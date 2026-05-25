Ученые поставили крест на воде в Арале, но Казахстан нашел другое, куда более шокирующее решение

Экологическая катастрофа Арала отступает перед лицом беспрецедентного «зеленого наступления». На осушенном дне моря уже зазеленели миллионы деревьев, зародилась новая экосистема и началось строительство уникального питомника, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК.

Проект «Зеленый щит»: от масштабов катастрофы к масштабному спасению

Осушенное дно некогда полноводного Аральского моря (ОДАМ) сегодня представляет собой колоссальную пустыню площадью около 6 миллионов гектаров. Почти половина этой мертвой зоны — 2,8 миллиона гектаров — находится на территории Казахстана. Десятилетиями этот регион оставался зоной глобального экологического бедствия, откуда шквальные ветры разносили тонны ядовитых солей, песка и остатков агрохимикатов на тысячи километров вокруг.

В Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК признают: вернуть воду в прежних объемах и восстановить Арал в его первозданном виде уже невозможно. Единственным научно обоснованным путем спасения региона стали масштабные фитомелиоративные работы. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева здесь развернулась историческая кампания по созданию гигантского саксаулового пояса.

Миллиард деревьев вместо соли: стратегический план выполнен

Казахстанские лесоводы начали локальную борьбу с пустыней еще в 1990-х годах. За первые 30 лет (до 2020 года) при поддержке Всемирного банка, Глобального экологического фонда и Лесной службы Кореи удалось озеленить около 195 тысяч гектаров. Однако именно президентская инициатива придала этой работе беспрецедентную скорость.

Официальные данные МЭПР РК: Стратегический план на пятилетку (2021–2025 годы) по покрытию лесом 1,1 миллиона гектаров осушенного дна выполнен полностью. Лесомелиорацией охвачено 1 млн 117,5 тыс. гектаров. А за текущий 2026 год зеленый фонд увеличился еще на 116 тысяч гектаров.

За время реализации этой грандиозной программы лесоводами было собрано и засеяно более 3,4 тысячи тонн семян, а вручную и механизированным способом высажено 53,2 миллиона штук сеянцев саксаула.

Черный саксаул и растения-аборигены: секрет выживания в экстремальной среде

Успех сложнейшего экологического проекта базируется на строгом научном подходе под руководством профессора В.С. Каверина. Главную ставку ученые сделали на флору, способную выдерживать экстремальное засоление и засуху.

Главные «зеленые спасатели» Арала:

Черный саксаул. Уникальное дерево с настолько плотной древесиной, что она тонет в воде. Его корни уходят вглубь и вширь до 12 метров, намертво связывая подвижные пески и создавая непреодолимый барьер для ветра.

Галофиты и солеустойчивые кустарники. Для самых тяжелых, мокрых солончаков ученые подобрали специальный ассортимент: солянки (Рихтера, Палецкого, древовидную), гребенщик, карабарак, соляноколосник каспийский и сарсазан.

Благодаря этим насаждениям на бывшем морском дне запускаются естественные процессы почвообразования. Сюда постепенно возвращается фауна: в молодых лесах уже селятся птицы, грызуны, пресмыкающиеся, а также замечены дикие куланы, джейраны и зайцы-толаи.

Биотехнологии, дроны и питомник на глубине: как модернизируют лесоразведение

Климат Приаралья суров, и приживаемость растений всегда была главной проблемой. Чтобы повысить эффективность, казахстанские лесоводы внедрили передовые технологии:

Дроны и умные посевы. Трудные участки дна засеиваются с помощью беспилотников, а семена обрабатываются влагоудерживающими гидрогелями, стимуляторами роста и удобрениями. Собственный оазис для выращивания. В Казалинске уже работает питомник мощностью 3 миллиона сеянцев в год. Но главным прорывом станет запуск нового питомника площадью 15 гектаров непосредственно на самом высохшем дне Арала. Там уже пробурена 500-метровая скважина с термальной водой (дебит 8–9 литров в секунду) — выращенный здесь материал будет изначально адаптирован к жесткой среде. Создание резервата «Арал орманы». Чтобы защитить молодой рукотворный лес от человеческого фактора, на площади более 1,3 миллиона гектаров создается государственный лесной природный резерват с особым охранным статусом.

От мертвой пустыни к пастбищам и углеродным миллионам

Возрождение Арала преследует не только экологические, но и прагматичные экономические цели. Казахский научно-исследовательский институт уже тестирует подпокровный посев кормовых трав прямо под защитой подросшего саксаула. В перспективе это превратит бывшую зону бедствия в полноценные отгонные пастбища для животноводства.

Кроме того, проект выходит на международный уровень. 22 апреля 2026 года в Астане на Региональном саммите была подписана декларация «Зеленый щит Центральной Азии» (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).

До 2035 года в Казахстане появятся гигантские защитные лесные полосы шириной до 150 метров вдоль ключевых трасс Кызылординской и Актюбинской областей, железной дороги Шалкар — Кандыагаш, а также будет облесен Мойынкумский массив. Эти леса позволят Казахстану продавать углеродные единицы и привлекать миллиардные международные инвестиции под климатические проекты.

Опыт Арала применят на Семипалатинском полигоне

Успех фитомелиорации на Каспии и Арале станет базой для решения другой исторической проблемы Казахстана. В МЭПР РК заявили, что апробированные технологии создания «зеленых щитов» планируется масштабировать на территории бывшего Семипалатинского ядерного испытательного полигона. Биологическая фиксация грунта специальными деревьями и кустарниками остановит ветровую эрозию и надежно предотвратит разнос радиационных частиц почвы.