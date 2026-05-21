В бюджете Казахстана образовалась гигантская дыра — названа сумма

Дефицит республиканского бюджета Казахстана по итогам 2025 года составил 4,1 трлн тенге. Об этом в ходе обсуждения отчета об исполнении бюджета сообщила депутат Мажилиса Татьяна Савельева, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

По словам Татьяны Савельевой, дефицит республиканского бюджета по итогам прошлого года достиг 2,5% к валовому внутреннему продукту страны. При этом, как отметила депутат, экономика Казахстана продолжила демонстрировать рост.

Согласно отчету правительства, в 2025 году реальный рост экономики составил 6,5%. Основными драйверами стали транспортная отрасль, строительство, горнодобывающий сектор, а также торговля.

Депутат подчеркнула, что основные параметры республиканского бюджета были исполнены практически в полном объеме.

Так, доходы бюджета составили 98,6% от запланированного уровня, а расходы — 99,1%.

Какие отрасли обеспечили рост экономики

В ходе выступления Савельева отметила, что существенный вклад в экономическую динамику внесли сразу несколько ключевых отраслей.

Среди них:

транспорт и логистика;

строительная сфера;

горнодобывающая промышленность;

торговля и услуги.

Именно эти направления, по данным правительства, стали основой экономического роста в 2025 году.

Правительство представило бюджетный отчет в новом формате

Депутат также обратила внимание, что в этом году правительство впервые представило отчет об исполнении бюджета в расширенном формате. Такой подход связан с вступлением в силу нового Бюджетного кодекса.

По словам Савельевой, вместе с основным отчетом были представлены дополнительные аналитические материалы, позволяющие получить более полную картину о состоянии государственных финансов.

В частности, депутатскому корпусу предоставили данные:

о государственных инвестиционных проектах;

о внебюджетных фондах;

об активах государственного сектора;

о параметрах консолидированного бюджета;

о других финансовых показателях.

Депутаты намерены детально изучить отчет

Как отметила мажилисмен, представленные материалы станут предметом дальнейшего анализа в парламенте.

По ее словам, расширенный формат отчетности должен повысить прозрачность бюджетного процесса и дать депутатам возможность глубже оценить эффективность управления государственными средствами и активами.