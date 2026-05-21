Казахстанцев предупредили о новых правилах платежей и мобильных переводов: кого коснутся изменения?

Национальный банк Казахстана предложил обновить правила проведения платежей и мобильных переводов, усилив защиту от мошеннических операций и расширив систему кодов назначения платежей, сообщает Lada.kz.

Национальный банк Республики Казахстан разработал проект постановления, предусматривающий масштабные изменения в регулировании платежных операций и межбанковских расчетов. Документ размещен на портале «Открытые НПА» и находится на стадии общественного обсуждения до 5 июня.

Новые и расширенные коды платежей

Одним из ключевых нововведений станет расширение системы кодов назначения платежей. Это необходимо для повышения прозрачности финансовых операций и более точной их классификации.

Согласно проекту, индивидуальным предпринимателям планируется разрешить использование нового кода «332».

Кроме того, для операций с национальной цифровой валютой будут введены отдельные коды:

«196»

«197»

«198»

«199»

Отдельное внимание уделено операциям по выплатам целевых накоплений. Для них предлагается расширить применение кодов «113» и «114». Это позволит обеспечить дополнительную защиту средств, в том числе ограничить возможность их взыскания третьими лицами при переводах между уполномоченными операторами и банками-участниками.

Изменения в межбанковских платежных системах

Нацбанк также предлагает пересмотреть правила работы межбанковской системы платежных карточек. Корректировки затрагивают порядок использования суммы обеспечения и механизмы предоставления овердрафтного займа.

Отдельно уточняются функции АО «Клиринговый центр „KASE“» в системе обеспечения завершенности расчетов, что должно повысить надежность и устойчивость межбанковских операций.

Усиление защиты мобильных платежей

Еще один блок поправок касается межбанковской системы мобильных платежей. В частности, планируется:

определить перечень обязательных реквизитов платежных сообщений;

уточнить состав данных, которыми будут обмениваться банки;

усилить механизмы выявления и предотвращения мошеннических операций.

По данным регулятора, эти меры направлены на повышение безопасности пользователей и снижение рисков финансового мошенничества в цифровой среде.

Технические и правовые уточнения

В Нацбанке также отметили, что часть изменений носит редакционный характер. Они необходимы для приведения нормативной базы в соответствие с Конституцией Республики Казахстан и положениями Цифрового кодекса.