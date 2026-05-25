В Казахстане запускают реформу выплат с зарплат сотрудников

В Казахстане готовится масштабное упрощение налогового администрирования. Пилотный проект по внедрению единого платежа из фонда оплаты труда (ФОТ) может стартовать уже во втором полугодии текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Система налогообложения фонда оплаты труда в Казахстане стоит на пороге серьезных изменений. Инициатива призвана избавить бизнес от сложной отчетности и множественных транзакций при выплате зарплат сотрудникам. Теперь вместо распределения средств по разным фондам работодатели смогут совершать одну операцию, которую система сама распределит по нужным каналам.

Кто стоит у руля реформы: участие девяти ведомств

Разработка и апробация нового механизма — это не только техническая, но и масштабная административная работа. Как сообщили в НПП «Атамекен», проект объединил усилия сразу девяти государственных структур и организаций.

Рабочим органом и главным координатором пилота назначено Министерство национальной экономики. Вместе с ним в рабочую группу вошли:

Министерства финансов, труда, здравоохранения;

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития (отвечающее за техническую интеграцию);

Ключевые социальные институты: ЕНПФ, ФСМС, Госфонд соцстрахования;

Технические операторы: НАО «Правительство для граждан» и Центр трудовых ресурсов.

Схема «одного окна» для бухгалтерии

В основу тестирования ляжет модель, предложенная Центром развития трудовых ресурсов. Главная задача — свести пять-шесть различных отчислений (ИПН, ОПВ, социальные отчисления, взносы на медстрахование и другие) в одну консолидированную операцию.

На текущий момент проект находится в активной фазе обсуждения. Экспертам предстоит решить ряд критически важных задач:

Утверждение регламентов: как именно будут двигаться средства между счетами ведомств. Защита данных: обеспечение безопасности персональных сведений сотрудников при консолидированном платеже. Отказоустойчивость: разработка алгоритмов действий при технических сбоях в банковских или государственных системах.

Как будет проходить пилот: не регионы, а компании

В отличие от многих других государственных инициатив, этот пилотный проект не будет иметь географической привязки к конкретным областям. По словам министра национальной экономики Серика Жумангарина, тестирование пройдет по списку конкретных компаний-добровольцев.

Такой подход позволит обкатать систему на предприятиях с разной численностью штата и формой собственности, прежде чем внедрять её в масштабах всей страны. Начало активной фазы тестирования ожидается летом 2026 года.

Почему это важно для бизнеса?

Введение единого платежа с ФОТ — это прямой путь к снижению административной нагрузки на малый и средний бизнес. Сейчас бухгалтеры вынуждены отслеживать изменения ставок по каждому виду отчислений отдельно и формировать множество платежных поручений. Переход на систему «в один клик» не только сократит временные затраты, но и минимизирует риск ошибок при заполнении реквизитов, что часто приводит к блокировкам счетов и пеням.

Ожидается, что успешная реализация пилота станет фундаментом для нового Налогового кодекса, ориентированного на цифровизацию и упрощение взаимодействия между государством и предпринимателем.