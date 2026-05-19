Точки над «i» расставлены: Минтруда сделало важное заявление о соцотчислениях казахстанцев

В Казахстане не планируют увеличивать нагрузку на бизнес по социальным отчислениям. Вместо этого Министерство труда и социальной защиты населения намерено максимально упростить процесс их уплаты, избавив предпринимателей от лишней бюрократии, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz

Никакого роста ставок: базовая планка остается прежней

Вопросы о возможном росте финансовой нагрузки на отечественный бизнес прокомментировал министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передает портал Uchet.kz. Глава ведомства поспешил успокоить предпринимателей: повышать социальные отчисления в стране не планируют.

Базовая ставка социальных отчислений строго сохраняется на прежнем уровне — 10%.

В министерстве четко дали понять, что сегодня перед государством стоит задача не собрать как можно больше денег с бизнеса, а сделать процесс взаимодействия предпринимателей с налоговой системой максимально прозрачным и комфортным. Главный фокус ведомства сейчас направлен на упрощение администрирования.

Единый платеж: как Минтруда планирует облегчить жизнь бизнесу

Одним из главных нововведений, которое сейчас активно обсуждается, является внедрение единого социального платежа. В первую очередь эту модель планируют обкатать и закрепить в рамках так называемой платформенной занятости (сюда относятся курьеры, водители такси и другие самозанятые, работающие через онлайн-платформы).

Сейчас бухгалтерам и владельцам бизнеса приходится тратить время на разделение и перевод нескольких разных платежей. Новый подход кардинально изменит эту схему:

  • Все в один клик: все необходимые взносы и отчисления можно будет перечислять одним-единственным платежным действием.

  • Минимум ошибок: автоматизация процесса сведет к минимуму риск ошибиться в расчетах или реквизитах, из-за чего компании часто сталкиваются с пеней или блокировками счетов.

  • Экономия времени: бизнес избавится от рутинной бумажной и операционной работы.

В Министерстве труда подчеркнули, что ведомство полностью готово поддержать и внедрить эту инициативу в широкую практику, как только она докажет свою реальную эффективность и удобство для работодателей на первых этапах.

Кто отвечает за налоги в Казахстане?

В заключение в ведомстве напомнили о разделении зон ответственности в правительстве. Несмотря на то, что Минтруда отвечает за социальное благополучие граждан и создание удобных инструментов для работающих казахстанцев, финальные решения по фискальной политике принимаются в другом месте.

Вопросы общего уровня налоговой нагрузки на экономику, а также детальная разработка и утверждение нового Налогового кодекса — это прямая и исключительная компетенция Министерства национальной экономики РК. Именно за ними остается последнее слово в формировании налоговых ставок для страны.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь