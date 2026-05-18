18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.05.2026, 16:08

Снять пенсионные в Казахстане станет почти невозможно: в Минтруда объяснили, почему

Новости Казахстана 0 671

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев официально подтвердил планы по значительному пересмотру условий снятия пенсионных накоплений. Новые расчеты будут представлены общественности уже до конца мая текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Снятие пенсионных накоплений сохранят, но правила ужесточат

По словам министра, полного запрета на досрочное использование пенсионных накоплений вводить не планируется. Однако государство намерено ограничить такие операции, чтобы усилить накопительный характер системы.

Он подчеркнул, что текущая практика показывает значительный объём изъятий:

  • за последние пять лет казахстанцы вывели около 5,7 трлн тенге;
  • основная часть средств была направлена на погашение кредитов;
  • подобные отчисления снижают устойчивость пенсионной системы.

В связи с этим в ведомстве считают необходимым усилить контроль и стимулировать долгосрочное накопление.

Аргументы Минтруда: защита будущих пенсий

В министерстве отмечают, что главная цель изменений — обеспечение достойного уровня пенсионных выплат в будущем.

По словам министра, пенсионная система должна выполнять свою базовую функцию — формирование накоплений, достаточных для жизни после выхода на пенсию.

Также подчёркивается необходимость учитывать:

  • коэффициент достаточности;
  • покупательную способность населения;
  • возрастные особенности вкладчиков.

Как могут измениться пороги достаточности

Предварительно рассматривается повышение порогов в зависимости от возрастных категорий граждан.

Речь идёт о дифференцированном подходе:

  • от 23 до 35 лет;
  • от 35 до 63 лет.

По словам министра, увеличение может составить до 79%, однако окончательные расчёты ещё готовятся и будут опубликованы официально.

Когда ждать окончательное решение

В Министерстве труда заявили, что новая формула расчёта и обновлённые пороги достаточности будут представлены и опубликованы до конца мая. После этого казахстанцы смогут ознакомиться с полными параметрами изменений.

0
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
kot_85
kot_85
Одним словом "Товарищи хр.н Вы дождетесь своих денег" Вот и весь смысл этой пенсионной реформы. Фейковый депозит на чью то старость, но увы только не твою.
18.05.2026, 18:43
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь