вводиться и для других участников дорожного движения.
Если человек без водительского удостоверения наберет 20 баллов:
Автоэксперты считают, что новая модель способна повлиять на поведение водителей, которые регулярно игнорируют правила дорожного движения.
По словам специалиста Алексея Алексеева, сейчас многие нарушители просто оплачивают штрафы и продолжают ездить по привычной модели поведения.
Он отмечает, что подобные меры могут быть эффективнее денежного наказания, поскольку воздействуют на право управления автомобилем.
Эксперт также предложил иной вариант модели — старт с фиксированных 100 баллов в год с последующим их списанием за нарушения.
Пример его логики:
Также он считает, что лишение прав должно быть более гибким: сначала краткосрочным, чтобы водитель мог пересмотреть поведение, а при повторных нарушениях — более строгим.
На текущем этапе система остается пилотной. Ее внедрение в масштабах всей страны возможно только после:
