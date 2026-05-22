В Казахстане раскрыли простой способ вернуть утерянный техпаспорт авто

Утеря свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта) — неприятность, с которой может столкнуться любой автовладелец. В госкорпорации «Правительство для граждан» разъяснили, как быстро и без лишней бюрократии восстановить утерянный документ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Казахстанские водители нередко задаются вопросом, насколько сложна процедура восстановления документов на автомобиль в случае их кражи или банальной невнимательности. В ответ на официальный запрос гражданина специалисты НАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан"» рассказали о четком алгоритме действий. Как выяснилось, процедура максимально упрощена и не займет много времени.

Куда обращаться и какие документы брать с собой?

Если вы обнаружили пропажу техпаспорта, паниковать не стоит. Первым делом автовладельцу необходимо лично посетить Специализированный центр обслуживания населения (СпецЦОН).

Пакет документов для восстановления СРТС (свидетельства о регистрации транспортного средства) сведен к минимуму. Вам понадобятся:

Удостоверение личности (оригинал для идентификации). Заявление на восстановление дубликата (бланк выдается и заполняется непосредственно на месте). Квитанция об оплате установленной государственной пошлины.

Важно: Саму машину пригонять на осмотр в СпецЦОН для восстановления утерянного техпаспорта не требуется, что существенно облегчает задачу владельцу оставшегося «без документов» автомобиля.

Сколько стоит восстановление техпаспорта в 2026 году?

Процедура выдачи дубликата является платной. Размер государственной пошлины жестко привязан к месячному расчетному показателю (МРП), который ежегодно утверждается правительством страны.

В 2026 году размер 1 МРП в Казахстане составляет 4 325 тенге .

За выдачу нового свидетельства о регистрации ТС установлена пошлина в размере 1,25 МРП .

Таким образом, общая стоимость услуги составляет 5 406 тенге.

Оплатить пошлину можно прямо в здании СпецЦОНа через кассы, кассы самообслуживания или мобильные приложения казахстанских банков по QR-коду.

Можно ли ездить, пока документ восстанавливается?

Стоит помнить, что согласно Правилам дорожного движения РК, управлять транспортным средством без СРТС строго запрещено. Даже несмотря на то, что в Казахстане полиция может проверить наличие документов по электронным базам данных, физическое отсутствие техпаспорта (если он не заменен электронным аналогом в официальных приложениях вроде eGov Mobile или Kaspi.kz) до момента подачи заявления может повлечь за собой вопросы со стороны дорожной патрульной службы.

Поэтому специалисты рекомендуют заняться переоформлением в первый же день после обнаружения пропажи. Сама процедура изготовления нового бланка в СпецЦОНах обычно занимает от нескольких часов до одного рабочего дня.