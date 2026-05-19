19.05.2026, 14:57

«Ни один историк не сомневается»: Токаев сделал громкое заявление о наследии Золотой Орды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии масштабного международного симпозиума, посвященного историческому наследию Улуса Джучи. Глава государства подчеркнул, что колоссальное влияние этой средневековой империи на мировую цивилизацию сегодня является неоспоримым и признанным научным фактом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Астана собрала ученых из 20 стран мира

В столице Казахстана стартовал международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность». Мероприятие вызвало огромный резонанс в мировом научном сообществе: для участия в дискуссиях в Астану прибыли авторитетные делегации и эксперты из более чем 20 государств.

Организаторам удалось собрать на одной площадке уникальный состав специалистов. В обсуждении евразийского наследия принимают участие:

  • ведущие историки-медиевисты и востоковеды;

  • археологи, тюркологи и монголоведы;

  • эксперты в узких исторических дисциплинах (нумизматы и эпиграфисты);

  • политологи, культурологи, искусствоведы;

  • международные дипломаты и представители глобальных организаций.

Приветствуя участников, Касым-Жомарт Токаев выразил глубокую признательность зарубежным гостям и ученым, отметив высокий уровень их содержательных докладов. По словам Президента, интерес научного мира к этой теме подтверждает ее непреходящую актуальность.

Мощнейшая империя Евразии: о чем заявил Президент

Выступая перед делегатами, Глава государства акцентировал внимание на масштабе и геополитическом значении средневекового государства. Токаев подчеркнул, что в современном академическом сообществе больше нет места дискуссиям о значимости этого периода.

«Сегодня ни один историк не ставит под сомнение мощь Золотой Орды – империи, правившей в Великой степи и занимавшей бескрайние просторы Евразии. Это – исторический факт», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент особо отметил, что Улус Джучи выполнял важнейшую глобальную функцию — он служил уникальным цивилизационным мостом, соединявшим Запад и Восток. Находясь на стыке культур, империя оказала фундаментальное влияние на вектор развития множества современных государств и цивилизаций. Именно статус крупнейшей политической структуры своего времени делает Золотую Орду объектом непрекращающихся глубоких исследований, которые никогда не утратят своей значимости.

Контекст: почему Казахстан возрождает память о Золотой Орде

В последние годы в Казахстане на государственном уровне ведется системная работа по изучению и популяризации наследия Улуса Джучи. Историки напоминают, что степная империя обладала развитой городской культурой, уникальной для своего времени правовой системой (Яса) и обеспечивала беспрецедентную безопасность на торговых маршрутах Великого шелкового пути.

Казахстан официально позиционирует себя как прямого исторического преемника этой великой степной державы, поскольку ядро Улуса Джучи находилось именно на территории современного Казахстана, а казахские ханы вели свой род непосредственно от Чингисхана и Джучи. Проведение подобных симпозиумов в Астане не только укрепляет международный статус казахстанской исторической школы, но и способствует формированию объективного взгляда на глобальную историю Евразии.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Не скромно.
19.05.2026, 10:20
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

