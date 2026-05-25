ЕНПФ раскрыл, кто и сколько управляет пенсионными накоплениями в Казахстане

Казахстанцы продолжают активно диверсифицировать свои пенсионные накопления, передав в доверительное управление частным инвестиционным компаниям уже более 134 миллиардов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Динамика рынка: ЕНПФ подводит промежуточные итоги

Согласно актуальным данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), интерес вкладчиков к рыночным инструментам инвестирования сохраняет стабильный рост. На текущий момент фонд успешно обработал и исполнил более 134 тысяч заявлений от граждан, решивших перевести часть своих накоплений из-под государственного управления в частный сектор.

Совокупный объем средств, находящихся в распоряжении Управляющих инвестиционным портфелем (УИП), достиг отметки в 134,7 млрд тенге. Эта тенденция свидетельствует о растущем уровне финансовой грамотности населения и стремлении вкладчиков получить потенциально более высокую доходность за счет рыночных инструментов.

Лидеры доверия: кто управляет миллиардами

Рынок частного управления пенсионными активами в Казахстане характеризуется высокой концентрацией. Основная часть средств распределена между несколькими крупными игроками, при этом безусловным лидером сектора остается Halyk Finance. Этой компании граждане доверили 78,8 млрд тенге, что подкреплено 67,6 тыс. поданных заявлений.

Распределение сил среди других ключевых участников рынка выглядит следующим образом:

Alatau City Invest: уверенно удерживает второе место с объемом 22 млрд тенге (25,2 тыс. одобренных заявлений);

BCC Invest: замыкает тройку лидеров, получив в управление 15,8 млрд тенге (18,7 тыс. заявлений);

Halyk Global Markets: в распоряжении компании находится 10 млрд тенге (11,5 тыс. заявлений);

«Сентрас Секьюритиз»: аккумулировала 8,1 млрд тенге (10,7 тыс. заявлений).

Стоит отметить появление на рынке нового амбициозного участника — компании Tansar Capital. Несмотря на недавний старт, компании уже доверили свои активы 176 вкладчиков, а общая сумма в управлении составила 44 млн тенге.

Региональный срез: где живут самые активные инвесторы

География распределения пенсионных активов традиционно коррелирует с уровнем средних доходов и финансовой активности в регионах. Лидером ожидаемо выступает Алматы — жители финансового центра страны передали частным компаниям 32,3 млрд тенге своих накоплений.

Столица (Астана) занимает вторую строчку с показателем в 19,3 млрд тенге.

В топ-5 регионов с наибольшим объемом передаваемых средств также вошли крупные промышленные и индустриальные центры страны:

Атырауская область — 16,1 млрд тенге; Актюбинская область — 12,7 млрд тенге; Карагандинская область — 9,2 млрд тенге.

Высокая активность в этих регионах объясняется наличием крупных производственных предприятий и, как следствие, более высокими официальными доходами работников. Это позволяет гражданам быстрее преодолевать порог минимальной достаточности, необходимый для досрочного изъятия или передачи пенсионных денег в частные руки.