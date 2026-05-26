© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.05.2026, 08:30

В Казахстане побит температурный рекорд 82-летней давности

Апрель 2026 года в Казахстане стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений: в ряде регионов страны были побиты температурные рекорды, державшиеся более 80 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: freepik

Жаркие периоды с летними значениями сменялись похолоданиями, осадками и сильным ветром.
В южных регионах температура поднималась выше +30 градусов, тогда как на севере и востоке фиксировались ночные заморозки до -7…-12 градусов.

Рекордное тепло в южных регионах

Одним из самых заметных событий месяца стало обновление многолетних температурных максимумов.

В Туркестане 1 апреля воздух прогрелся до +31,2 градуса. Это значение превысило рекорд 1944 года, когда фиксировалось +28,4 градуса.

Также в начале месяца были зафиксированы новые температурные максимумы:

  • Актобе — +25,6 (предыдущий рекорд 2008 года — +25,0)
  • Жезказган — +26,2 (1970 год — +23,9)

Массовые рекорды по стране 2-4 апреля

Наиболее масштабное обновление температурных максимумов произошло в начале апреля.

2 апреля:

  • Астана — +18,9 (2008 — +17,4)
  • Кокшетау — +17,7 (2008 — +15,8)
  • Жезказган — +28,4 (2008 — +21)
  • Караганда — +22,7 (1981 — +16,9)
  • Кызылорда — +32,2 (1990 — +25)
  • Тараз — +27,1 (1970 — +26,1)
  • Туркестан — +32,4 (1970 — +28,9)

3 апреля:

  • Астана — +23 (2008 — +16)
  • Караганда — +23,3 (2008 — +17,5)
  • Кокшетау — +20,6 (2023 — +16)
  • Жезказган — +27,7 (2012 — +21,6)
  • Туркестан — +28,2 (1983 — +28,1)

4 апреля:

  • Актау — +24,2 (1997 — +23,1)
  • Астана — +21,4 (2008 — +19,5)
  • Кокшетау — +22,3 (2020 — +18,1)
  • Караганда — +24,8 (2025 — +21,0)
  • Петропавловск — +21,4 (2022 — +18,6)

5 апреля:

  • Усть-Каменогорск — +23,9 (2022 — +20,7)

Контрастная погода и осадки

Несмотря на аномальное тепло, в отдельных регионах Казахстана фиксировались сильные дожди. В некоторых районах за короткое время выпадала месячная норма осадков.

Синоптики объясняют такую ситуацию активным влиянием северо-западных и южных циклонов, которые приводили к резким изменениям погоды.

Погода в Астане: сильные перепады температур

В столице апрель также отличился нестабильностью.

Средняя температура превысила норму на 4,6 градуса при климатической норме +6,5.

  • Минимум месяца: -5,7 (17 апреля)
  • Максимум месяца: +28,6 (30 апреля).
