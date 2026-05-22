С 1 июля в Казахстане вводится жесткое правило блокировки выезда: кого не выпустят из страны?

Казахстанский бизнес столкнулся с радикальным ужесточением законодательства: с 1 июля 2026 года в стране вступают в силу новые правила, позволяющие фискальным органам блокировать выезд за рубеж руководству компаний и предпринимателям, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube

Нововведение станет частью масштабной реформы и войдет в текст обновленного Налогового кодекса РК, который сейчас синхронизируют с нормами Конституции. В документе появится статья 189, наделяющая налоговые органы беспрецедентными полномочиями по ограничению свободы передвижения для лиц, имеющих системные проблемы с фискальной дисциплиной.

Кто подпадает под удар: полный список должностей

Новая норма носит точечный характер и направлена исключительно на ключевых лиц, принимающих решения в коммерческом секторе и несущих юридическую ответственность за деятельность предприятий.

Согласно законопроекту, ограничение на выезд из Казахстана может быть наложено на:

Первых руководителей юридических лиц (генеральных директоров, президентов компаний), а также лиц, официально исполняющих их обязанности на период отсутствия;

Руководителей обособленных структурных подразделений и филиалов крупных организаций;

Индивидуальных предпринимателей (ИП);

Граждан, ведущих независимую частную практику (в эту категорию входят адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители и медиаторы).

Важно: Обычным наемным сотрудникам, не имеющим права первой подписи и не относящимся к руководящему звену, данная блокировка не грозит, даже если у компании-работодателя есть колоссальные долги перед бюджетом.

Два железных условия: когда граница закроется автоматически

Законодатели подчеркивают: налоговые инспекторы не смогут использовать запрет на выезд в качестве инструмента давления или применять его произвольно. Чтобы гражданин перешел в статус «невыездного», должны одновременно сработать два строгих финансовых триггера:

Длительная просрочка крупного долга. У бизнеса должна образоваться налоговая задолженность, превышающая установленный законом предельный лимит. При этом долг не гасится налогоплательщиком на протяжении более 90 календарных дней с момента его официального возникновения. Исчерпание иных мер воздействия. Государство уже применило весь стандартный арсенал принудительного взыскания, но это не принесло результата. То есть счета компании или ИП уже заблокированы, на них наложен арест, выставлены инкассовые распоряжения, однако денег на счетах оказалось недостаточно для покрытия дефицита.

Цифровая механика: как будет работать система блокировки

Процесс взаимодействия госорганов полностью оцифрован, что исключает человеческий фактор и бумажную волокиту. Схема выглядит следующим образом:

Шаг 1. Вынесение постановления

Как только автоматизированная система фиксирует выполнение обоих условий, региональный налоговый орган формирует постановление о временном ограничении на выезд. Документ визируется руководством ведомства.

Шаг 2. Судебный фильтр

Налоговики не могут напрямую передать данные пограничникам. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РК, постановление в обязательном порядке отправляется на санкционирование в суд. Без зеленого света от судьи ограничение юридической силы не имеет.

Шаг 3. Мгновенная передача в КНБ

После одобрения судом цифровая экосистема налоговой службы мгновенно ретранслирует документ в базу данных Пограничной службы КНБ РК. На этом этапе выезд из страны блокируется на всех КПП — от аэропортов до автомобильных пунктов пропуска.

Как снять запрет на выезд?

Закон предусматривает симметричный механизм отмены ограничений. Как только задолженность перед бюджетом будет погашена в стопроцентном объеме, система сформирует встречное постановление о снятии запрета.

Поскольку все процессы завязаны на единую информационную систему, отмена ограничений должна происходить в режиме «немедленного исполнения». Тем не менее, эксперты рекомендуют предпринимателям закрывать долги заблаговременно до планируемой поездки, чтобы избежать технических сбоев на стыке баз данных.

В настоящий момент пакет поправок находится на детальном рассмотрении в Парламенте Республики Казахстан. Финальное принятие документа и его подписание главой государства ожидаются в ближайшее время, чтобы норма беспрепятственно заработала с заявленной даты — 1 июля 2026 года.