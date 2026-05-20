«Наша» в Госдепе: казашка впервые в истории возглавила посольство США

Уроженка Алматы Асель Робертс вошла в историю как первая этническая казашка, получившая дипломатический ранг посла США. Ее кандидатуру, выдвинутую президентом США Donald Trump, утвердил американский Сенат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Сенат США поддержал кандидатуру Асель Робертс

Уроженка Казахстана Асель Робертс, ранее носившая фамилию Толенова, официально назначена чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов в Slovenia. Решение было принято Сенатом США 18 мая 2026 года.

За утверждение кандидатуры проголосовали 46 сенаторов, против выступили 43. На должность дипломата Асель Робертс в феврале этого года выдвинул действующий президент США Donald Trump.

Информация о назначении была опубликована на официальном сайте Конгресса США.

Первая этническая казашка в истории американской дипломатии

Назначение Асель Робертс стало историческим событием: она стала первой этнической казашкой в истории США, получившей ранг американского посла.

С важным карьерным достижением дипломата поздравило посольство Казахстана в США. В дипмиссии отметили значимость этого события и пожелали Асель Робертс успехов на новой должности.

Родилась в Алматы и почти 20 лет работала в Госдепе

По информации СМИ, Асель Каликызы Робертс родилась в Almaty. За годы службы она построила карьеру в американской дипломатической системе и почти два десятилетия проработала в Государственном департаменте США.

За это время Робертс принимала участие в подготовке международных саммитов и встреч на высшем уровне при пяти президентских администрациях США.

Работа в Белом доме и ключевые должности в Госдепартаменте

В разные годы Асель Робертс также руководила операционной деятельностью Западного крыла офиса вице-президента в Белом доме.

Кроме того, дипломат занимала несколько руководящих постов в Службе главного протокола Госдепартамента США, отвечая за организацию международных мероприятий и взаимодействие с иностранными делегациями.

Назначение уроженки Казахстана на высокий дипломатический пост уже называют знаковым событием как для казахстанской диаспоры, так и для представителей Центральной Азии в американской государственной системе.