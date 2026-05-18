18.05.2026, 17:12

«Границы больше не защищают»: Токаев жестко высказался о новой опасности для Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что транснациональная преступность и киберугрозы становятся одним из главных вызовов для стран Центральной Азии. Об этом он сообщил на встрече с главами МВД государств региона и Китая в Астане, передаеет Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Акорда

В Астане прошла встреча глав МВД стран Центральной Азии и Китая

18 мая в столице Казахстана состоялась встреча президента Касым-Жомарт Токаев с руководителями правоохранительных ведомств стран Центральной Азии и Китая. Делегации прибыли в Астану для участия во второй встрече министров внутренних дел в формате «Центральная Азия – Китай».

В переговорах приняли участие министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун, глава МВД Кыргызстана Улан Ниязбеков, министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода, глава МВД Туркменистана Мухаммет Хыдыров и министр внутренних дел Узбекистана Азиз Ташпулатов.

Основной темой встречи стали вопросы региональной безопасности и совместного противодействия современным угрозам.

Токаев: киберпреступность стала глобальной индустрией

Во время встречи президент Казахстана отметил, что транснациональная организованная преступность стремительно меняется и становится все более технологичной.

По словам Токаева, киберпреступность уже превратилась в высокодоходную международную индустрию, которая наносит мировой экономике многомиллиардный ущерб. Глава государства подчеркнул, что преступные группы активно используют цифровую среду для координации действий, отмывания незаконных доходов и проведения атак, которые фактически не имеют государственных границ.

"Транснациональная организованная преступность становится все более гибкой и интегрированной. Киберпреступность превратилась в высокоприбыльную глобальную индустрию, наносящую ущерб в миллиарды долларов. Цифровая среда все чаще используется преступными группировками для координации своей деятельности, отмывания доходов и проведения атак, не признающих государственных границ. Центральная Азия, находясь на пересечении важных транспортных и торговых маршрутов, объективно остается в зоне повышенного внимания транснациональных преступных сетей".

Президент обратил внимание, что Центральная Азия сегодня находится на пересечении крупных транспортных и торговых маршрутов, что делает регион особенно привлекательным для транснациональных криминальных сетей.

Особое внимание — наркотрафику и торговле людьми

Отдельно в ходе встречи обсуждались вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, экстремизмом и другими угрозами международного характера.

Токаев подчеркнул, что государства региона смогут эффективно противостоять подобным вызовам только при условии тесного взаимодействия и постоянного обмена информацией между правоохранительными структурами.

Президент заявил, что Казахстан выступает за расширение международного сотрудничества в сфере безопасности и готов к открытому диалогу с партнерами.

Казахстан намерен усиливать международное сотрудничество

Глава государства отметил, что важную роль в обеспечении стабильности играют современные технологии, совместные механизмы реагирования и укрепление институционального взаимодействия между странами.

По его словам, Казахстан заинтересован в обмене лучшими практиками и совместной выработке решений, направленных на защиту граждан и укрепление безопасности в регионе.

Токаев также подчеркнул, что развитие кооперации между правоохранительными органами Центральной Азии и Китая становится одним из ключевых факторов устойчивости всего региона на фоне роста транснациональных угроз.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь