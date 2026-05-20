20.05.2026, 11:48

Рубль переписывает рекорды в Казахстане, включив «турборежим» против тенге

Российская валюта демонстрирует агрессивный рост на казахстанском рынке: за месяц курс укрепился с 6,15 до 6,61 тенге, вернувшись к значениям осени 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Shutterstock

Динамика рынка: рубль берет новые высоты

Текущий май стал периодом затяжного ралли для пары RUB/KZT. Согласно данным торгов, только за последнюю неделю российская валюта прибавила в весе 3,5%, а в месячном исчислении рост составил внушительные 7,48%. Примечательно, что еще в середине марта текущего года курс падал до отметки 5,55 тенге, что говорит о чрезвычайно высокой волатильности на валютном рынке.

На текущий момент рыночный курс зафиксировался на отметке 6,61 тенге за рубль. Последний раз аналогичные показатели фиксировались в конце ноября 2025 года.

Почему рубль стал самой сильной валютой 2026 года

По данным агентства Bloomberg, с начала апреля рубль укрепился по отношению к доллару США на 12%. Этот показатель вывел российскую валюту в мировые лидеры по темпам роста в текущем году. В самой России доллар опустился до уровня 71,29 рубля — минимума с февраля 2023 года.

Аналитики выделяют три ключевых фактора, поддерживающих рубль:

  1. Активность экспортеров: Высокие цены на энергоносители позволяют компаниям наращивать продажи валютной выручки на внутреннем рынке.

  2. Денежно-кредитная политика: Жесткая позиция Банка России и высокие процентные ставки стимулируют спрос на рублевые активы.

  3. Нефтяное ралли: Котировки нефти марки Brent удерживаются выше психологической отметки в $110 за баррель на фоне геополитической напряженности между США и Ираном.

Прогнозы аналитиков: когда закончится укрепление?

Несмотря на текущие успехи, экспертное сообщество предупреждает о возможной переоцененности валюты. Аналитик Александр Потавин предполагает, что пик укрепления придется на конец мая, когда доллар может протестировать отметку в 70 рублей.

Однако уже летом ситуация может измениться. Ключевыми триггерами станут:

  • Действия Минфина и ЦБ РФ в рамках бюджетного правила (закупка/продажа валюты);

  • Решения по ключевой ставке Банка России;

  • Объемы обязательных продаж валютной выручки крупным бизнесом.

Влияние на Казахстан: импорт становится дороже

Для экономики Казахстана укрепление рубля является критическим фактором, так как Россия остается крупнейшим торговым партнером республики. Свежий опрос Национального банка РК, в котором приняли участие более 2,7 тысяч предприятий, выявил интересную статистику:

  • Импорт: 75,1% казахстанских импортеров используют российский рубль для расчетов с зарубежными контрагентами.

  • Экспорт: Здесь доминирует американская валюта — в долларах США получают оплату 74,2% экспортеров.

Столь высокая зависимость импортных операций от рубля означает, что его подорожание автоматически ведет к росту цен на ввозимые из РФ товары, что может оказать дополнительное давление на инфляцию внутри Казахстана.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь