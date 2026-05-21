ЕНПФ снова штормит: какое отношение ООН имеет к пенсионным миллионам казахстанцев?

В Казахстане кардинально изменится подход к расчету порогов минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений. Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) внедряет новую методику, которая напрямую привяжет выплаты к медианной зарплате и демографическим прогнозам ООН, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Почему старая система ПМД признана неэффективной

Действующий механизм расчета порогов минимальной достаточности имеет системные изъяны, которые ставят под угрозу финансовое благополучие будущих пенсионеров. Как пояснили в ЕНПФ, нынешняя методика чересчур чувствительна к долгосрочным макроэкономическим прогнозам. Из-за этого размеры ПМД непредсказуемо меняются каждый год.

Главная проблема старого подхода — слепая вера в то, что после частичного изъятия денег на жилье или лечение вкладчик будет стабильно и без перерывов отчислять взносы до самого выхода на пенсию. На практике же доходы граждан нестабильны, а взносы часто прерываются. В итоге нынешний порог гарантирует накопительную пенсию в размере всего около 50 000 тенге (уровень прожиточного минимума), что составляет менее 15% от медианной зарплаты в стране. Если человек перестанет платить взносы после изъятия, на старости лет он рискует остаться с выплатами ниже прожиточного минимума.

Суть реформы: ориентация на медианную зарплату и стандарты ООН

Новая методика призвана застраховать казахстанцев от нищеты на заслуженном отдыхе. Главное новшество — после снятия «излишков» оставшаяся на счету сумма должна гарантировать человеку будущую пенсию в размере не менее 40% от медианной заработной платы.

Для справки: По данным органов статистики, в IV квартале 2025 года медианная зарплата в Казахстане зафиксирована на отметке 339 912 тенге. Таким образом, целевой ориентир минимальной ежемесячной выплаты из ЕНПФ должен составлять порядка 136 000 тенге.

Что кардинально изменится в расчетах:

Независимость от взносов: Формула больше не будет опираться на веру в регулярность будущих отчислений вкладчика.

Глобальная демография: Расчет переведут на долгосрочные факторы, включая демографические показатели и таблицы смертности, которые регулярно обновляет ООН с опорой на национальную статистику РК.

Защита от инфляции: При расчете будущих выплат учтут инфляционные процессы и реальную инвестиционную доходность. Это значит, что покупательская способность пенсионных денег будет расти в реальном выражении.

Возрастной ценз и международные стандарты

Несмотря на смену формулы, базовый принцип зависимости ПМД от возраста вкладчика сохранится. Чем ближе гражданин к пенсионному возрасту, тем выше будет установленный для него порог минимальной достаточности. Новая формула будет сразу определять ту жесткую сумму, которая обязана лежать на счете прямо сейчас, чтобы обеспечить человеку достойную старость.

В ЕНПФ подчеркивают, что масштабный перерасчет позволит приблизить накопительную систему Казахстана к признанным международным стандартам и минимизирует риски, когда граждане, поддавшись соблазну досрочных изъятий, остаются на пенсии без средств к существованию.