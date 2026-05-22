Водители в панике, центр парализован: зачем в Атырау экстренно стянули патрули из трех регионов Казахстана

В Атырау масштабный наплыв патрульных экипажей из других областей Казахстана спровоцировал жесткие дорожные заторы и панические настроения среди автовладельцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Halyqstan.
В социальных сетях и локальных Telegram-каналах стремительно распространяются кадры из центра Атырау, который буквально замер в многокилометровых пробках. Причиной дорожного коллапса и локального переполоха стало неожиданное появление на улицах города десятков патрульных автомобилей из других регионов страны.
Ситуация мгновенно обросла слухами, а вокруг мест проверки документов начали собираться толпы взволнованных местных жителей.
Особое напряжение зафиксировано в профильных сообществах владельцев автомобилей с иностранным учетом. Среди водителей машин с армянскими номерами моментально распространилась информация о якобы тотальных зачистках, массовых облавах и конфискации транспортных средств.
К вечеру градус тревожности в городе достиг пика: центральные магистрали застыли в заторах, а за действиями полиции на ключевых перекрестках выстраивались наблюдать десятки зевак.
Официальное разъяснение по поводу «полицейского десанта» дали в Департаменте полиции Атырауской области. Как выяснилось, в областном центре стартовало масштабное оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Стоп-нарушения», рассчитанное на период с 21 по 23 мая.
Старт операции был дан в ходе единого гарнизонного развода комплексных и приданных сил. Для усиления местного личного состава в Атырау действительно прибыли дополнительные экипажи из трех регионов:
Астаны
Карагандинской области
Костанайской области
«Мероприятие направлено на оздоровление криминогенной обстановки, снижение уровня правонарушений на дорогах, повышение правосознания граждан и формирование безопасной городской среды», — прокомментировали в ведомстве.
В ДП Атырауской области поспешили успокоить автовладельцев и официально опровергли слухи о целенаправленных рейдах против машин с иностранным учетом. Силовики подчеркнули, что закон одинаков для всех, и профилактические меры коснутся каждого участника дорожного движения.
Под особый контроль патрульных попадут:
Автомобили с казахстанской (местной) регистрацией;
Транспортные средства с транзитными номерами;
Машины с иностранным учетом.
По словам первого заместителя начальника ДП Атырауской области полковника полиции Куттыбая Садыкова, работа иногородних и местных подразделений строится исключительно в рамках закона.
Полицейские намерены жестко пресекать любые грубые нарушения ПДД как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. В приоритете у мобильных групп выявление следующих нарушений:
Управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
Превышение установленного скоростного режима;
Опасные маневры, нарушения правил обгона и проезда перекрестков;
Любые факты нарушения общественного порядка.
Жителей и гостей Атырау просят с пониманием отнестись к временным неудобствам на дорогах, сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию в мессенджерах. Жесткий контроль на улицах города продлится до конца текущей недели.
Комментарии1 комментарий(ев)