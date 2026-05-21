18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.45
547.21
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.05.2026, 12:14

В бюджете Казахстана образовалась гигантская дыра — названа сумма

Новости Казахстана 0 1 108

Дефицит республиканского бюджета Казахстана по итогам 2025 года составил 4,1 трлн тенге. Об этом в ходе обсуждения отчета об исполнении бюджета сообщила депутат Мажилиса Татьяна Савельева, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

По словам Татьяны Савельевой, дефицит республиканского бюджета по итогам прошлого года достиг 2,5% к валовому внутреннему продукту страны. При этом, как отметила депутат, экономика Казахстана продолжила демонстрировать рост.

Согласно отчету правительства, в 2025 году реальный рост экономики составил 6,5%. Основными драйверами стали транспортная отрасль, строительство, горнодобывающий сектор, а также торговля.

Депутат подчеркнула, что основные параметры республиканского бюджета были исполнены практически в полном объеме.

Так, доходы бюджета составили 98,6% от запланированного уровня, а расходы — 99,1%.

Какие отрасли обеспечили рост экономики

В ходе выступления Савельева отметила, что существенный вклад в экономическую динамику внесли сразу несколько ключевых отраслей.

Среди них:

  • транспорт и логистика;
  • строительная сфера;
  • горнодобывающая промышленность;
  • торговля и услуги.

Именно эти направления, по данным правительства, стали основой экономического роста в 2025 году.

Правительство представило бюджетный отчет в новом формате

Депутат также обратила внимание, что в этом году правительство впервые представило отчет об исполнении бюджета в расширенном формате. Такой подход связан с вступлением в силу нового Бюджетного кодекса.

По словам Савельевой, вместе с основным отчетом были представлены дополнительные аналитические материалы, позволяющие получить более полную картину о состоянии государственных финансов.

В частности, депутатскому корпусу предоставили данные:

  • о государственных инвестиционных проектах;
  • о внебюджетных фондах;
  • об активах государственного сектора;
  • о параметрах консолидированного бюджета;
  • о других финансовых показателях.

Депутаты намерены детально изучить отчет

Как отметила мажилисмен, представленные материалы станут предметом дальнейшего анализа в парламенте.

По ее словам, расширенный формат отчетности должен повысить прозрачность бюджетного процесса и дать депутатам возможность глубже оценить эффективность управления государственными средствами и активами.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь