Лекарств и вакцин нет: Минздрав РК выступил с экстренным заявлением из-за вспышки Эболы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан обратилось к гражданам с официальным предупреждением из-за стремительного распространения вируса Эбола за рубежом, сообщает Lada.kz.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже присвоила текущей вспышке статус чрезвычайной ситуации международного масштаба. Ситуация осложняется тем, что заболевание вызвано редким штаммом, против которого у человечества пока нет ни вакцин, ни специфической терапии.
Нынешняя эпидемиологическая ситуация в Африке заставила содрогнуться мировое медицинское сообщество. Очаги высокой активности вируса зафиксированы сразу в двух государствах — Демократической Республике Конго и Уганде. Экстренный комитет ВОЗ признал происходящее чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ).
Главная опасность кроется в этиологии возбудителя. В Минздраве Казахстана подчеркнули, что текущая вспышка спровоцирована крайне редкой разновидностью патогена — штаммом Bundibugyo.
Важно: В отличие от более распространенного Заирского штамма (Zaire ebolavirus), против которого ранее были успешно разработаны и протестированы сыворотки, для штамма Bundibugyo на сегодняшний день не существует зарегистрированных вакцин и доказанных методов специфического лечения. Медики могут оказывать пациентам лишь поддерживающую и симптоматическую терапию.
Казахстанские санитарные врачи напоминают, что Эбола относится к категории острых вирусных геморрагических лихорадок с высоким уровнем летальности. Передача вируса происходит при:
Прямом тесном контакте с кровью, выделениями, органами или другими биологическими жидкостями инфицированных людей;
Контакте с вещами и поверхностями, загрязненными жидкостями больного;
Взаимодействии с зараженными животными (в дикой природе переносчиками часто выступают летучие мыши, обезьяны и антилопы).
В ведомстве подчеркивают: базовые правила личной гигиены и максимальная осторожность во время зарубежных поездок сейчас являются единственным надежным щитом от смертельной инфекции.
Инкубационный период болезни варьируется от 2 до 21 дня. На начальном этапе Эбола может маскироваться под обычную тяжелую простуду или сильное пищевое отравление.
К основным клиническим признакам относятся:
Внезапное и резкое повышение температуры тела (лихорадка);
Выраженная общая слабость, непреходящая утомляемость;
Интенсивная головная и мышечная боль, першение и сильная боль в горле;
Желудочно-кишечные расстройства: тошнота, непрекращающаяся рвота, диарея.
При прогрессировании заболевания наступает критическая фаза. Происходят тяжелые нарушения в работе внутренних органов (в первую очередь почек и печени). В наиболее тяжелых случаях развиваются внутренние и внешние геморрагические проявления — массивные кровотечения.
В связи с высокими рисками заноса инфекции, профильное ведомство обратилось с настоятельной просьбой ко всем казахстанцам, планирующим отдых или бизнес-поездки за пределы страны.
Если отказаться от поездки невозможно, Минздрав призывает строго соблюдать пять ключевых правил профилактики:
|№
|Мера предосторожности
|Зачем это нужно?
|1
|Анализ маршрута
|Заранее изучите эпидситуацию в стране назначения. По возможности полностью откажитесь от визитов в регионы, где зафиксирован штамм Bundibugyo.
|2
|Гигиена рук
|Регулярно и тщательно мойте руки с мылом, используйте кожные антисептики с высоким содержанием спирта.
|3
|Дистанция
|Категорически избегайте любых контактов с чужими биологическими жидкостями.
|4
|Безопасное питание
|Употребляйте исключительно бутилированную или гарантированно чистую воду. Полностью исключите из рациона сырое или недостаточно термически обработанное мясо (особенно экзотическое).
|5
|Самоконтроль
|После возвращения в Казахстан внимательно следите за своим самочувствием в течение трех недель.
Категорическое требование Минздрава: При малейшем ухудшении здоровья, появлении жара или слабости после возвращения из-за границы, незамедлительно вызывайте скорую помощь. Ни в коем случае не посещайте поликлинику самостоятельно, чтобы не подвергать риску окружающих. Обязательно сообщите врачам, какую страну вы посещали. Любое самолечение при подозрении на Эболу смертельно опасно и недопустимо.
