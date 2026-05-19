Акима нашли мёртвым в Северо-Казахстанской области спустя три месяца после назначения

В Северо-Казахстанской области обнаружили мёртвым акима Майского сельского округа Акжарского района Ерлана Смаилова. Чиновник занимал должность всего три месяца. По факту смерти начато расследование, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz

Тело акима нашли во дворе собственного дома

Трагедия произошла в селе Майское Акжарского района Северо-Казахстанской области. Тело 48-летнего Ерлана Смаилова было обнаружено в хозяйственной постройке на территории его дома. По предварительной информации, мужчину нашёл знакомый.

Накануне в социальных сетях и мессенджерах распространились сообщения о том, что сельский аким мог совершить суицид. Официально обстоятельства смерти пока не раскрываются.

В департаменте полиции Северо-Казахстанской области подтвердили факт гибели государственного служащего и сообщили о начале досудебного расследования.

«18 мая в селе Майское обнаружено тело 48-летнего жителя. По факту суицида возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются, проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в пресс-службе ДП СКО.

Работал учителем и возглавил округ в феврале

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте аппарата акима Майского сельского округа, Ерлан Смаилов родился 14 декабря 1977 года в селе Майское.

По образованию он был учителем математики и физики. Трудовую деятельность начал в местной школе, где работал педагогом. Позже несколько лет занимал должности в частных компаниях и товариществах района.

На пост акима Майского сельского округа Ерлан Смаилов был назначен 17 февраля 2026 года. Таким образом, на руководящей должности он проработал около трёх месяцев.

Третий подобный случай за последние месяцы

Случай в Северо-Казахстанской области стал уже третьим подобным происшествием с акимами в Казахстане за последние полгода.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Официальных комментариев о возможных причинах трагедии пока не поступало.

