Кому и сколько? Бесплатные лекарства в Казахстане будут выдавать по-новому

В Казахстане планируют изменить систему выдачи бесплатных лекарств, перейдя к персонализированному обеспечению пациентов препаратами по назначениям врачей. Новая модель должна заработать с 2027 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов 18 мая 2026 года, отвечая на вопросы журналистов о расходовании средств и эффективности действующей системы.
По данным Министерства здравоохранения, сегодня в стране около 3,4 млн человек обеспечиваются бесплатными лекарствами в амбулаторных условиях.
Этот показатель, как отметили в ведомстве, превышает уровень многих стран. Однако, по словам чиновников, существующая система имеет ряд недостатков — в частности, не все закупленные препараты фактически используются пациентами.
Главное изменение, которое планируется внедрить, — это переход к персонифицированным заявкам на лекарства.
Теперь препараты будут закупаться и выдаваться не по усредненным спискам, а исходя из конкретных назначений врача каждому пациенту.
Для этого в стране уже ведется работа по созданию цифровой платформы и системы мониторинга, в которую будут включены:
По словам вице-министра, новая модель должна учитывать реальные потребности пациентов с хроническими заболеваниями.
Речь идет, в частности, о таких диагнозах, как:
Пациенты с подобными диагнозами нуждаются в постоянном приеме препаратов, так как перерывы в лечении могут привести к осложнениям и госпитализации.
В рамках новой системы врач будет формировать индивидуальную схему лечения с учетом состояния пациента, включая:
Лекарства планируется закупать и поставлять в течение года с учетом этих персональных назначений, что должно обеспечить непрерывность терапии.
Отдельный вопрос журналистов касался возможных задержек при получении препаратов из-за закупочных процедур.
В Минздраве заверили, что новая система не должна привести к перебоям в обеспечении пациентов.
По словам Тимура Муратова, речь идет не о разовых закупках «по факту», а о плановом обеспечении пациентов на основе заранее сформированных врачебных назначений и цифрового учета потребностей.
Переход на систему персонифицированного лекарственного обеспечения планируется завершить в 2026 году.
Полноценный запуск обновленного механизма намечен на 2027 год.
