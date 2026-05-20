Лекарств и вакцин нет: Минздрав РК выступил с экстренным заявлением из-за вспышки Эболы

Министерство здравоохранения Республики Казахстан обратилось к гражданам с официальным предупреждением из-за стремительного распространения вируса Эбола за рубежом, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже присвоила текущей вспышке статус чрезвычайной ситуации международного масштаба. Ситуация осложняется тем, что заболевание вызвано редким штаммом, против которого у человечества пока нет ни вакцин, ни специфической терапии.

Новый штамм Bundibugyo: почему ВОЗ бьет тревогу?

Нынешняя эпидемиологическая ситуация в Африке заставила содрогнуться мировое медицинское сообщество. Очаги высокой активности вируса зафиксированы сразу в двух государствах — Демократической Республике Конго и Уганде. Экстренный комитет ВОЗ признал происходящее чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ).

Главная опасность кроется в этиологии возбудителя. В Минздраве Казахстана подчеркнули, что текущая вспышка спровоцирована крайне редкой разновидностью патогена — штаммом Bundibugyo.

Важно: В отличие от более распространенного Заирского штамма (Zaire ebolavirus), против которого ранее были успешно разработаны и протестированы сыворотки, для штамма Bundibugyo на сегодняшний день не существует зарегистрированных вакцин и доказанных методов специфического лечения. Медики могут оказывать пациентам лишь поддерживающую и симптоматическую терапию.

Как передается вирус и кто в зоне риска?

Казахстанские санитарные врачи напоминают, что Эбола относится к категории острых вирусных геморрагических лихорадок с высоким уровнем летальности. Передача вируса происходит при:

Прямом тесном контакте с кровью, выделениями, органами или другими биологическими жидкостями инфицированных людей;

Контакте с вещами и поверхностями, загрязненными жидкостями больного;

Взаимодействии с зараженными животными (в дикой природе переносчиками часто выступают летучие мыши, обезьяны и антилопы).

В ведомстве подчеркивают: базовые правила личной гигиены и максимальная осторожность во время зарубежных поездок сейчас являются единственным надежным щитом от смертельной инфекции.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Инкубационный период болезни варьируется от 2 до 21 дня. На начальном этапе Эбола может маскироваться под обычную тяжелую простуду или сильное пищевое отравление.

К основным клиническим признакам относятся:

Внезапное и резкое повышение температуры тела (лихорадка);

Выраженная общая слабость, непреходящая утомляемость;

Интенсивная головная и мышечная боль, першение и сильная боль в горле;

Желудочно-кишечные расстройства: тошнота, непрекращающаяся рвота, диарея.

При прогрессировании заболевания наступает критическая фаза. Происходят тяжелые нарушения в работе внутренних органов (в первую очередь почек и печени). В наиболее тяжелых случаях развиваются внутренние и внешние геморрагические проявления — массивные кровотечения.

Жесткие рекомендации Минздрава РК для туристов

В связи с высокими рисками заноса инфекции, профильное ведомство обратилось с настоятельной просьбой ко всем казахстанцам, планирующим отдых или бизнес-поездки за пределы страны.

Если отказаться от поездки невозможно, Минздрав призывает строго соблюдать пять ключевых правил профилактики:

№ Мера предосторожности Зачем это нужно? 1 Анализ маршрута Заранее изучите эпидситуацию в стране назначения. По возможности полностью откажитесь от визитов в регионы, где зафиксирован штамм Bundibugyo. 2 Гигиена рук Регулярно и тщательно мойте руки с мылом, используйте кожные антисептики с высоким содержанием спирта. 3 Дистанция Категорически избегайте любых контактов с чужими биологическими жидкостями. 4 Безопасное питание Употребляйте исключительно бутилированную или гарантированно чистую воду. Полностью исключите из рациона сырое или недостаточно термически обработанное мясо (особенно экзотическое). 5 Самоконтроль После возвращения в Казахстан внимательно следите за своим самочувствием в течение трех недель.