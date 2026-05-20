Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
20.05.2026, 12:08

«Наша» в Госдепе: казашка впервые в истории возглавила посольство США

Новости Казахстана

Уроженка Алматы Асель Робертс вошла в историю как первая этническая казашка, получившая дипломатический ранг посла США. Ее кандидатуру, выдвинутую президентом США Donald Trump, утвердил американский Сенат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Instagram/kz_in_usa
Фото: Instagram/kz_in_usa

Сенат США поддержал кандидатуру Асель Робертс

Уроженка Казахстана Асель Робертс, ранее носившая фамилию Толенова, официально назначена чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов в Slovenia. Решение было принято Сенатом США 18 мая 2026 года.

За утверждение кандидатуры проголосовали 46 сенаторов, против выступили 43. На должность дипломата Асель Робертс в феврале этого года выдвинул действующий президент США Donald Trump.

Информация о назначении была опубликована на официальном сайте Конгресса США.

Первая этническая казашка в истории американской дипломатии

Назначение Асель Робертс стало историческим событием: она стала первой этнической казашкой в истории США, получившей ранг американского посла.

С важным карьерным достижением дипломата поздравило посольство Казахстана в США. В дипмиссии отметили значимость этого события и пожелали Асель Робертс успехов на новой должности.

Родилась в Алматы и почти 20 лет работала в Госдепе

По информации СМИ, Асель Каликызы Робертс родилась в Almaty. За годы службы она построила карьеру в американской дипломатической системе и почти два десятилетия проработала в Государственном департаменте США.

За это время Робертс принимала участие в подготовке международных саммитов и встреч на высшем уровне при пяти президентских администрациях США.

Работа в Белом доме и ключевые должности в Госдепартаменте

В разные годы Асель Робертс также руководила операционной деятельностью Западного крыла офиса вице-президента в Белом доме.

Кроме того, дипломат занимала несколько руководящих постов в Службе главного протокола Госдепартамента США, отвечая за организацию международных мероприятий и взаимодействие с иностранными делегациями.

Назначение уроженки Казахстана на высокий дипломатический пост уже называют знаковым событием как для казахстанской диаспоры, так и для представителей Центральной Азии в американской государственной системе.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь