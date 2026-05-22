Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Водители в панике, центр парализован: зачем в Атырау экстренно стянули патрули из трех регионов Казахстана

Новости Казахстана 0 985

В Атырау масштабный наплыв патрульных экипажей из других областей Казахстана спровоцировал жесткие дорожные заторы и панические настроения среди автовладельцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Halyqstan.

Кадр из видео

В социальных сетях и локальных Telegram-каналах стремительно распространяются кадры из центра Атырау, который буквально замер в многокилометровых пробках. Причиной дорожного коллапса и локального переполоха стало неожиданное появление на улицах города десятков патрульных автомобилей из других регионов страны.

Ситуация мгновенно обросла слухами, а вокруг мест проверки документов начали собираться толпы взволнованных местных жителей.

Паника в чатах: под ударом «армянские номера»?

Особое напряжение зафиксировано в профильных сообществах владельцев автомобилей с иностранным учетом. Среди водителей машин с армянскими номерами моментально распространилась информация о якобы тотальных зачистках, массовых облавах и конфискации транспортных средств.

К вечеру градус тревожности в городе достиг пика: центральные магистрали застыли в заторах, а за действиями полиции на ключевых перекрестках выстраивались наблюдать десятки зевак.

Спецоперация «Стоп-нарушения»: кто и зачем приехал в Атырау

Официальное разъяснение по поводу «полицейского десанта» дали в Департаменте полиции Атырауской области. Как выяснилось, в областном центре стартовало масштабное оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Стоп-нарушения», рассчитанное на период с 21 по 23 мая.

Старт операции был дан в ходе единого гарнизонного развода комплексных и приданных сил. Для усиления местного личного состава в Атырау действительно прибыли дополнительные экипажи из трех регионов:

  • Астаны

  • Карагандинской области

  • Костанайской области

«Мероприятие направлено на оздоровление криминогенной обстановки, снижение уровня правонарушений на дорогах, повышение правосознания граждан и формирование безопасной городской среды», — прокомментировали в ведомстве.

Кого будут проверять: позиция Департамента полиции

В ДП Атырауской области поспешили успокоить автовладельцев и официально опровергли слухи о целенаправленных рейдах против машин с иностранным учетом. Силовики подчеркнули, что закон одинаков для всех, и профилактические меры коснутся каждого участника дорожного движения.

Под особый контроль патрульных попадут:

  • Автомобили с казахстанской (местной) регистрацией;

  • Транспортные средства с транзитными номерами;

  • Машины с иностранным учетом.

По словам первого заместителя начальника ДП Атырауской области полковника полиции Куттыбая Садыкова, работа иногородних и местных подразделений строится исключительно в рамках закона.

На что нацелен тотальный контроль?

Полицейские намерены жестко пресекать любые грубые нарушения ПДД как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. В приоритете у мобильных групп выявление следующих нарушений:

  • Управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

  • Превышение установленного скоростного режима;

  • Опасные маневры, нарушения правил обгона и проезда перекрестков;

  • Любые факты нарушения общественного порядка.

Жителей и гостей Атырау просят с пониманием отнестись к временным неудобствам на дорогах, сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию в мессенджерах. Жесткий контроль на улицах города продлится до конца текущей недели.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Ак орда сама подталкивает народ на революцию и смену власти.
22.05.2026, 06:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь