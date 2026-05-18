Снять пенсионные в Казахстане станет почти невозможно: в Минтруда объяснили, почему

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев официально подтвердил планы по значительному пересмотру условий снятия пенсионных накоплений. Новые расчеты будут представлены общественности уже до конца мая текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Снятие пенсионных накоплений сохранят, но правила ужесточат

По словам министра, полного запрета на досрочное использование пенсионных накоплений вводить не планируется. Однако государство намерено ограничить такие операции, чтобы усилить накопительный характер системы.

Он подчеркнул, что текущая практика показывает значительный объём изъятий:

за последние пять лет казахстанцы вывели около 5,7 трлн тенге;

основная часть средств была направлена на погашение кредитов;

подобные отчисления снижают устойчивость пенсионной системы.

В связи с этим в ведомстве считают необходимым усилить контроль и стимулировать долгосрочное накопление.

Аргументы Минтруда: защита будущих пенсий

В министерстве отмечают, что главная цель изменений — обеспечение достойного уровня пенсионных выплат в будущем.

По словам министра, пенсионная система должна выполнять свою базовую функцию — формирование накоплений, достаточных для жизни после выхода на пенсию.

Также подчёркивается необходимость учитывать:

коэффициент достаточности;

покупательную способность населения;

возрастные особенности вкладчиков.

Как могут измениться пороги достаточности

Предварительно рассматривается повышение порогов в зависимости от возрастных категорий граждан.

Речь идёт о дифференцированном подходе:

от 23 до 35 лет;

от 35 до 63 лет.

По словам министра, увеличение может составить до 79%, однако окончательные расчёты ещё готовятся и будут опубликованы официально.

Когда ждать окончательное решение

В Министерстве труда заявили, что новая формула расчёта и обновлённые пороги достаточности будут представлены и опубликованы до конца мая. После этого казахстанцы смогут ознакомиться с полными параметрами изменений.