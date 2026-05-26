В Казахстане побит температурный рекорд 82-летней давности

Апрель 2026 года в Казахстане стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений: в ряде регионов страны были побиты температурные рекорды, державшиеся более 80 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Жаркие периоды с летними значениями сменялись похолоданиями, осадками и сильным ветром.
В южных регионах температура поднималась выше +30 градусов, тогда как на севере и востоке фиксировались ночные заморозки до -7…-12 градусов.
Одним из самых заметных событий месяца стало обновление многолетних температурных максимумов.
В Туркестане 1 апреля воздух прогрелся до +31,2 градуса. Это значение превысило рекорд 1944 года, когда фиксировалось +28,4 градуса.
Также в начале месяца были зафиксированы новые температурные максимумы:
Наиболее масштабное обновление температурных максимумов произошло в начале апреля.
2 апреля:
3 апреля:
4 апреля:
5 апреля:
Несмотря на аномальное тепло, в отдельных регионах Казахстана фиксировались сильные дожди. В некоторых районах за короткое время выпадала месячная норма осадков.
Синоптики объясняют такую ситуацию активным влиянием северо-западных и южных циклонов, которые приводили к резким изменениям погоды.
В столице апрель также отличился нестабильностью.
Средняя температура превысила норму на 4,6 градуса при климатической норме +6,5.
Комментарии0 комментарий(ев)