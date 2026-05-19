Кому и сколько? Бесплатные лекарства в Казахстане будут выдавать по-новому

В Казахстане планируют изменить систему выдачи бесплатных лекарств, перейдя к персонализированному обеспечению пациентов препаратами по назначениям врачей. Новая модель должна заработать с 2027 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pikabu.ru

Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов 18 мая 2026 года, отвечая на вопросы журналистов о расходовании средств и эффективности действующей системы.

Более 3,4 млн казахстанцев получают бесплатные препараты

По данным Министерства здравоохранения, сегодня в стране около 3,4 млн человек обеспечиваются бесплатными лекарствами в амбулаторных условиях.

Этот показатель, как отметили в ведомстве, превышает уровень многих стран. Однако, по словам чиновников, существующая система имеет ряд недостатков — в частности, не все закупленные препараты фактически используются пациентами.

Переход к персонализированным заявкам

Главное изменение, которое планируется внедрить, — это переход к персонифицированным заявкам на лекарства.

Теперь препараты будут закупаться и выдаваться не по усредненным спискам, а исходя из конкретных назначений врача каждому пациенту.

Для этого в стране уже ведется работа по созданию цифровой платформы и системы мониторинга, в которую будут включены:

  • медицинские организации
  • врачи
  • единый дистрибьютор «СК-Фармация»

Как будет работать новая система

По словам вице-министра, новая модель должна учитывать реальные потребности пациентов с хроническими заболеваниями.

Речь идет, в частности, о таких диагнозах, как:

  • сердечно-сосудистые заболевания
  • артериальная гипертензия
  • ишемическая болезнь сердца
  • сахарный диабет

Пациенты с подобными диагнозами нуждаются в постоянном приеме препаратов, так как перерывы в лечении могут привести к осложнениям и госпитализации.

Индивидуальный подбор терапии и контроль лечения

В рамках новой системы врач будет формировать индивидуальную схему лечения с учетом состояния пациента, включая:

  • дозировку препаратов
  • особенности организма
  • сопутствующие заболевания
  • вес и другие параметры

Лекарства планируется закупать и поставлять в течение года с учетом этих персональных назначений, что должно обеспечить непрерывность терапии.

Не повлияют ли закупки на сроки получения лекарств

Отдельный вопрос журналистов касался возможных задержек при получении препаратов из-за закупочных процедур.

В Минздраве заверили, что новая система не должна привести к перебоям в обеспечении пациентов.

По словам Тимура Муратова, речь идет не о разовых закупках «по факту», а о плановом обеспечении пациентов на основе заранее сформированных врачебных назначений и цифрового учета потребностей.

Когда заработает новая модель

Переход на систему персонифицированного лекарственного обеспечения планируется завершить в 2026 году.

Полноценный запуск обновленного механизма намечен на 2027 год.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь