Смял стальную дверь как фольгу: в горах Казахстана медведь пытался ворваться к туристам (видео)

В Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке дикий медведь попытался штурмом взять туристический объект, серьезно повредив защитные конструкции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

В социальных сетях стремительно распространяются кадры последствий ночного визита косолапого хищника в один из горных отелей. На видео зафиксированы внушительные разрушения: мощный зверь буквально смял прочную стальную входную дверь, превратив толстый металл в подобие фольги. По счастливой случайности, несмотря на агрессивное поведение животного и непосредственную близость к людям, в результате инцидента никто из отдыхающих и персонала не пострадал.

Ночной штурм в ущелье Аттапкан: что известно на данный момент

Официальные представители администрации государственного национального природного парка уже прокомментировали ситуацию и подтвердили подлинность видеозаписи. По их данным, инцидент зафиксирован на охраняемой территории в ущелье Аттапкан.

Специалисты парка оперативно установили мотивы столь агрессивного поведения дикого животного. Как выяснилось, к гостиничному комплексу хищника привлек сильный запах человеческой еды. Голодный зверь, руководствуясь инстинктами, попытался добраться до источника аромата кратчайшим путем, проигнорировав металлические преграды.

«Тянь-Шаньский бурый медведь относится к числу животных, редко нападающих на человека. По предварительным данным, медведь пришел на указанную территорию из-за запаха пищи. В результате происшествия пострадавших нет», — официально заявили в пресс-службе нацпарка.

Скрытая угроза: почему Тянь-шаньские медведи выходят к людям

Тянь-шаньский бурый медведь (известный также как белокоготный) — это уникальный и охраняемый подвид бурого медведя, занесенный в Красную книгу. Обычно эти животные ведут крайне скрытный образ жизни в высокогорье и старательно избегают любых контактов с цивилизацией.

Однако зоологи отмечают, что в периоды нехватки естественной кормовой базы или из-за халатности самих туристов поведение зверей может меняться. Оставленные человеком пищевые отходы, открытые мусорные баки и сильные запахи готовящейся на костре или кухне пищи становятся для хищников непреодолимым приманками. Единожды получив легкую еду возле человеческого жилья, медведь быстро теряет страх и начинает возвращаться к туристическим стоянкам регулярно.

Важное предупреждение для туристов: как не стать жертвой хищника

В связи с произошедшим инцидентом руководство Жонгар-Алатауского нацпарка обратилось с экстренным призывом ко всем посетителям, отдыхающим и гидам. Находясь на территории заповедных зон и в горной местности, необходимо строго соблюдать правила безопасности:

Утилизация отходов: Категорически запрещено оставлять любые пищевые остатки, обертки от еды и очистки возле палаток или домиков. Все отходы должны упаковываться в герметичные пакеты и утилизироваться в специально отведенных местах.

Хранение продуктов: Провизию следует держать в плотно закрытых контейнерах, не пропускающих запахи.

Осторожность на маршрутах: Передвигаясь по горным тропам, рекомендуется издавать умеренный шум (разговаривать, использовать колокольчики), чтобы случайно не застать зверя врасплох — напуганный медведь гораздо более опасен.

Сейчас на месте происшествия ситуацию контролируют инспекторы нацпарка, которые следят за тем, чтобы хищник ушел вглубь леса и не вернулся к туристической инфраструктуре.