21.05.2026, 07:57

Казахстанцев предупредили о новых правилах платежей и мобильных переводов: кого коснутся изменения?

Новости Казахстана

Национальный банк Казахстана предложил обновить правила проведения платежей и мобильных переводов, усилив защиту от мошеннических операций и расширив систему кодов назначения платежей, сообщает Lada.kz. 

Фото: shedevrum.ai

Национальный банк Республики Казахстан разработал проект постановления, предусматривающий масштабные изменения в регулировании платежных операций и межбанковских расчетов. Документ размещен на портале «Открытые НПА» и находится на стадии общественного обсуждения до 5 июня.

Новые и расширенные коды платежей

Одним из ключевых нововведений станет расширение системы кодов назначения платежей. Это необходимо для повышения прозрачности финансовых операций и более точной их классификации.

Согласно проекту, индивидуальным предпринимателям планируется разрешить использование нового кода «332».

Кроме того, для операций с национальной цифровой валютой будут введены отдельные коды:

  • «196»
  • «197»
  • «198»
  • «199»

Отдельное внимание уделено операциям по выплатам целевых накоплений. Для них предлагается расширить применение кодов «113» и «114». Это позволит обеспечить дополнительную защиту средств, в том числе ограничить возможность их взыскания третьими лицами при переводах между уполномоченными операторами и банками-участниками.

Изменения в межбанковских платежных системах

Нацбанк также предлагает пересмотреть правила работы межбанковской системы платежных карточек. Корректировки затрагивают порядок использования суммы обеспечения и механизмы предоставления овердрафтного займа.

Отдельно уточняются функции АО «Клиринговый центр „KASE“» в системе обеспечения завершенности расчетов, что должно повысить надежность и устойчивость межбанковских операций.

Усиление защиты мобильных платежей

Еще один блок поправок касается межбанковской системы мобильных платежей. В частности, планируется:

  • определить перечень обязательных реквизитов платежных сообщений;
  • уточнить состав данных, которыми будут обмениваться банки;
  • усилить механизмы выявления и предотвращения мошеннических операций.

По данным регулятора, эти меры направлены на повышение безопасности пользователей и снижение рисков финансового мошенничества в цифровой среде.

Технические и правовые уточнения

В Нацбанке также отметили, что часть изменений носит редакционный характер. Они необходимы для приведения нормативной базы в соответствие с Конституцией Республики Казахстан и положениями Цифрового кодекса.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь