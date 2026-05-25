Ученые поставили крест на воде в Арале, но Казахстан нашел другое, куда более шокирующее решение

Экологическая катастрофа Арала отступает перед лицом беспрецедентного «зеленого наступления». На осушенном дне моря уже зазеленели миллионы деревьев, зародилась новая экосистема и началось строительство уникального питомника, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК.
Осушенное дно некогда полноводного Аральского моря (ОДАМ) сегодня представляет собой колоссальную пустыню площадью около 6 миллионов гектаров. Почти половина этой мертвой зоны — 2,8 миллиона гектаров — находится на территории Казахстана. Десятилетиями этот регион оставался зоной глобального экологического бедствия, откуда шквальные ветры разносили тонны ядовитых солей, песка и остатков агрохимикатов на тысячи километров вокруг.
В Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК признают: вернуть воду в прежних объемах и восстановить Арал в его первозданном виде уже невозможно. Единственным научно обоснованным путем спасения региона стали масштабные фитомелиоративные работы. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева здесь развернулась историческая кампания по созданию гигантского саксаулового пояса.
Казахстанские лесоводы начали локальную борьбу с пустыней еще в 1990-х годах. За первые 30 лет (до 2020 года) при поддержке Всемирного банка, Глобального экологического фонда и Лесной службы Кореи удалось озеленить около 195 тысяч гектаров. Однако именно президентская инициатива придала этой работе беспрецедентную скорость.
Официальные данные МЭПР РК: Стратегический план на пятилетку (2021–2025 годы) по покрытию лесом 1,1 миллиона гектаров осушенного дна выполнен полностью. Лесомелиорацией охвачено 1 млн 117,5 тыс. гектаров. А за текущий 2026 год зеленый фонд увеличился еще на 116 тысяч гектаров.
За время реализации этой грандиозной программы лесоводами было собрано и засеяно более 3,4 тысячи тонн семян, а вручную и механизированным способом высажено 53,2 миллиона штук сеянцев саксаула.
Успех сложнейшего экологического проекта базируется на строгом научном подходе под руководством профессора В.С. Каверина. Главную ставку ученые сделали на флору, способную выдерживать экстремальное засоление и засуху.
Черный саксаул. Уникальное дерево с настолько плотной древесиной, что она тонет в воде. Его корни уходят вглубь и вширь до 12 метров, намертво связывая подвижные пески и создавая непреодолимый барьер для ветра.
Галофиты и солеустойчивые кустарники. Для самых тяжелых, мокрых солончаков ученые подобрали специальный ассортимент: солянки (Рихтера, Палецкого, древовидную), гребенщик, карабарак, соляноколосник каспийский и сарсазан.
Благодаря этим насаждениям на бывшем морском дне запускаются естественные процессы почвообразования. Сюда постепенно возвращается фауна: в молодых лесах уже селятся птицы, грызуны, пресмыкающиеся, а также замечены дикие куланы, джейраны и зайцы-толаи.
Климат Приаралья суров, и приживаемость растений всегда была главной проблемой. Чтобы повысить эффективность, казахстанские лесоводы внедрили передовые технологии:
Дроны и умные посевы. Трудные участки дна засеиваются с помощью беспилотников, а семена обрабатываются влагоудерживающими гидрогелями, стимуляторами роста и удобрениями.
Собственный оазис для выращивания. В Казалинске уже работает питомник мощностью 3 миллиона сеянцев в год. Но главным прорывом станет запуск нового питомника площадью 15 гектаров непосредственно на самом высохшем дне Арала. Там уже пробурена 500-метровая скважина с термальной водой (дебит 8–9 литров в секунду) — выращенный здесь материал будет изначально адаптирован к жесткой среде.
Создание резервата «Арал орманы». Чтобы защитить молодой рукотворный лес от человеческого фактора, на площади более 1,3 миллиона гектаров создается государственный лесной природный резерват с особым охранным статусом.
Возрождение Арала преследует не только экологические, но и прагматичные экономические цели. Казахский научно-исследовательский институт уже тестирует подпокровный посев кормовых трав прямо под защитой подросшего саксаула. В перспективе это превратит бывшую зону бедствия в полноценные отгонные пастбища для животноводства.
Кроме того, проект выходит на международный уровень. 22 апреля 2026 года в Астане на Региональном саммите была подписана декларация «Зеленый щит Центральной Азии» (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).
До 2035 года в Казахстане появятся гигантские защитные лесные полосы шириной до 150 метров вдоль ключевых трасс Кызылординской и Актюбинской областей, железной дороги Шалкар — Кандыагаш, а также будет облесен Мойынкумский массив. Эти леса позволят Казахстану продавать углеродные единицы и привлекать миллиардные международные инвестиции под климатические проекты.
Успех фитомелиорации на Каспии и Арале станет базой для решения другой исторической проблемы Казахстана. В МЭПР РК заявили, что апробированные технологии создания «зеленых щитов» планируется масштабировать на территории бывшего Семипалатинского ядерного испытательного полигона. Биологическая фиксация грунта специальными деревьями и кустарниками остановит ветровую эрозию и надежно предотвратит разнос радиационных частиц почвы.
Комментарии0 комментарий(ев)