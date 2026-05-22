18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.45
547.21
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.05.2026, 07:55

В Казахстане раскрыли простой способ вернуть утерянный техпаспорт авто

Новости Казахстана 0 687

Утеря свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта) — неприятность, с которой может столкнуться любой автовладелец. В госкорпорации «Правительство для граждан» разъяснили, как быстро и без лишней бюрократии восстановить утерянный документ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Казахстанские водители нередко задаются вопросом, насколько сложна процедура восстановления документов на автомобиль в случае их кражи или банальной невнимательности. В ответ на официальный запрос гражданина специалисты НАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан"» рассказали о четком алгоритме действий. Как выяснилось, процедура максимально упрощена и не займет много времени.

Куда обращаться и какие документы брать с собой?

Если вы обнаружили пропажу техпаспорта, паниковать не стоит. Первым делом автовладельцу необходимо лично посетить Специализированный центр обслуживания населения (СпецЦОН).

Пакет документов для восстановления СРТС (свидетельства о регистрации транспортного средства) сведен к минимуму. Вам понадобятся:

  1. Удостоверение личности (оригинал для идентификации).

  2. Заявление на восстановление дубликата (бланк выдается и заполняется непосредственно на месте).

  3. Квитанция об оплате установленной государственной пошлины.

Важно: Саму машину пригонять на осмотр в СпецЦОН для восстановления утерянного техпаспорта не требуется, что существенно облегчает задачу владельцу оставшегося «без документов» автомобиля.

Сколько стоит восстановление техпаспорта в 2026 году?

Процедура выдачи дубликата является платной. Размер государственной пошлины жестко привязан к месячному расчетному показателю (МРП), который ежегодно утверждается правительством страны.

  • В 2026 году размер 1 МРП в Казахстане составляет 4 325 тенге.

  • За выдачу нового свидетельства о регистрации ТС установлена пошлина в размере 1,25 МРП.

  • Таким образом, общая стоимость услуги составляет 5 406 тенге.

Оплатить пошлину можно прямо в здании СпецЦОНа через кассы, кассы самообслуживания или мобильные приложения казахстанских банков по QR-коду.

Можно ли ездить, пока документ восстанавливается?

Стоит помнить, что согласно Правилам дорожного движения РК, управлять транспортным средством без СРТС строго запрещено. Даже несмотря на то, что в Казахстане полиция может проверить наличие документов по электронным базам данных, физическое отсутствие техпаспорта (если он не заменен электронным аналогом в официальных приложениях вроде eGov Mobile или Kaspi.kz) до момента подачи заявления может повлечь за собой вопросы со стороны дорожной патрульной службы.

Поэтому специалисты рекомендуют заняться переоформлением в первый же день после обнаружения пропажи. Сама процедура изготовления нового бланка в СпецЦОНах обычно занимает от нескольких часов до одного рабочего дня.

0
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь