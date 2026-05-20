Авиабилеты в Казахстане ждет ценовой взрыв

Министерство транспорта РК предложило освободить внутренние авиарейсы от уплаты НДС, однако эксперты уверены, что эта мера не остановит рост тарифов. В ближайшее время стоимость авиабилетов в Казахстане может вырасти в среднем на 20–30% из-за глобальных экономических факторов и дефицита ресурсов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: nv.kz

Почему авиабилеты продолжат расти в цене: главные причины

Освобождение внутренних авиаперевозок от налога на добавленную стоимость (НДС), инициированное министром транспорта Нурланом Сауранбаевым, окажет лишь незначительный и временный эффект на рынок. По словам известного отраслевого эксперта Серика Мухтыбаева, авиационная индустрия Казахстана сейчас находится под давлением целого комплекса проблем, которые делают подорожание перелетов неизбежным.

Ключевые факторы, провоцирующие рост тарифов:

Острый дефицит авиатоплива: Несмотря на наличие собственного производства авиаГСМ в Казахстане, ежегодная нехватка горючего внутри страны составляет порядка 500–600 тысяч тонн. Покрывать этот дефицит за счет импорта из Российской Федерации становится все сложнее из-за существующих ограничений.

Кризис логистики и запчастей: Казахстанские авиаперевозчики сталкиваются с серьезными трудностями при поставках запасных частей для воздушных судов. Нарушение логистических цепочек приводит к значительному удорожанию технического обслуживания флота.

Общие инфляционные процессы: Высокий уровень инфляции в стране напрямую бьет по операционным расходам авиакомпаний.

«В мире наблюдается устойчивый тренд на удорожание авиационных услуг. Даже если государство обнулит НДС и предоставит авиакомпаниям льготное топливо, в разгар летнего сезона никто снижать цены не будет. Авиация — это жесткая коммерция, а тарифы перевозчиков не контролируются антимонопольными органами», — подчеркивает Серик Мухтыбаев.

Финансирование новых маршрутов за счет старых рейсов

Еще один неочевидный фактор, который заставит пассажиров платить больше — это планы казахстанских авиакомпаний по расширению международной и внутренней маршрутной сети.

Цель авиакомпаний Источник финансирования Последствия для пассажиров Открытие новых направлений и наработка пассажиропотока Внутренние финансовые потоки компаний Повышение цен на стабильных и популярных существующих рейсах

Для того чтобы новые маршруты вышли на самоокупаемость, авиакомпаниям требуются огромные инвестиции. В условиях отсутствия внешних субсидий перевозчики вынуждены перераспределять нагрузку, повышая доходность за счет уже обкатанных и востребованных авиалиний.

Почему долгосрочная стратегия Минтранса до 2050 года не работает

По мнению эксперта, главная беда отечественной гражданской авиации — отсутствие четкой и реалистичной государственной политики. На сегодняшний день сектор развивается хаотично, реагируя лишь на ситуативные «поручения сверху» или опираясь на разрозненные бизнес-планы самих аэропортов и авиакомпаний.

Чиновники профильного ведомства совместно с ИКАО планируют разработать стратегию развития отрасли до 2050 года, однако экспертное сообщество считает такие долгосрочные горизонты оторванными от реальности.

Мнение эксперта: Глобальные геополитические потрясения, такие как конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, мгновенно меняют карту полетов, логистику и условия поставок. В авиации строить планы на 30 лет вперед бессмысленно. Казахстану необходимы гибкие, короткие программы развития, рассчитанные максимум на 3–5 лет.

Полностью изолировать авиационную отрасль Казахстана от мировых экономических процессов невозможно. Санкции, изменения в сфере туризма, инвестиционный климат и мировые цены на компоненты всегда будут диктовать свои условия. Главная задача профильных госорганов сейчас — научиться оперативно и гибко реагировать на эти международные вызовы, а не пытаться сдержать цены точечными налоговыми льготами.