Водители в панике, центр парализован: зачем в Атырау экстренно стянули патрули из трех регионов Казахстана

В Атырау масштабный наплыв патрульных экипажей из других областей Казахстана спровоцировал жесткие дорожные заторы и панические настроения среди автовладельцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Halyqstan.

В социальных сетях и локальных Telegram-каналах стремительно распространяются кадры из центра Атырау, который буквально замер в многокилометровых пробках. Причиной дорожного коллапса и локального переполоха стало неожиданное появление на улицах города десятков патрульных автомобилей из других регионов страны.

Ситуация мгновенно обросла слухами, а вокруг мест проверки документов начали собираться толпы взволнованных местных жителей.

Паника в чатах: под ударом «армянские номера»?

Особое напряжение зафиксировано в профильных сообществах владельцев автомобилей с иностранным учетом. Среди водителей машин с армянскими номерами моментально распространилась информация о якобы тотальных зачистках, массовых облавах и конфискации транспортных средств.

К вечеру градус тревожности в городе достиг пика: центральные магистрали застыли в заторах, а за действиями полиции на ключевых перекрестках выстраивались наблюдать десятки зевак.

Спецоперация «Стоп-нарушения»: кто и зачем приехал в Атырау

Официальное разъяснение по поводу «полицейского десанта» дали в Департаменте полиции Атырауской области. Как выяснилось, в областном центре стартовало масштабное оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Стоп-нарушения», рассчитанное на период с 21 по 23 мая.

Старт операции был дан в ходе единого гарнизонного развода комплексных и приданных сил. Для усиления местного личного состава в Атырау действительно прибыли дополнительные экипажи из трех регионов:

Астаны

Карагандинской области

Костанайской области

«Мероприятие направлено на оздоровление криминогенной обстановки, снижение уровня правонарушений на дорогах, повышение правосознания граждан и формирование безопасной городской среды», — прокомментировали в ведомстве.

Кого будут проверять: позиция Департамента полиции

В ДП Атырауской области поспешили успокоить автовладельцев и официально опровергли слухи о целенаправленных рейдах против машин с иностранным учетом. Силовики подчеркнули, что закон одинаков для всех, и профилактические меры коснутся каждого участника дорожного движения.

Под особый контроль патрульных попадут:

Автомобили с казахстанской (местной) регистрацией;

Транспортные средства с транзитными номерами;

Машины с иностранным учетом.

По словам первого заместителя начальника ДП Атырауской области полковника полиции Куттыбая Садыкова, работа иногородних и местных подразделений строится исключительно в рамках закона.

На что нацелен тотальный контроль?

Полицейские намерены жестко пресекать любые грубые нарушения ПДД как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. В приоритете у мобильных групп выявление следующих нарушений:

Управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

Превышение установленного скоростного режима;

Опасные маневры, нарушения правил обгона и проезда перекрестков;

Любые факты нарушения общественного порядка.

Жителей и гостей Атырау просят с пониманием отнестись к временным неудобствам на дорогах, сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию в мессенджерах. Жесткий контроль на улицах города продлится до конца текущей недели.