Полномочия, Курултай и новый преемник: Парламент Казахстана принял закон о Президенте

Парламент Казахстана на совместном заседании палат окончательно одобрил конституционный закон, кардинально меняющий структуру высшей государственной власти, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Финал масштабной реформы: Парламент поставил точку

Депутаты Мажилиса и Сената на совместном заседании палат приняли во втором, финальном чтении проект Конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан». Новый документ является прямым продолжением масштабной конституционной реформы, за которую граждане страны проголосовали на общенациональном референдуме 15 марта текущего года.

Как сообщила депутат Мажилиса Унзила Шапак, законопроект был полностью адаптирован к обновленным положениям Конституции 2026 года. Новый правовой акт состоит из 8 глав и 43 статей. Несмотря на то, что документ сохраняет преемственность базовых принципов государственного управления, в него были интегрированы абсолютно новые для политической системы Казахстана институты власти. Законопроект был поддержан парламентариями единогласно в первоначальной редакции, никаких поправок и замечаний в ходе второго чтения не поступало.

Главная новелла: введение должности вице-президента

Одним из ключевых нововведений принятого закона стало официальное закрепление правового статуса вице-президента Республики Казахстан. Этот шаг фундаментально меняет схему транзита власти в форс-мажорных ситуациях.

Поручения и задачи вице-президента будет определять лично глава государства. Основные функции нового должностного лица:

Официальное представительство Президента при взаимодействии с Правительством, однопалатным Парламентом (Курултаем) и иными госорганами.

Исполнение обязанностей главы государства в случае его досрочного ухода с поста или кончины.

Важно: Лицо, временно принявшее на себя полномочия Президента, по закону лишается права распускать Парламент или инициировать новые изменения в Конституцию страны.

Кто может занять этот пост?

Закон устанавливает жесткие квалификационные критерии для кандидата на должность вице-президента. Стать вторым лицом в государстве сможет далеко не каждый.

+-----------------------------------+-----------------------------------+ | Критерий | Требование закона | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | Гражданство | По рождению (казахстанское) | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | Возраст | Не моложе 40 лет | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | Языковой ценз | Свободное владение госязыком | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | Ценз оседлости | Постоянное проживание в РК | | | последние 15 лет | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | Образование | Обязательное высшее | +-----------------------------------+-----------------------------------+

Кроме того, вице-президенту строго запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, состоять в политических партиях или быть депутатом. Назначаться на должность он будет Президентом, но исключительно с согласия депутатов Курултая.

Новая политическая реальность: Курултай и Народный совет

Принятый закон о Президенте тесно увязан с глобальной перестройкой всей политической системы Казахстана, утвержденной на мартовском референдуме (тогда за реформы проголосовали 87,15% граждан).

Помимо института вице-президента, в стране разворачивается масштабный переход к новой конфигурации госуправления:

Однопалатный Парламент — Курултай: привычное разделение на Сенат и Мажилис уходит в прошлое. Новый законодательный орган будет состоять из 145 депутатов, выбираемых по партийным спискам. Именно Курултай будет согласовывать кандидатуры премьер-министра и вице-президента. Қазақстан Халық Кеңесі (Народный совет): новый постоянно действующий высший консультативно-совещательный орган. Президент наделяется полномочиями лично утверждать его состав. При этом Народный совет получает право законодательной инициативы.

В рамках реформы за Президентом также закрепляется право назначать уполномоченного по правам человека и издавать указы, имеющие силу закона, в периоды, когда Курултай находится на каникулах или временно не функционирует. При этом базовые антикоррупционные ограничения — такие как беспартийность лидера страны и запрет для его близких родственников занимать руководящие посты в госсекторе — остаются незыблемыми. После одобрения Парламентом закон направлен на подпись Главе государства.