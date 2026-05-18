Снять пенсионные в Казахстане станет почти невозможно: в Минтруда объяснили, почему

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев официально подтвердил планы по значительному пересмотру условий снятия пенсионных накоплений. Новые расчеты будут представлены общественности уже до конца мая текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По словам министра, полного запрета на досрочное использование пенсионных накоплений вводить не планируется. Однако государство намерено ограничить такие операции, чтобы усилить накопительный характер системы.
Он подчеркнул, что текущая практика показывает значительный объём изъятий:
В связи с этим в ведомстве считают необходимым усилить контроль и стимулировать долгосрочное накопление.
В министерстве отмечают, что главная цель изменений — обеспечение достойного уровня пенсионных выплат в будущем.
По словам министра, пенсионная система должна выполнять свою базовую функцию — формирование накоплений, достаточных для жизни после выхода на пенсию.
Также подчёркивается необходимость учитывать:
Предварительно рассматривается повышение порогов в зависимости от возрастных категорий граждан.
Речь идёт о дифференцированном подходе:
По словам министра, увеличение может составить до 79%, однако окончательные расчёты ещё готовятся и будут опубликованы официально.
В Министерстве труда заявили, что новая формула расчёта и обновлённые пороги достаточности будут представлены и опубликованы до конца мая. После этого казахстанцы смогут ознакомиться с полными параметрами изменений.
