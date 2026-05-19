Точки над «i» расставлены: Минтруда сделало важное заявление о соцотчислениях казахстанцев

В Казахстане не планируют увеличивать нагрузку на бизнес по социальным отчислениям. Вместо этого Министерство труда и социальной защиты населения намерено максимально упростить процесс их уплаты, избавив предпринимателей от лишней бюрократии, сообщает Lada.kz.

Никакого роста ставок: базовая планка остается прежней

Вопросы о возможном росте финансовой нагрузки на отечественный бизнес прокомментировал министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передает портал Uchet.kz. Глава ведомства поспешил успокоить предпринимателей: повышать социальные отчисления в стране не планируют.

Базовая ставка социальных отчислений строго сохраняется на прежнем уровне — 10%.

В министерстве четко дали понять, что сегодня перед государством стоит задача не собрать как можно больше денег с бизнеса, а сделать процесс взаимодействия предпринимателей с налоговой системой максимально прозрачным и комфортным. Главный фокус ведомства сейчас направлен на упрощение администрирования.

Единый платеж: как Минтруда планирует облегчить жизнь бизнесу

Одним из главных нововведений, которое сейчас активно обсуждается, является внедрение единого социального платежа. В первую очередь эту модель планируют обкатать и закрепить в рамках так называемой платформенной занятости (сюда относятся курьеры, водители такси и другие самозанятые, работающие через онлайн-платформы).

Сейчас бухгалтерам и владельцам бизнеса приходится тратить время на разделение и перевод нескольких разных платежей. Новый подход кардинально изменит эту схему:

Все в один клик: все необходимые взносы и отчисления можно будет перечислять одним-единственным платежным действием.

Минимум ошибок: автоматизация процесса сведет к минимуму риск ошибиться в расчетах или реквизитах, из-за чего компании часто сталкиваются с пеней или блокировками счетов.

Экономия времени: бизнес избавится от рутинной бумажной и операционной работы.

В Министерстве труда подчеркнули, что ведомство полностью готово поддержать и внедрить эту инициативу в широкую практику, как только она докажет свою реальную эффективность и удобство для работодателей на первых этапах.

Кто отвечает за налоги в Казахстане?

В заключение в ведомстве напомнили о разделении зон ответственности в правительстве. Несмотря на то, что Минтруда отвечает за социальное благополучие граждан и создание удобных инструментов для работающих казахстанцев, финальные решения по фискальной политике принимаются в другом месте.

Вопросы общего уровня налоговой нагрузки на экономику, а также детальная разработка и утверждение нового Налогового кодекса — это прямая и исключительная компетенция Министерства национальной экономики РК. Именно за ними остается последнее слово в формировании налоговых ставок для страны.