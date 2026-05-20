18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.93
548.43
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.05.2026, 09:04

Смял стальную дверь как фольгу: в горах Казахстана медведь пытался ворваться к туристам (видео)

Новости Казахстана 0 917

В Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке дикий медведь попытался штурмом взять туристический объект, серьезно повредив защитные конструкции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

В социальных сетях стремительно распространяются кадры последствий ночного визита косолапого хищника в один из горных отелей. На видео зафиксированы внушительные разрушения: мощный зверь буквально смял прочную стальную входную дверь, превратив толстый металл в подобие фольги. По счастливой случайности, несмотря на агрессивное поведение животного и непосредственную близость к людям, в результате инцидента никто из отдыхающих и персонала не пострадал.

Ночной штурм в ущелье Аттапкан: что известно на данный момент

Официальные представители администрации государственного национального природного парка уже прокомментировали ситуацию и подтвердили подлинность видеозаписи. По их данным, инцидент зафиксирован на охраняемой территории в ущелье Аттапкан.

Специалисты парка оперативно установили мотивы столь агрессивного поведения дикого животного. Как выяснилось, к гостиничному комплексу хищника привлек сильный запах человеческой еды. Голодный зверь, руководствуясь инстинктами, попытался добраться до источника аромата кратчайшим путем, проигнорировав металлические преграды.

«Тянь-Шаньский бурый медведь относится к числу животных, редко нападающих на человека. По предварительным данным, медведь пришел на указанную территорию из-за запаха пищи. В результате происшествия пострадавших нет», — официально заявили в пресс-службе нацпарка.

Скрытая угроза: почему Тянь-шаньские медведи выходят к людям

Тянь-шаньский бурый медведь (известный также как белокоготный) — это уникальный и охраняемый подвид бурого медведя, занесенный в Красную книгу. Обычно эти животные ведут крайне скрытный образ жизни в высокогорье и старательно избегают любых контактов с цивилизацией.

Однако зоологи отмечают, что в периоды нехватки естественной кормовой базы или из-за халатности самих туристов поведение зверей может меняться. Оставленные человеком пищевые отходы, открытые мусорные баки и сильные запахи готовящейся на костре или кухне пищи становятся для хищников непреодолимым приманками. Единожды получив легкую еду возле человеческого жилья, медведь быстро теряет страх и начинает возвращаться к туристическим стоянкам регулярно.

Важное предупреждение для туристов: как не стать жертвой хищника

В связи с произошедшим инцидентом руководство Жонгар-Алатауского нацпарка обратилось с экстренным призывом ко всем посетителям, отдыхающим и гидам. Находясь на территории заповедных зон и в горной местности, необходимо строго соблюдать правила безопасности:

  • Утилизация отходов: Категорически запрещено оставлять любые пищевые остатки, обертки от еды и очистки возле палаток или домиков. Все отходы должны упаковываться в герметичные пакеты и утилизироваться в специально отведенных местах.

  • Хранение продуктов: Провизию следует держать в плотно закрытых контейнерах, не пропускающих запахи.

  • Осторожность на маршрутах: Передвигаясь по горным тропам, рекомендуется издавать умеренный шум (разговаривать, использовать колокольчики), чтобы случайно не застать зверя врасплох — напуганный медведь гораздо более опасен.

Сейчас на месте происшествия ситуацию контролируют инспекторы нацпарка, которые следят за тем, чтобы хищник ушел вглубь леса и не вернулся к туристической инфраструктуре.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь